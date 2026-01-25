Venezuela: foi libertada a luso-venezuelana Carla da Silva, condenada a 20 anos de prisão

Há 54 min

Carla da Silva tinha sido condenada a mais de 20 anos de prisão, dos quais já tinha cumprido cerca de 5 anos. O MNE está a acompanharo o caso e em contacto com a família

Acaba de ser libertada a luso-venezuelana Carla da Silva, informa o MInistério dos Negócios Estrangeiros.

O MNE está a acompanharo o caso e em contacto com a família.

Carla da Silva tinha sido condenada a mais de 20 anos de prisão, dos quais já tinha cumprido cerca de 5 anos. Na nota, o Governo português não revela os crimes pelos quais a luso-venezuelana tinha sido condenada, nem onde estava a cumprir pena.

De acordo com o Público, Carla Silva tem 35 anos, é filha de mãe venezuelana e pai português, e foi acusada de crimes de traição, conspiração e financiamento de terrorismo. É acusada de ter participado numa tentativa de derrube do regime de Nicolás Maduro.

A CNN Portugal tinha noticiado que havia oito cidadãos portugueses detidos na Venezuela em casos de natureza política e, apesar de países como Espanha e Itália terem conseguido a libertação de alguns dos seus nacionais, nenhum português tinha sido até agora libertado, numa altura em que cresce a pressão para reforçar a intervenção diplomática.

Pelo menos 80 presos políticos foram libertados este domingo na Venezuela, numa altura em que o processo de libertação de detidos avança lentamente sob pressão de Washington, informou a organização não-governamental Foro Penal.

No sábado, a organização não-governamental Programa Venezuelano de Educação e Ação em Direitos Humanos (Provea) pediu às autoridades da Venezuela que revoguem o decreto de emergência externa que vigora no país desde que os EUA capturaram Nicolás Maduro. Segundo a Provea, o decreto é inconstitucional e permite reprimir a população por motivos políticos, sendo que com a sua revogação seria possível avançar num processo de reconciliação que conduza à redemocratização do país e ao respeito pela Constituição Nacional.

Em comunicado, a organização referiu ainda que "a reivindicação mais urgente, que une toda a sociedade, é a libertação plena, incondicional e imediata de todas as pessoas que se encontram arbitrariamente privadas de liberdade ou sujeitas a processos judiciais por motivos políticos e que continuam injustamente detidas em prisões e delegacias do país”. Segundo a Provea, os presos por motivos políticos e as suas famílias, “têm sido vítimas de graves abusos, incluindo tortura, tratamentos cruéis, desumanos e degradantes".

Na sexta-feira, a Plataforma Democrática Unitária (PUD), que reúne a maioria da oposição venezuelana, instou o Governo a publicar uma “lista detalhada” de presos políticos libertados nas últimas semanas. Esta exigência surge depois de a presidente interina Delcy Rodríguez ter afirmado que 626 pessoas foram libertadas.