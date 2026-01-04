Venezuela: exército reconhece Delcy Rodríguez como presidente interina: "As Forças Armadas garantiram a continuidade democrática da Venezuela"

Agência Lusa , MJC
4 jan, 18:18

O ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, exortou a população a "não ceder às tentações da guerra psicológica, das ameaças e do medo" por parte dos Estados Unidos e a "retomar as atividades económicas, de trabalho e todas as demais, incluindo a educação, nos próximos dias"

O exército venezuelano reconheceu este domingo a vice-presidente do país, Delcy Rodríguez, como presidente interina, anunciou o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, um dia após o chefe de Estado, Nicolás Maduro, ter sido capturado por militares dos Estados Unidos.

Numa declaração lida, o general citou a decisão do Supremo Tribunal ordenando a Delcy Rodríguez que assuma o poder por 90 dias, noticiou a agência EFE.

Na mesma declaração, em que exigiu a libertação de Nicolás Maduro, o ministro da Defesa também denunciou o assassinato "a sangue frio" de alguns membros da equipa de segurança.

De acordo com a Europa Press, Padrino López revelou numa conferência de imprensa que na madrugada de sábado os militares norte-americanos prenderam Maduro "após ter assassinado a sangue frio grande parte da sua equipa de segurança, soldados e cidadãos inocentes".

O ministro enfatizou ainda que as Forças Armadas garantem a continuidade constitucional ao empossar Delcy Rodríguez como Presidente interina.

"As Forças Armadas Nacionais Bolivarianas, em perfeita unidade com o povo, garantiram a continuidade democrática da Venezuela e continuarão a fazê-lo. Porque a ordem e a paz são o nosso porto seguro, como disse Bolívar", afirmou Padrino na declaração, em que manifestou apoio à decisão do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela e ao agendamento da cerimónia de posse da nova Assembleia Nacional para segunda-feira, 05 de janeiro.

"O Governo bolivariano garantirá a governabilidade do país", disse, acrescentando que as Forças Armadas "continuarão a empregar todas as suas capacidades disponíveis para a segurança, a manutenção da ordem interna e a preservação da paz".

O ministro exortou ainda a população a "não ceder às tentações da guerra psicológica, das ameaças e do medo" por parte dos Estados Unidos e a "retomar as atividades económicas, de trabalho e todas as demais, incluindo a educação, nos próximos dias".

"A nação precisa voltar a pautar-se pela sua Constituição", vincou.

Os Estados Unidos lançaram no sábado “um ataque em grande escala contra a Venezuela”, capturando o Presidente venezuelano e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Entretanto, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela entregou a presidência interina à vice-presidente executiva, Delcy Rodriguez, "de forma a garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da nação".

Temas: Venezuela Nicolás Maduro Delcy Rodríguez Eua Donald Trump

Relacionados

Quem é Delcy Rodríguez, a líder da Venezuela após a captura de Maduro?

Trump atacou a Venezuela e prendeu o seu presidente. Isso é legal?

Quem é Cilia Flores, a mulher de Maduro e "primeira combatente" do socialismo venezuelano?

Trump diz que os EUA estão a assumir o controlo das reservas de petróleo da Venezuela. Eis o que isso significa

"Só há um presidente deste país e chama-se Nicolás Maduro": Delcy Rodriguez desmente Trump e diz que a Venezuela nunca será colónia de ninguém

E.U.A.

Pelo menos dois mortos em ataque durante funeral em Salt Lake City

Há 2h e 13min

Caracas diz que ataque dos EUA causou pelo menos 100 mortos

Há 2h e 44min

Mulher morta durante operação de agentes de imigração em Minneapolis, EUA

Ontem às 21:50
03:18

"O direito internacional é direcionado por quem tem a força e faz-se através de uma submissão voluntária" de "quem não tem poder"

Ontem às 21:03
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13