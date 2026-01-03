"Só há um presidente deste país e chama-se Nicolás Maduro": Delcy Rodriguez desmente Trump e diz que a Venezuela nunca será colónia de ninguém

3 jan, 19:50

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, reitera apelo à libertação de Nicolás Maduro e da sua mulher e diz que diz que o país nunca será colónia de nenhuma nação: "Só há um presidente deste país e chama-se Nicolás Maduro", disse, num discurso transmitido pela televisão estatal, a partir de Caracas.

Exigimos a libertação imediata do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa Cilia Flores, o único presidente da Venezuela, o presidente Nicolás Maduro”, disse Rodriguez, que, segundo a Reuters, estava acompanhada pelo seu irmão, o presidente da Assembleia Nacional Jorge Rodriguez, o ministro do Interior Diosdado Cabello e os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa,

Delcy Rodriguez disse que a integridade territorial da Venezuela foi “atacada de forma selvagem” pela operação que os EUA realizaram em Caracas e em outras partes do país. Referiu-se ao "sequestro" de Maduro e apelou à calma e à unidade para defender o país e garante que a Venezuela está pronta para defender os seus recursos naturais e energéticos.

Na sua conferência de imprensa, Trump tinha dito que Delcy Rodriquez estava pronta para trabalhar com os EUA. O presidente explicou que Rubio tinha falado com ela e que Rodriguez respondeu: "Faremos tudo o que for preciso".

O secretário de Estado Marco Rubio “acabou de ter uma conversa com ela, e ela está essencialmente disposta a fazer o que achamos necessário para tornar a Venezuela grande novamente”, disse Trump.

" Acho que ela foi muito gentil, mas realmente não tem escolha", comentou Trump.

Questionado pelos jornalistas sobre se estaria disposto a trabalhar com Rodríguez, Trump disse que ela foi empossada como presidente, mas que foi “escolhida por Maduro”.

No entanto, Delcy Rodirguez acaba de desmentir as afirmações de Trump.

Esta manhã, Rodríguez já tinha sido a primeira responsável venezuelana a falar publicamente após os ataques americanos, instando os EUA a dar uma prova de vida para Maduro e sua esposa. A mensagem foi transmitida apenas em formato áudio e rapidamente levou à especulação de que Rodríguez poderia ter deixado a Venezuela. Fontes disseram à agência de notícias Reuters que ela estava na Rússia, o que o ministro russo dos Negócios Estrangeiros denunciou como uma notícia “falsa”. No discurso transmitido pela televisão, Delcy Rodriguez aparentava estar em Caracas.

Delcy Rodríguez e seu irmão Jorge Rodriguez, que lidera a Assembleia Nacional do país, há muito tempo estão entre os mais ardentes defensores do governo de Maduro.

Segundo alguns analistas, embora seja concebível que Rodríguez tenha concordado em cooperar com a administração Trump para salvar a sua própria pele - Trump disse que os EUA estavam preparados para efetuar uma segunda vaga de ataques, se necessário - será pouco provável que esteja disposta a implementar a mudança de regime que Trump quer realizar na Venezuela.