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Venezuela acusa Guterres de fazer "declarações impróprias para o seu alto cargo"

Agência Lusa , TFR
Há 3h e 23min
António Guterres, secretário-general da ONU (EPA)

As Nações Unidas "nunca antes enfrentaram uma deterioração tão profunda da sua credibilidade perante os povos do mundo", lamentou o Governo venezuelano

A Venezuela acusou o secretário-geral das Nações Unidas de fazer declarações "incompatíveis com o seu alto cargo", depois de António Guterres ter afirmado acreditar que houve "grande cumplicidade" na captura de Nicolás Maduro.

Num comunicado divulgado na segunda-feira, o Governo venezuelano expressou "firme protesto" contra as declarações do português, que considerou "contrárias aos princípios de objetividade, prudência, imparcialidade e boa-fé estabelecidos na Carta das Nações Unidas".

Horas antes, Guterres disse que acredita que “não é possível que se repita [em Cuba] uma situação semelhante” à operação militar lançada pelos Estados Unidos em janeiro contra a Venezuela, que culminou na captura do ex-presidente Nicolás Maduro, porque a situação na Venezuela “era completamente diferente”.

“Na Venezuela, honestamente, assistimos a uma operação militar contra Maduro, mas tenho a impressão de que houve grandes cumplicidades dentro do sistema político venezuelano”, sublinhou o líder das Nações, numa conferência de imprensa na capital do Quénia, Nairobi.

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O Governo venezuelano afirmou que as declarações "refletem a deterioração progressiva de um secretário-geral incapaz de contribuir eficazmente para a paz e a resolução dos principais conflitos que atualmente abalam a humanidade".

"Enquanto persistir o genocídio contra o povo palestiniano, a expansão das guerras e a aplicação de medidas coercivas unilaterais contra os povos soberanos, o secretário-geral mantém uma postura de silêncio ou ambiguidade que enfraquece a sua autoridade moral", afirmou Caracas.

As Nações Unidas "nunca antes enfrentaram uma deterioração tão profunda da sua credibilidade perante os povos do mundo", lamentou o Governo venezuelano.

Guterres "tem sido incapaz de garantir o equilíbrio e a adesão aos princípios da Carta da ONU face aos atuais desafios globais", acusou a Venezuela, no comunicado.

O segundo mandato do português à frente das Nações termina em dezembro. A próxima pessoa a chefiar o Secretariado das Nações Unidas iniciará o mandato de cinco anos em 01 de janeiro de 2027.

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A ex-presidente do Chile Michelle Bachelet disputa o cargo com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica, o argentino Rafael Grossi, a ex-vice-presidente da Costa Rica Rebeca Grynspan e ex-presidente do Senegal Macky Sall.

Temas: Venezuela Nações Unidas António Guterres Carta das Nações Unidas Nicolás Maduro
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