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Sobe para 114 o número de portugueses e lusodescendentes mortos nos sismos da Venezuela

Agência Lusa , WL
Há 31 min
Continuam as buscas por sobreviventes após o sismo na Venezuela (EPA)
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Entre estas vítimas mortais estão 21 crianças

O número de cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos na sequência do duplo sismo que atingiu a Venezuela em 24 de junho aumentou para 114, havendo ainda 54 desaparecidos, anunciou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Entre 114 vítimas mortais, 97 das quais tinham também a nacionalidade venezuelana, estão 21 crianças e 93 adultos, indicou o MNE.

O anterior balanço contabilizava 110 portugueses e lusodescendentes mortos e 55 desaparecidos ou incontactáveis.

De acordo com o mais recente balanço divulgado pelas autoridades venezuelanas, o número total de vítimas mortais subiu para 4.490, enquanto o de feridos se mantém nos 16.740.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados-membros da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.  

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Temas: Venezuela Mortos Sismos
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