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Estava preso desde 2022: libertado mais um luso-venezuelano. Outros cinco continuam detidos

CNN Portugal , MFP
Há 1h e 6min
Protestos na Venezuela (Juan Barreto/GettyImages)

Héctor Ferreira tinha sido condenado a 18 anos de prisão

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O luso-venezuelano Héctor Ferreira foi libertado, informa o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português.

O anúncio foi feito através de uma publicação na conta oficial do Ministério na rede social X, onde o Governo se congratula com a mais recente libertação.

"Portugal expressa profunda solidariedade para com a família neste reencontro tão aguardado", lê-se na mensagem. Héctor Ferreira Domingues foi condenado a 18 anos de prisão e estava preso desde 2022.

Ainda segundo a publicação, o MNE prometeu continuar a trabalhar "de forma discreta, mas ativa" pela libertação dos presos políticos que ainda se encontram detidos na Venezuela.

A CNN Portugal sabe que cinco luso-venezuelanos continuam detidos.

Temas: Venezuela Luso-venezuelano Ministério dos Negócios Estrangeiros Preso Libertação
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País

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