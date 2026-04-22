Estava preso desde 2022: libertado mais um luso-venezuelano. Outros cinco continuam detidos

Há 1h e 6min

Héctor Ferreira tinha sido condenado a 18 anos de prisão

O luso-venezuelano Héctor Ferreira foi libertado, informa o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português.

O anúncio foi feito através de uma publicação na conta oficial do Ministério na rede social X, onde o Governo se congratula com a mais recente libertação.

"Portugal expressa profunda solidariedade para com a família neste reencontro tão aguardado", lê-se na mensagem. Héctor Ferreira Domingues foi condenado a 18 anos de prisão e estava preso desde 2022.

Portugal saúda a libertação do luso-venezuelano Héctor Ferreira Domingues, detido desde setembro de 2022. Expressa profunda solidariedade à família neste reencontro tão aguardado.



O Governo português continuará a trabalhar, discreta mas activamente, pela libertação dos presos… — Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) April 21, 2026

Ainda segundo a publicação, o MNE prometeu continuar a trabalhar "de forma discreta, mas ativa" pela libertação dos presos políticos que ainda se encontram detidos na Venezuela.

A CNN Portugal sabe que cinco luso-venezuelanos continuam detidos.