Putin ainda não reagiu à mais recente diplomacia de guerra dos EUA. Talvez porque também pode beneficiar dela

Ontem às 15:48

ANÁLISE || Caiu um aliado da Rússia e isso é claro, mas as ações dos Estados Unidos também podem dar margem ao Kremlin para perseguir os seus objetivos

Em maio do ano passado, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu o líder venezuelano, Nicolás Maduro, no Grande Palácio do Kremlin, pouco antes das grandes celebrações em Moscovo para assinalar o 80.º aniversário da vitória soviética sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial.

Foi um momento simbólico que demonstrou a principal aliança de Putin no hemisfério ocidental. Ladeado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, Putin dirigiu palavras calorosas de boas-vindas ao seu homólogo venezuelano, afirmando que os laços entre Moscovo e Caracas estavam a desenvolver-se “em grande parte graças à atenção pessoal” de Maduro.

Após conversações em formato restrito e um pequeno-almoço oficial, os dois presidentes assinaram um tratado de parceria estratégica e cooperação. Mas a captura de Maduro numa operação militar ordenada pelo presidente dos Estados Unidos expôs os limites dessa parceria - ao mesmo tempo que apontou o caminho para potenciais oportunidades estratégicas para o líder do Kremlin quando se trata de lidar com a nova era de diplomacia de navios de guerra de Washington.

A condenação por parte dos diplomatas russos da incursão dos EUA para capturar Maduro foi, naturalmente, rápida e inequívoca. Num telefonema de fim de semana para a vice-presidente executiva da Venezuela, Delcy Rodríguez, agora presidente interina, Lavrov “expressou uma forte solidariedade com o povo da Venezuela face à agressão armada”, de acordo com uma nota divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia.

Falando numa reunião do Conselho de Segurança da ONU na segunda-feira, o representante permanente da Rússia nas Nações Unidas, Vasily Nebenzya, acusou Washington de “gerar um novo impulso para o neocolonialismo e para o imperialismo”.

Mas a voz de Putin - a única pessoa que realmente importa na política russa - esteve notavelmente ausente no rescaldo imediato da operação de mudança de regime dos EUA. Ao contrário do presidente chinês, Xi Jinping, que condenou o que chamou de “intimidação unilateral” de Washington, Putin não fez uma declaração pública imediata e clara sobre o ataque.

Da mesma forma, ainda não comentou a abordagem e a apreensão de um navio de bandeira russa pelas forças norte-americanas já esta quarta-feira. Muitos observadores interrogam-se agora sobre a forma como Moscovo responderá ao novo aventureirismo militar de Washington.

Uma fotografia publicada pelo Comando Europeu dos EUA na quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, mostra o petroleiro de bandeira russa originalmente chamado Bella 1, agora rebaptizado Marinera (Comando Europeu dos EUA)

À primeira vista, a destituição de Maduro parece ser o último de uma série de reveses geopolíticos para Putin. Em dezembro de 2024, o presidente sírio, Bashar al-Assad, um cliente de longa data de Moscovo, fugiu para a Rússia após o colapso do seu regime. Em junho passado, os Estados Unidos lançaram ataques contra instalações nucleares no Irão, entrando diretamente em conflito com um país que também tinha estabelecido uma parceria estratégica com a Rússia no início do ano.

Os funcionários russos apressaram-se a esclarecer que a parceria estratégica entre Moscovo e Teerão não obrigava a Rússia a intervir militarmente se o Irão fosse atacado. E embora a parceria estratégica forjada entre Maduro e Putin tenha sido apresentada pelo governo russo como uma expressão de apoio ao “fraterno povo venezuelano” na defesa contra ameaças externas, a incursão das forças de operações especiais dos EUA não desencadeou qualquer resposta musculada de Moscovo.

A incursão das forças americanas para capturar Maduro foi também um pouco de publicidade embaraçosa para o complexo militar-industrial da Rússia. Sob o comando do antecessor de Maduro, o falecido presidente Hugo Chávez, as forças armadas convencionais da Venezuela começaram a reequipar-se com equipamento de fabrico russo, incluindo os sistemas de defesa aérea S-300, Buk e 44 Pechora. No meio de ameaças de ação militar por parte da administração Trump, Maduro também se gabou de que os militares de seu país haviam colocado cinco mil mísseis antiaéreos de curto alcance de fabrico russo em “posições-chave de defesa aérea”.

“Parece que as defesas aéreas russas não funcionaram muito bem, não é?”, ironizou o secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, em declarações na segunda-feira num estaleiro em Newport News, Virgínia.

Mas, a nível estratégico, Putin pode ter um lado positivo. A afirmação de Trump de uma clara esfera de interesse na América Latina - a chamada “Doutrina Donroe” - poderia dar ao líder do Kremlin um pouco de cobertura retórica quando se trata de justificar a sua própria busca imperial para desmantelar uma Ucrânia independente. E a sinalização confiante da administração Trump de que o controlo da Gronelândia é o próximo na lista de tarefas complementa perfeitamente a visão do Kremlin.

Desde o colapso da União Soviética em 1991, a Rússia há muito que afirma o direito de intervir naquilo que é referido como o “estrangeiro próximo” - os Estados independentes que emergiram das cinzas da URSS. E nas observações que se seguiram à invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, Putin deixou bem claro que considerava a restauração do império como a sua missão suprema.

Essas observações ecoam os comentários feitos após a invasão da Venezuela pelo vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, que disse a Jake Tapper da CNN que “vivemos num mundo, no mundo real ... que é governado pela força, que é governado pelo vigor, que é governado pelo poder”.

E a mensagem de Trump de que está disposto a usar a força para tomar a Gronelândia - um território autónomo da Dinamarca, um aliado da NATO - também deve ser uma notícia bem-vinda para o Kremlin. Desde a invasão em grande escala da Ucrânia, o governo russo tem trabalhado para explorar quaisquer fissuras no seio da aliança transatlântica, em especial quando o Reino Unido e as potências europeias tentam reunir uma “coligação de interessados” para apoiar a Ucrânia, uma vez que o apoio dos EUA está a vacilar.

Numa cerimónia religiosa para assinalar o Natal ortodoxo russo - celebrado a 7 de janeiro segundo o calendário juliano - Putin apareceu com militares uniformizados e as respetivas famílias, mostrando publicamente a sua determinação em continuar a guerra contra a Ucrânia, apesar dos esforços de paz em curso.

"Hoje celebramos a maravilhosa e luminosa festa da Natividade de Cristo. E muitas vezes chamamos ao Senhor o nosso Salvador, porque Ele veio à Terra para salvar todas as pessoas", disse Putin. "Assim, os soldados, os soldados da Rússia, cumprem sempre esta missão, como se tivessem sido incumbidos pelo Senhor - defender a Pátria, salvar a Pátria e o seu povo. E em todos os momentos a Rússia tratou os seus soldados desta forma: como pessoas que, como se tivessem sido incumbidas pelo Senhor, cumprem esta missão sagrada."

O espetáculo de Maduro a ser transportado para um tribunal de Nova Iorque pode chamar a atenção de forma inconveniente para o fracasso de Putin em impor com sucesso uma mudança de regime na vizinha Ucrânia. Mas Putin parece estar a sinalizar que, numa guerra dos tronos global, o poder ainda faz a razão.