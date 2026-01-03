Trump diz que Maduro e a mulher foram "capturados e retirados do país"

3 jan, 09:37

Presidente dos EUA confirma ataque "em larga escala", realizado "com sucesso contra a venezuela e o seu líder”

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, foi capturado e retirado da Venezuela, juntamente com a mulher, anunciou Donald Trump, na rede social Truth. O presidente dos Estados Unidos garantiu ainda que a operação na Venezuela "foi realizada em conjunto com as forças da lei dos Estados Unidos".

No mesmo post, Donald Trump escreveu que os “EUA realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a venezuela e o seu líder”.

O Governo da Venezuela denunciou este sábado uma "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos da América, após explosões na capital durante a noite, e o decretou estado de exceção.

Fortes explosões atingiram este sábado cerca das 02:00 locais (06:00 em Lisboa) a capital da Venezuela. Imagens de vídeo mostram Caracas a ser sobrevoada por aeronaves.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou os ataques aéreos dentro do território venezuelano há alguns dias, revelaram dois funcionários norte-americanos à CBS News.

Caracas anunciou que irá denunciar nas Nações Unidas a "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos no país.

A declaração, divulgada na rede social X do presidente colombiano, Gustavo Petro, acrescenta que Maduro ordenou “a implementação de todos os planos de defesa nacional” e declarou “estado de perturbação externa”, um plano de emergência que lhe dá o poder de suspender os direitos das pessoas e expandir o papel das forças armadas.

O comunicado surge numa altura em que as forças armadas dos Estados Unidos têm, nos últimos dias, tido como alvo barcos suspeitos de contrabando de drogas. Na sexta-feira, a Venezuela disse estar aberta a negociar um acordo com Washington para combater o tráfico de drogas.