Trump diz que Maduro e a mulher foram "capturados e retirados do país"

CNN Portugal , MM
3 jan, 09:37
Venezuela (MIGUEL GUTIERREZ/EPA)

Presidente dos EUA confirma ataque "em larga escala", realizado "com sucesso contra a venezuela e o seu líder”

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, foi capturado e retirado da Venezuela, juntamente com a mulher, anunciou Donald Trump, na rede social Truth. O presidente dos Estados Unidos garantiu ainda que a operação na Venezuela "foi realizada em conjunto com as forças da lei dos Estados Unidos".

No mesmo post, Donald Trump escreveu que os “EUA realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a venezuela e o seu líder”.

O Governo da Venezuela denunciou este sábado uma "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos da América, após explosões na capital durante a noite, e o decretou estado de exceção.

Fortes explosões atingiram este sábado cerca das 02:00 locais (06:00 em Lisboa) a capital da Venezuela. Imagens de vídeo mostram Caracas a ser sobrevoada por aeronaves.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou os ataques aéreos dentro do território venezuelano há alguns dias, revelaram dois funcionários norte-americanos à CBS News.

Caracas anunciou que irá denunciar nas Nações Unidas a "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos no país.

A declaração, divulgada na rede social X do presidente colombiano, Gustavo Petro, acrescenta que Maduro ordenou “a implementação de todos os planos de defesa nacional” e declarou “estado de perturbação externa”, um plano de emergência que lhe dá o poder de suspender os direitos das pessoas e expandir o papel das forças armadas.

O comunicado surge numa altura em que as forças armadas dos Estados Unidos têm, nos últimos dias, tido como alvo barcos suspeitos de contrabando de drogas. Na sexta-feira, a Venezuela disse estar aberta a negociar um acordo com Washington para combater o tráfico de drogas.

Temas: Venezuela Eua Caracas Donald Trump

E.U.A.

Os EUA já tentaram comprar a Gronelândia - e falharam

Há 27 min

Pelo menos dois mortos em ataque durante funeral em Salt Lake City

Há 3h e 14min

Caracas diz que ataque dos EUA causou pelo menos 100 mortos

Há 3h e 45min

Mulher morta durante operação de agentes de imigração em Minneapolis, EUA

Ontem às 21:50
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00