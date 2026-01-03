Marcelo e Governo acompanham situação em Caracas. Colômbia e Cuba já reagiram

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já fez saber que está a acompanhar a situação na Venezuela em articulação com o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. A CNN Portugal sabe que o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) está em contacto com a embaixada portuguesa em Caracas e com os homólogos europeus.

A Venezuela acolhe uma das maiores comunidades portuguesas na diáspora, sendo a segunda maior na América Latina, depois do Brasil.

Até ao momento, as reações oficiais chegaram dos presidentes da Colômbia e de Cuba, que manifestaram preocupação e condenação face à situação que se desenrola em toda a Venezuela.

“O Governo da Colômbia rejeita qualquer ação militar unilateral que possa agravar a situação ou colocar a população civil em risco”, escreveu o Presidente Gustavo Petro na rede social X.

O chefe de Estado colombiano acrescentou que o seu país está a acompanhar os acontecimentos na vizinha Venezuela com “profunda preocupação” e apelou a todas as partes envolvidas para que se abstenham de ações de escalada, sem mencionar diretamente os Estados Unidos.

Já o Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenou aquilo que classificou como um ataque “criminoso” dos Estados Unidos contra a Venezuela, numa publicação igualmente feita na rede social X.
 

“Cuba denuncia e exige urgentemente uma reação da comunidade internacional contra o ataque criminoso dos EUA à Venezuela. A nossa zona de paz está a ser brutalmente atacada”, escreveu.

