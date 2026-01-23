A captura de um presidente: os brutais riscos da missão para apanhar Maduro

Há 36 min

Foram poucas horas, mas todas elas de elevados risco para as forças especiais norte-americanas, que conseguiram capturar o presidente da Venezuela num dos locais mais armados do país

A audaciosa operação dos Estados Unidos para destituir o presidente venezuelano Nicolás Maduro foi reduzida a um intenso tiroteio final, no qual os helicópteros norte-americanos foram expostos a um nível extraordinário de risco ao descerem para um complexo fortemente fortificado em Caracas, de acordo com vídeos de testemunhas oculares analisados pela CNN.

A CNN reconstruiu a missão de 3 de janeiro, analisando mais de 50 vídeos e imagens filmadas por testemunhas oculares e mapeando as trajetórias de voo dos helicópteros americanos para se concentrar nos momentos críticos finais. Estes desenrolaram-se num local que a CNN identificou como o provável ponto de extração de Maduro, um complexo dentro do complexo militar de Forte Tiuna.

As imagens mostram que, nos momentos que antecederam a descida para esta área, houve um fogo cruzado feroz entre os aviões de ataque americanos que sobrevoavam o local e as defesas aéreas venezuelanas.

A análise da CNN mostra que houve dois minutos cruciais entre a aterragem e a descolagem de um helicóptero de transporte, enquanto o fogo cruzado continuava sem cessar.

Segundo os especialistas, este período foi o mais perigoso de toda a operação, uma vez que foi quando a aeronave estava a deslocar-se lentamente e a baixa altitude, o que facilitou a mira de armas mais simples. Esta situação foi agravada pelo facto de as forças norte-americanas terem escolhido o local de aterragem mais arriscado - mesmo junto ao complexo de Maduro.

Abrir caminho

O ataque ao Forte Tiuna, um dos maiores complexos militares da Venezuela, tinha sido preparado com bastante antecedência.

No início do ataque dos EUA, na madrugada de 3 de janeiro, uma série de ataques atingiu alvos em todo o país. De acordo com a análise da CNN de vídeos e imagens de satélite, os radares, as comunicações e a infraestrutura de defesa aérea foram destruídos, abrindo caminho para os helicópteros de operações especiais.

Mais de 150 aviões - incluindo bombardeiros, caças, plataformas de informação e vigilância - foram lançados a partir de 20 bases em terra e no mar, segundo o general da Força Aérea Dan Caine, presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA.

Por volta da 01:30, hora local, segundo uma testemunha ocular, foram ouvidas explosões na cidade costeira de Higuerote, cerca de 80 quilómetros a leste de Caracas.

A CNN geolocalizou os vídeos destes ataques iniciais no aeroporto de Higuerote, onde se encontram os sistemas de defesa aérea venezuelanos, incluindo um sistema de mísseis terra-ar Buk-M2 de fabrico russo concebido para atingir aviões.

Um vídeo partilhado por um jornalista local ao raiar do dia também parece mostrar um lançador Buk-M2 ainda a arder.

“Ouvimos um som de assobio no ar, como se algo estivesse a cair, e depois a explosão”, disse um residente de Higuerote à CNN. A testemunha, que falou sob anonimato por questões de segurança, garantiu que a explosão abanou as janelas do seu apartamento.

N.R. Jenzen-Jones, diretor do Armament Research Services, refere à CNN que as imagens de Higuerote sugerem a utilização de drones de ataque unidirecional. Isso poderia incluir “sistemas de ataque de combate não tripulados de baixo custo”, que os militares dos EUA vêm desenvolvendo rapidamente desde a proliferação de tecnologia semelhante durante a guerra da Rússia contra a Ucrânia.

Caos organizado

Em Caracas, às 01:58, dois helicópteros de transporte MH-47 Chinook dos EUA são vistos a voar baixo em direção ao Forte Tiuna, contornando o vale estreito onde se situa a base militar, de acordo com um vídeo de uma testemunha ocular.

Wes Bryant, um sargento reformado da Força Aérea dos EUA e antigo controlador aéreo tático de operações especiais, descreve a estratégia dos EUA de atacar preventivamente a área antes de os helicópteros descerem ao solo como um “caos organizado”.

As imagens mostram pelo menos dois helicópteros a aterrar no complexo no meio de fogo do solo, partindo pouco depois. Essas aeronaves teriam feito parte da primeira fase da operação, descarregando tropas americanas perto do complexo de Maduro e lutando contra as forças terrestres, disseram especialistas militares à CNN.

Mais tarde, Caine afirmou que as forças americanas chegaram ao complexo de Maduro às 02:01.

Em seguida, as tropas americanas revistaram o complexo e capturaram o líder venezuelano.

A CNN sincronizou 10 vídeos adicionais durante um período de seis minutos mostrando a segunda fase da missão. Mostram helicópteros de ataque dos EUA a dar cobertura aérea protetora, lutando contra as defesas aéreas venezuelanas, enquanto helicópteros de transporte dos EUA retiraram Maduro e as forças que o capturaram do seu complexo.

Sem o elemento surpresa, a força de extração navegou num intenso tiroteio entre os helicópteros de ataque dos EUA e as forças venezuelanas.

Tiroteios contínuos irrompem nos vídeos. O som é consistente com o do Diret Action Penetrator (DAP) MH-60 Black Hawks, um tipo de helicóptero de ataque americano, a disparar canhões automáticos de 30 milímetros, de acordo com especialistas em armamento.

De seguida, o que parece ser fogo antiaéreo de retaliação atravessa a noite enquanto os helicópteros de ataque continuam a disparar.

Vinte segundos depois, um vídeo revelado pelo investigador online MPGeoint e sincronizado pela CNN mostra um helicóptero de transporte dos EUA a descer em direção ao complexo fortificado de Maduro.

Este era o ponto de maior vulnerabilidade, segundo os peritos militares.

“Qualquer (helicóptero) é mais vulnerável um minuto após a aterragem e um minuto após a descolagem”, explica Bryant.

Steffan Watkins, um consultor de pesquisa de código aberto que rastreia aeronaves, diz à CNN que, embora um alvo em movimento seja mais difícil de atingir - em parte devido às contramedidas militares - quando um helicóptero aterra torna-se um “alvo fácil”.

A proximidade do solo também aumenta a suscetibilidade de ataque, acrescenta Jenzen-Jones.

"Durante a descolagem e a aterragem, os helicópteros voam lentamente, pairam no local e estão, naturalmente, mais próximos do solo. Isso torna-os um alvo mais fácil para muitas armas, especialmente as mais simples, de tiro direto, como as pistolas", acrescenta.

Extrair Maduro

As imagens revelam então o que parece ser a retirada de Maduro do solo venezuelano. Um minuto e 44 segundos depois de vermos um helicóptero a aterrar, o vídeo mostra uma nuvem de poeira mesmo à saída do complexo fortificado, depois uma salva de foguetes e um helicóptero Chinook a descolar. Cerca de 20 segundos depois, outro helicóptero segue-o.

Bryant reflete sobre esta fase da missão: “Uma das principais táticas que utilizamos - é um mantra das operações especiais dos EUA - é a rapidez, a surpresa e a violência da ação".

Um dos helicópteros de transporte é visível a sair da zona do Forte Tiuna, voando sem luzes, ganhando altitude rapidamente e abraçando as colinas próximas, antes de desaparecer na escuridão.

O tiroteio e as explosões em Caracas cessaram às 03:00, segundo uma testemunha disse à CNN. Uma hora depois, os sons dos aviões tinham desaparecido completamente da cidade.

As forças norte-americanas abandonaram o espaço aéreo venezuelano por volta das 04:29, segundo Caine. Num vídeo gravado às 04:00, de acordo com a testemunha ocular, cinco Chinooks e sete Black Hawks são vistos a voar para leste em direção a Higuerote. Especialistas disseram à CNN que essas aeronaves podiam estar a proteger a rota tomada pelo helicóptero de Maduro ao deixar o local.

Uma casa fortificada

O local exato dentro do Forte Tiuna onde Maduro foi capturado e os detalhes do que aconteceu quando as forças dos EUA aterraram no seu interior não foram totalmente revelados.

A análise da CNN fornece agora algumas pistas sobre o local onde Maduro poderá ter estado, com base nas suas publicações anteriores nas redes sociais, que coincidem com os locais onde o helicóptero de transporte dos EUA aterrou e descolou.

O complexo fortemente fortificado de Maduro

Este complexo seguro dentro do Forte Tiuna foi o principal alvo da operação dos EUA para extrair o presidente venezuelano Nicolás Maduro, de acordo com uma investigação da CNN. As imagens das redes sociais analisadas pela CNN parecem mostrar dois helicópteros a aterrar e a partir do complexo, que Maduro utiliza desde pelo menos 2024.

Fontes: Airbus, Google Maps, análise CNN, Instagram de Nicolás Maduro (@nicolasmaduro)

Gráfico: Lou Robinson, CNN

A natureza fortemente fortificada deste local - que é naturalmente protegido por colinas íngremes em três lados e apresenta muros de privacidade altos e múltiplos pontos de controlo de segurança - mostra como era arriscado para as tropas americanas aterrarem ali. As caraterísticas residenciais do complexo, como uma grande piscina e um pátio, são também um lembrete da natureza extraordinária desta missão: capturar um presidente e a sua mulher em casa.

Em julho de 2024, Maduro publicou imagens que o mostravam a beber café com a sua mulher, Cilia Flores, debaixo de uma pérgula num pátio, enquanto lhe mostrava vídeos com música de campanha. A CNN localizou geograficamente a imagem no jardim de uma grande casa, concluída em 2016, na extremidade do complexo. A pérgula foi convertida numa grande estrutura branca no ano passado, de acordo com imagens de satélite.

Em maio e julho de 2025, Maduro publicou mais dois vídeos que o mostravam no parque de estacionamento fora do mesmo complexo, mais uma vez a tomar café com a sua mulher e outras pessoas. Os vídeos foram geolocalizados pela primeira vez pelo Arrecho, pseudónimo de um investigador de fonte aberta.

Imagens de satélite obtidas após o raide mostram danos significativos provocados por uma explosão noutro local deste sítio.

Uma "bomba-relógio"

A complexa operação norte-americana envolveu pessoal e equipamento dos EUA por ar, terra e mar - incluindo operadores da Força Delta e uma unidade do FBI que entrou a partir de várias zonas de aterragem - disseram fontes à CNN. Mas o momento-chave para retirar Maduro de Caracas ocorreu num espaço de tempo muito pequeno.

“Apenas um pequeno fator poderia ter virado a moeda”, diz Bryant.

Mais tarde, as autoridades venezuelanas afirmaram que a operação causou 100 mortes, enquanto as autoridades cubanas disseram que 32 cubanos do destacamento de segurança presidencial haviam morrido. A administração Trump disse que não houve perda de vidas norte-americanas.

No entanto, o risco tinha sido assinalado pelas autoridades americanas num documento do Departamento de Justiça datado de 23 de dezembro, mas divulgado publicamente após a operação. O memorando alertava para o facto de as forças norte-americanas deverem encontrar “resistência significativa”, incluindo dezenas de baterias antiaéreas capazes de abater helicópteros.

“Este é um ataque que poderia ter corrido muito, muito mal”, disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, numa conferência de imprensa após a operação. “Podíamos ter perdido muitas pessoas ontem à noite”, acrescentou.

Em resposta às conclusões da CNN, o Comando Sul dos EUA disse que não tinha mais nada a acrescentar para além dos comentários de Caine.

Apesar do sucesso da missão, Bryant também chama a atenção para o nível de risco que as tropas americanas enfrentaram, referindo-se à operação como uma “bomba-relógio”.

“Estamos a entrar no coração de uma nação soberana, não com a capacidade dos Estados Unidos, mas mesmo assim, se fizermos um paralelo, imaginemos a Rússia ou a China a entrar e a tentar raptar o presidente dos EUA”, aponta Bryant.

“Dada a quantidade de resistência que vemos nas imagens, poderia ter acabado por ser uma operação impossível em qualquer outro contexto.”

