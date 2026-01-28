Família de preso político na Venezuela implora ao Governo português que liberte Jaime Macedo

Cátia Esteves
Há 53 min
Protestos em Caracas pela libertação de prisioneiros, em novembro de 2025 (AP)

Carta escrita pela mulher de Jaime dos Reis Macedo inclui três pedidos “firmes” a fazer ao governo português

A mulher de Jaime dos Reis Macedo enviou uma carta a Paulo Rangel em que pede, com carácter de urgência, a intervenção diplomática que exija a libertação do preso político, cidadão luso-venezuelano, detido há seis meses em Caracas. Pede ainda transferência humanitária para Portugal.

A carta, escrita por Virgínia Escobar, é um pedido desesperado de ajuda dirigido a Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros português. A mulher de Jaime dos Reis Macedo garante que, desde a detenção do marido, em julho de 2025, o preso político tem visto constantemente os seus direitos fundamentais violados.

Por isso, a familiar tem três pedidos “firmes” a fazer ao governo português: a intervenção diplomática junto das autoridades venezuelanas para exigir a libertação imediata de Jaime dos Reis Macedo; que se facilite a transferência humanitária para Portugal, "onde se possa reunir com a sua família, receber a devida assistência médica e, sobretudo, viver em liberdade sob a proteção dos seus direitos enquanto cidadão de ascendência portuguesa”, lê-se nesta missiva enviada ao MNE; pede que se use todos os canais diplomáticos disponíveis para dar visibilidade ao caso e “assegurar o cumprimento dos padrões internacionais de justiça e de direitos humanos.”

O documento sublinha que este não é um caso isolado e que centenas de pessoas detidas na Venezuela enfrentam graves violações de direitos humanos. Apela a Portugal que traduza os valores que tem em ações concretas.

O Exclusivo da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) noticiou na semana passada o desespero da família de Jaime Macedo, preso político, detido de forma violenta por ser padrinho de uma ativista pelos direitos humanos, Ana Karina Garcia, refugiada na Colômbia desde 2018.

A reportagem teve acesso a imagens exclusivas da detenção de Jaime Macedo. O vídeo mostra o momento em que o cidadão português é intercetado pela polícia, numa operação que envolveu vários órgãos de segurança do Estado sem que houvesse um simples mandado de detenção.

Há ainda sete cidadãos portugueses detidos na Venezuela em casos de natureza política.

No último domingo foi libertada a única cidadã portuguesa detida, Carla Silva, acusada de ter participado numa tentativa de golpe de Estado. Foi condenada a 20 anos e já tinha cumprido mais de cinco.

Temas: Venezuela Detidos Preso político Carta Paulo Rangel

