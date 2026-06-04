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Venezuelanos pediram aos EUA transição pacífica e calendário eleitoral

Agência Lusa , MJC
Há 56 min
Protestos na Venezuela (Juan Barreto/GettyImages)
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Cidadãos querem ter um calendário eleitoral o mais rapidamente possível

Centenas de venezuelanos pediram quarta-feira a intervenção dos Estados Unidos para uma transição política pacífica na Venezuela e para que seja divulgado rapidamente um calendário que inclua eleições presidenciais livres e transparentes no país.

O pedido foi feito em um documento, entregue na Embaixada norte-americana em Caracas, no âmbito de uma marcha convocada pela Coligação Sindical Nacional e diversas organizações de estudantes, que reclamaram ainda a libertação de todos os presos políticos e melhoras nas condições de vida.

“Estamos a solicitar com urgência um calendário eleitoral, porque entendemos que é necessário substituir os membros do Conselho Nacional Eleitoral, do Supremo Tribunal de Justiça e de outras instituições da administração pública para que isso aconteça. Assim que o calendário for fixado, saberemos que o governo interino de Delcy Rodríguez está em fim de mandato”, disse o sindicalista José Patines aos jornalistas.

Em 5 de janeiro, a vice-presidente Delcy Rodríguez assumiu as funções de presidente interina do país iniciando uma transição política tutelada pelos EUA.

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Sob forte custodia policial, os manifestantes partiram desde a Praça Luís Brión, de Chacaíto, até àquela sede diplomática em Valle Arriba, ambos localidades no leste de Caracas, pedindo ainda que seja prestada ajuda humanitária aos venezuelanos.

Além de uma transição pacífica, os manifestantes pediram mudanças políticas no país, que sejam destituídos os funcionários públicos acusados de violar os direitos humanos dos presos e que Washington intervenha para que os venezuelanos tenham salários dignos e para que sejam solucionados problemas nos serviços públicos, entre eles no abastecimento de água e eletricidade.

O protesto assinalou os cinco meses da operação militar norte-americana que em 03 de janeiro, levou à captura do então Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e da mulher, Cília Flores, que estão atualmente detidos em Nova Iorque para responder a acusações de tráfico de droga, sobre as quais ambos se declararam inocentes.

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Temas: Venezuela Delcy Rodríguez
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