"Somos os próximos?": Cuba está em choque após ataque dos EUA à Venezuela

5 jan, 13:56

Durante anos, primeiro Chávez e depois Maduro enviaram milhares de milhões de dólares em petróleo para sustentar o governo cubano. Um apoio que agora pode estar comprometido

Durante meses, enquanto os militares dos EUA se preparavam para atacar a Venezuela, muitos cubanos fizeram-me uma pergunta simples, embora inquietante: “Somos os próximos?”

Após os ataques devastadores a bases militares venezuelanas e a captura cirúrgica do líder Nicolás Maduro por forças especiais dos EUA, Cuba parece estar claramente na mira da administração Trump.

A captura de Maduro representa uma inversão sísmica de sorte para o governo comunista cubano, que durante décadas dependeu de pacotes maciços de ajuda do seu aliado sul-americano rico em petróleo para a própria sobrevivência da ilha.

O presidente cubano Miguel Diaz-Canel discursa no sábado em Havana enquanto agita uma bandeira nacional venezuelana em apoio a Maduro. Adalberto Roque/AFP/Getty Images

Num protesto realizado no sábado em frente à Embaixada dos EUA em Havana, o desafiante presidente cubano Miguel Díaz-Canel prometeu não deixar a aliança Cuba-Venezuela cair sem luta.

“Pela Venezuela, e claro por Cuba, estamos dispostos a dar até a nossa própria vida, mas a um custo elevado”, proclamou Díaz-Canel.

Mas, se alguma coisa, os cubanos com quem falei desde os ataques pareceram chocados com a facilidade com que os militares dos EUA conseguiram capturar Maduro sem qualquer perda de pessoal norte-americano.

“Durante décadas, primeiro (o antigo líder venezuelano Hugo) Chávez e depois Maduro avisaram para uma intervenção dos EUA”, referiu um residente de Havana, que não quis que o nome fosse divulgado. “Mas quando finalmente aconteceu, ninguém estava preparado para isso. Os venezuelanos tinham milhares de milhões de dólares para equipar o seu exército. Nós não temos.”

Manifestantes seguram fotos do presidente venezuelano Nicolás Maduro (à direita) e do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez (à esquerda) enquanto participam de uma manifestação contra a operação dos EUA na Venezuela, em frente ao Consulado dos EUA em Amesterdão, no domingo. Robin van Lonkhuijsen/AFP/ANP/AGetty Images

O ataque à Venezuela parece já ter tido um custo elevado para Cuba, uma vez que o presidente Donald Trump disse ao New York Post no sábado: “Sabe, muitos cubanos perderam a vida ontem à noite. … Estavam a proteger Maduro. Não foi uma boa jogada.”

O governo cubano, numa publicação no Facebook no domingo, afirmou que 32 dos seus cidadãos morreram durante a operação “em ações de combate, a cumprir missões em nome das Forças Armadas Revolucionárias e do Ministério do Interior, a pedido de homólogos do país sul-americano”. O governo declarou dois dias de luto.

Parece ser a primeira vez em décadas que antigos inimigos da era da Guerra Fria se envolveram em combate.

E tudo indica que confirma o que há muito era suspeito: o círculo interno de guarda-costas de Maduro era cubano. Diplomatas estrangeiros destacados em Caracas relataram-me durante anos que a segurança pessoal de Maduro falava espanhol com sotaque cubano e que Maduro, que estudou em Havana na juventude, confiava frequentemente mais em conselheiros cubanos do que no seu próprio povo.

Agora, a captura de Maduro coloca em risco uma aliança de décadas que salvou Cuba da ruína económica total após o colapso do seu antigo patrono económico, a União Soviética.

Durante anos, primeiro Chávez e depois Maduro enviaram milhares de milhões de dólares em petróleo para sustentar o governo cubano, em troca de um fluxo aparentemente interminável de assessores cubanos de inteligência e economia, bem como de profissionais de saúde.

Chávez, antes de morrer de cancro em 2013 após meses de tratamento em hospitais cubanos, declarou que Cuba e a Venezuela não eram duas nações, mas la gran patria — a grande pátria.

Ao longo dos anos, enquanto viajava regularmente entre Cuba e a Venezuela, era difícil perceber onde começava uma nação e terminava a outra. Uma vez deparei-me com um destacamento de soldados venezuelanos a construir uma ponte na província cubana de Guantánamo. Quando perguntei há quanto tempo ali estavam, o responsável venezuelano, frustrado com a falta de fornecimentos, respondeu-me de forma ríspida: “Demasiado tempo!”

Na maioria das vezes, quando visitava clínicas nos bairros mais pobres de Caracas, encontrava médicos cubanos a trabalhar lá. Uma vez, enquanto cobria a agitação política na Venezuela, o meu operador de câmara e eu fomos detidos durante quatro horas sob o sol intenso pela temida polícia secreta venezuelana, o Sebin.

Ameaçaram interrogar-nos e maltratar-nos por sermos espiões americanos, mas libertaram-nos abruptamente depois de encontrarem o meu cartão de residente cubano.

Depois da morte de Chávez, foi declarado luto oficial em toda a Cuba, ao ponto de o canto ter sido proibido nesse dia no infantário da minha filha, então com dois anos, em Havana.

Academia ao antigo quartel 4 de Febrero, em Caracas, em 15 de março de 2013. Juan Barreto/AFP/Getty Images

Cuba declarou então Chávez como o aliado mais firme da ilha desde a revolução cubana e concedeu-lhe a cidadania cubana, tornando-o o único estrangeiro a receber essa distinção desde o revolucionário argentino Ernesto “Che” Guevara.

Mas a parceria simbiótica venezuelano-cubana enfrenta uma pressão sem precedentes na segunda administração Trump e poderá em breve atingir um ponto de rutura. Invocando uma nova Doutrina Monroe, Trump prometeu não tolerar países no Hemisfério Ocidental com interesses e objetivos que contrariem os dos Estados Unidos.

“O rápido sucesso das operações militares dos EUA para afastar Maduro só pode fortalecer os defensores da mudança de regime na administração Trump para colocarem outros países da América Latina na sua mira, começando por Cuba”, sublinhou à CNN Peter Kornbluh, coautor do livro “Back Channel to Cuba: The Hidden History of Negotiations Between Washington and Havana”.

O aumento da beligerância não poderia surgir num pior momento para os cubanos.

Já atualmente, na maioria dos dias, grande parte da ilha é mergulhada em apagões prolongados devido à falta de combustível e a centrais elétricas envelhecidas que avariam com frequência crescente. Em cada noticiário televisivo estatal, surge um responsável a falar sobre a perspetiva do agravamento da situação energética como se estivesse a prever o estado do tempo. A escassez de alimentos, outrora garantidos por um sistema estatal de racionamento, ameaça empurrar milhões de cubanos para mais perto da subnutrição.

Em dezembro, um comentador governamental na televisão estatal causou indignação entre muitos na ilha ao aconselhar os cubanos a deixarem de comer arroz.

“Vivemos num estado de guerra sem guerra”, disse-me um amigo cubano há algumas semanas.

Mas a ameaça real de uma intervenção militar poderá estar a aproximar-se, já que o fim da aliança com a Venezuela deixaria Cuba no maior isolamento desde a queda da União Soviética.

Para os defensores da mudança de regime na administração Trump, a oportunidade de finalmente eliminar um adversário a apenas 144 quilómetros dos Estados Unidos poderá revelar-se irresistível.

Não é claro se apenas as ameaças serão suficientes para forçar Havana a ceder à pressão dos EUA e libertar prisioneiros políticos e realizar eleições multipartidárias.

“Nunca houve um momento em que não enfrentássemos a possibilidade de invasão”, disse-me recentemente, com expressão impassível, um responsável cubano.