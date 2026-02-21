Há uma década que cubro a Venezuela. Mas isto foi diferente: "Há um entusiasmo, um otimismo que nunca tinha visto"

Há 58 min

ANÁLISE || Correspondente estrangeiro em Caracas relata viagem de governante americano. E escreve que "a intervenção estrangeira ocorreu, mas foi muito menos sangrenta do que se temia"

Caracas, Venezuela — Passaram menos de dois meses desde que as forças especiais dos EUA capturaram o líder autoritário de longa data da Venezuela, Nicolás Maduro, durante uma operação noturna em Caracas, mas é difícil exagerar o quanto este país sul-americano parece diferente agora.

Há um novo entusiasmo, um otimismo que, para ser sincero, nunca tinha visto antes.

Mudei-me para Caracas em 2016.

Na década seguinte, a Venezuela passou por tudo: um quarto da população fugiu de um colapso económico catastrófico; as taxas de criminalidade explodiram antes de diminuírem gradualmente após a Covid-19; manifestantes anti-Maduro saíram às ruas ano após ano, apenas para serem dominados por gás lacrimogéneo e balas de borracha.

No entanto, durante tudo isso, Maduro continuou no poder, aparentemente inabalável.

Trabalhando em Caracas como correspondente estrangeiro durante os meses mais turbulentos de 2019, muitas vezes pensei nesta citação do romance italiano "O Leopardo", sobre a conquista da Sicília no século XIX: "É preciso que tudo mude para que tudo permaneça igual".

Na Venezuela de Maduro, as eleições – pelo menos nominalmente – eram realizadas quase todos os anos. Mas, enquanto os ministros do gabinete iam e vinham, o homem no topo — Maduro — permanecia sempre o mesmo.

Da mesma forma, a crise permanente na economia, que perdurou apesar da introdução por Caracas de uma criptomoeda nacional, o Petro, para contornar as sanções dos EUA, ou da remoção de cinco zeros da moeda nacional, o bolívar, pelo banco central, para conter a hiperinflação.

Ainda no final do ano passado, parecia que nenhuma crise era grande o suficiente para que o governo virasse a página. A Venezuela parecia condenada a repetir o ciclo.

O que aconteceu em 3 de janeiro mudou tudo: as forças especiais dos EUA capturaram Maduro durante uma operação em Caracas e levaram-no para Nova Iorque para responder a acusações de narcotráfico, que ele nega.

Na sua ausência, Maduro foi substituído pela sua ex-vice-presidente, Delcy Rodriguez, agora presidente interina, que transformou impiedosamente as perspetivas geopolíticas do seu país. Após apenas 39 dias no poder, Rodriguez recebeu o secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, como o mais alto funcionário dos EUA a visitar Caracas desde o presidente Bill Clinton em 1997.

Eu estava lá para cobrir a visita de Wright. Eis porque acho que as mudanças que estão a acontecer na Venezuela agora são diferentes de tudo o que já vi antes.

Abraços e apertos de mão na plataforma petrolífera

Na semana passada, um dos momentos mais surreais que testemunhei não aconteceu em Caracas, mas num campo petrolífero da Chevron no meio do nada chamado Petroindependencia1.

A CNN foi uma das três agências internacionais convidadas a acompanhar a visita, enquanto Rodriguez acompanhava Wright pelo país para mostrar o potencial do que se acredita ser a maior reserva de petróleo do mundo.

O momento parecia simples: dois líderes a visitar um complexo industrial, apertando as mãos, sorrindo para as câmaras e fazendo um ou dois discursos genéricos.

O que eu não esperava era ver Rodriguez e Wright a viajar no mesmo veículo com uma equipa mínima, Rodriguez alternando amigavelmente entre inglês e espanhol para garantir que o governante se sentisse à vontade, e os dois discutindo os detalhes técnicos mais complexos de como funcionam os poços de petróleo (alguém aí percebe de processos de desemulsificação de petróleo bruto?).

Tenha em mente que, nos últimos 27 anos, os Estados Unidos têm sido o arqui-inimigo da Venezuela.

Sob Maduro e seu antecessor, Hugo Chávez, projetos petrolíferos de empresas ocidentais como o que visitámos eram, na melhor das hipóteses, tolerados, mas frequentemente expropriados, enquanto o governo pressionava por causa de laços comerciais mais estreitos com o Irão e a Rússia por razões políticas.

Políticos de todas as origens sentiam-se desconfortáveis em falar inglês em público, pois essa era considerada a língua "do Império".

Nas últimas semanas, Rodriguez varreu isso tudo: instalou uma nova liderança económica que parece competente e meticulosa; abandonou a retórica combativa para construir laços com empresas americanas e europeias, estas últimas receberam novas licenças na semana passada e, mais importante, procurou relações positivas com os poucos empresários que permanecem no país.

Dados analisados pela CNN mostram que, nas semanas desde de Rodriguez assumir o cargo, pelo menos sete petroleiros partiram do porto que visitámos com destino ao Texas e à Louisiana. De acordo com a Casa Branca, os EUA estão a intermediar a venda de centenas de milhões de barris de petróleo — lucros que já estão a chegar às ruas e a acalmar a espiral inflacionista, a ponto de Caracas me parecer mais barata este mês do que em dezembro.

É claro que ainda há muito a ser feito: a Chevron afirma que o projeto que visitámos produz cerca de 40 000 barris por dia, mas sua capacidade é sete vezes maior. O secretário de Estado Wright disse-no que ainda é preciso remover “obstáculos políticos” e que isso levará tempo, mas quando perguntei a Rodriguez, ela disse-me que os dois países estão a trabalhar sem parar para consolidar uma nova parceria energética que, espera, seja "de longo prazo".

É uma grande mudança para uma mulher que disse em 2019 que "o capitalismo é incapaz de gerar felicidade".

Desafiando o governo um passo de cada vez

Enquanto o nosso grupo selecionado visitava os campos petrolíferos na quinta-feira, grupos de estudantes saíram às ruas em Caracas e outras cidades para exigir a libertação de presos políticos, centenas dos quais permanecem atrás das grades, de acordo com organizações de direitos humanos.

Foram pequenos protestos, envolvendo centenas em vez de dezenas de milhares, mas um sinal de que, lentamente mas com segurança, a máquina de repressão de Caracas não é tão temida como antes.

Os protestos estudantis têm sido há muito um pilar da oposição anti-Maduro, mas a última vez que o movimento democrático se aventurou a sair à rua foi em janeiro de 2025.

Em julho do ano anterior, as forças de segurança prenderam mais de 2000 manifestantes em menos de dois dias para reprimir a revolta, depois de as autoridades eleitorais terem concedido a Maduro uma vitória controversa, apesar das provas esmagadoras em contrário.

Desta vez, os manifestantes não procuraram o confronto com a polícia, disse-me o seu líder, Miguelangel Suarez.

Suarez, um estudante de política de 26 anos, acredita que agora há uma abertura para recuperar o espaço público. "Temos a oportunidade de testar até onde (a repressão) está disposta a ir. O momento de pressionar por garantias políticas é agora", disse-me ele.

Outros líderes da oposição também estão a desafiar o governo de forma mais aberta do que antes. A 9 de fevereiro, Juan Pablo Guanipa, um aliado próximo da laureada com o Prémio Nobel Maria Corina Machado e que passou mais de oito meses na prisão, foi novamente detido horas depois de ter sido libertado por liderar um protesto em Caracas. Em vez de ser enviado de volta para uma cela, foi colocado em prisão domiciliária e poderá receber um perdão total se uma lei de amnistia atualmente em discussão for aprovada.

Machado é a líder indiscutível do movimento democrático da Venezuela, mas passou as últimas semanas à margem, dizendo que confia que o governo Trump pressionará para haver uma transição total para a democracia — e novas eleições — assim que o país estiver estável e a crise económica controlada.

O que vi em Caracas fica aquém das ambições de Machado, uma vez que o governo de Maduro permanece no poder, mesmo que ele não esteja.

Machado afirmou que pretende regressar a Caracas o mais rapidamente possível, mas, neste momento, não é claro se ela será autorizada a regressar. Ela recusou-se a falar com a CNN para este artigo.

Suarez disse-me que respeita a liderança de Machado no movimento democrático, mas que acredita que a Venezuela deve alcançar outros objetivos tangíveis antes de poder voltar às urnas: “Para reconstruir a Venezuela, Machado deve ser autorizada a estar no país, todos os nossos irmãos exilados devem ser autorizados a entrar. Os presos políticos devem ser libertados, os partidos políticos devem poder fazer política, as autoridades eleitorais devem mudar e deve haver separação de poderes. Quando alcançarmos isso, poderemos avançar com a transição para a democracia."

Trump acertou esta?

Uma cautela semelhante era palpável entre vários diplomatas com quem conversei. O consenso, pelo menos entre a comunidade internacional, é que a Venezuela está a dar os primeiros pequenos passos em direção à democracia, mas que não deve se precipitar.

"Sem pressa, mas sem hesitação" foi algo que ouvi de mais de uma fonte, a maioria das quais pediu para não ser identificada, pois não estava autorizada a falar com a comunicação social.

Ao longo de 2025, o crescente confronto entre Maduro e o presidente dos EUA, Donald Trump, parecia não deixar boas opções para a Venezuela, presa entre um governo autoritário e uma ameaça de intervenção estrangeira que lembrava o Iraque por volta de 2003.

No final, a intervenção estrangeira ocorreu, mas foi muito menos sangrenta do que se temia e, desde então, o pessoal que chegou dos EUA tem sido composto por diplomatas e executivos do setor petrolífero, em vez de fuzileiros navais.

Isso significa ir devagar — ninguém derrubou nenhuma estátua de Maduro até agora —, mas também evitar os erros das guerras eternas.

O que mudou é que hoje parece melhor do que ontem, e a Venezuela acredita na oportunidade de tornar o amanhã ainda melhor.

A mudança de mentalidade é profunda, mesmo com os obstáculos deixados por 12 anos de autoritarismo.

Ninguém em Caracas se ilude: o país está de joelhos e é necessário muito trabalho antes que a Venezuela possa ser grande novamente, mas mesmo os críticos mais severos devem reconhecer o entusiasmo.

Talvez a conversa mais surreal que tive não tenha sido ouvir uma presidente chavista a elogiar o capitalismo, ou amigos que estão fora do país há oito anos finalmente a procurarem um voo para Caracas, mas um diplomata europeu que, após uma longa pausa, me disse: “Pelo menos por enquanto, temos que admitir que Trump acertou nesta”.