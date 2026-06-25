"É provável que haja um grande número de vítimas e danos extensos": o alerta vermelho dos EUA após os sismos na Venezuela

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As imagens dos danos após dois grandes sismos na Venezuela

As primeiras imagens da destruição na Venezuela após grande sismo

Serviços norte-americanos lembram que situações semelhantes exigiram uma "resposta nacional ou internacional"

As primeiras indicações após dois grandes sismos terem atingido a Venezuela apontam para um cenário de desastre no país.

De acordo com o USGS, serviço geológico dos Estados Unidos, os abalos de 7,2 e 7,5 na escala de Richter devem ser responsáveis por várias vítimas e danos estruturais em grande parte do país.

A nota daquele serviço dá conta de que, tendo por base sismos anteriores e atendendo ao tipo de estruturas do país, pode esperar-se um desastre alargado com várias vítimas e danos extensos.

"De um modo geral, a população desta região reside em estruturas vulneráveis ​​aos tremores sísmicos, embora existam construções resistentes. Os tipos de construção vulneráveis ​​predominantes são a alvenaria de tijolo sem reforço e os blocos", pode ler-se no aviso publicado no site do serviço norte-americano.

"Há alerta vermelho para mortes e prejuízos económicos relacionados com o tremor. É provável que haja um grande número de vítimas e danos extensos, e o desastre é provavelmente generalizado. Os alertas vermelhos anteriores exigiram uma resposta nacional ou internacional", acrescenta o mesmo serviço.

O USGS indica ainda que o sismo foi sentido na intensidade IX da escala de Mercalli numa zona onde residem mais de 100 mil pessoas. Trata-se da segunda escala mais grave, e que prevê um abalo "violento".