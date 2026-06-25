MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

"É provável que haja um grande número de vítimas e danos extensos": o alerta vermelho dos EUA após os sismos na Venezuela

António Guimarães
Há 41 min
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Serviços norte-americanos lembram que situações semelhantes exigiram uma "resposta nacional ou internacional"

As primeiras indicações após dois grandes sismos terem atingido a Venezuela apontam para um cenário de desastre no país.

De acordo com o USGS, serviço geológico dos Estados Unidos, os abalos de 7,2 e 7,5 na escala de Richter devem ser responsáveis por várias vítimas e danos estruturais em grande parte do país.

A nota daquele serviço dá conta de que, tendo por base sismos anteriores e atendendo ao tipo de estruturas do país, pode esperar-se um desastre alargado com várias vítimas e danos extensos.

"De um modo geral, a população desta região reside em estruturas vulneráveis ​​aos tremores sísmicos, embora existam construções resistentes. Os tipos de construção vulneráveis ​​predominantes são a alvenaria de tijolo sem reforço e os blocos", pode ler-se no aviso publicado no site do serviço norte-americano.

"Há alerta vermelho para mortes e prejuízos económicos relacionados com o tremor. É provável que haja um grande número de vítimas e danos extensos, e o desastre é provavelmente generalizado. Os alertas vermelhos anteriores exigiram uma resposta nacional ou internacional", acrescenta o mesmo serviço.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O USGS indica ainda que o sismo foi sentido na intensidade IX da escala de Mercalli numa zona onde residem mais de 100 mil pessoas. Trata-se da segunda escala mais grave, e que prevê um abalo "violento".

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Venezuela Caracas Sismo USGS

Relacionados

Dois grandes sismos sentidos na Venezuela. Autoridades falam em "múltiplas" vítimas

"Parecia que não iria terminar nunca": portugueses na Venezuela tremem de susto após grande sismo
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundo

"É provável que haja um grande número de vítimas e danos extensos": o alerta vermelho dos EUA após os sismos na Venezuela

Há 41 min

As imagens dos danos após dois grandes sismos na Venezuela

Há 58 min

Presidente da República acompanha situação na Venezuela e lembra portugueses

Há 1h e 6min

"Parecia que não iria terminar nunca": portugueses na Venezuela tremem de susto após grande sismo

Há 1h e 25min
Mais Mundo

Mais Lidas

Foi fundamental na ajuda dos EUA à Ucrânia e é altamente respeitado pelos militares. Agora, é a última vítima da purga de Hegseth

Ontem às 11:35

Vão voar num raio de dois quilómetros e transportar produtos até meio quilo: São João da Madeira começa a testar transporte de medicamentos por drone

22 jun, 14:40

Duas más notícias e uma boa: Portugal já sabe tudo o que precisa de fazer contra a Colômbia

Ontem às 04:59

Argentina mais tarde ou Espanha mais cedo: começa a definir-se o caminho de Portugal no Mundial

Ontem às 05:14

Perita diz que se Casillas não tivesse sofrido o enfarte naquela manhã poderia tê-lo sofrido "no dia anterior, em repouso"

22 jun, 14:53

Ucrânia prepara-se para atacar Rússia com tática-chave da própria Força Aérea russa

Ontem às 13:41

"Doce é conquistar os próprios louros". De joelhos ante Rei Ronaldo - e como habitamos os sonhos uns dos outros

Ontem às 06:30

Jeremy Clarkson, "o homem mais sortudo do mundo", teve cancro na próstata. Agora pede aos homens que larguem a vergonha: "Por favor, por favor, por favor, façam exames"

23 jun, 16:25

Mais de 300 cães resgatados de "fábrica de animais" em Amarante. Viviam entre fezes e em jaulas para serem vendidos

23 jun, 17:12

Uma operação de buscas gigante, milhares de documentos destruídos no BPN e inspetores que encontraram bolachas em prateleiras vazias

Ontem às 12:00

Sete distritos sob aviso amarelo devido à previsão de trovoada, aguaceiros fortes e rajadas convectivas

Ontem às 09:23

O Japão mudou de sítio. Cientistas dizem que a culpa é de um evento sísmico que acabou de ser identificado

Ontem às 12:50