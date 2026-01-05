Esta explicação técnica (mas fácil de perceber) clarifica por que motivo os EUA querem o petróleo venezuelano

5 jan, 21:04

O tipo de petróleo que a Venezuela possui dá muito trabalho: requer equipamento especial e um elevado nível de competência técnica para ser produzido. Por outro lado: os Estados Unidos produzem mais petróleo do que qualquer outro país na história mas continuam a precisar de importar petróleo - especialmente do tipo que a Venezuela produz. E tudo isto pode ter impacto na guerra na Ucrânia - no fim dela

Trump está a ameaçar atacar um país com mais petróleo do que o Iraque

análise David Goldman, por CNN

A maior parte das pessoas associa as grandes reservas de petróleo ao Médio Oriente ou ao Texas, mas a Venezuela possui 303 mil milhões de barris de crude - cerca de um quinto das reservas mundiais, segundo a Administração de Informação sobre Energia (EIA na sigla em Inglês) dos EUA. É a maior massa de crude conhecida do planeta.

O potencial da Venezuela é muito superior à sua produção efetiva.

A Venezuela produz cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia, o que não é nada mau, mas representa apenas 0,8% da produção mundial de crude. É menos de metade do que produzia antes de Maduro assumir o controlo do país, em 2013, e menos de um terço dos 3,5 milhões de barris que bombeava antes de o regime socialista assumir o controlo, em 1999.

As sanções internacionais contra o governo venezuelano e uma profunda crise económica contribuíram para o declínio da indústria petrolífera do país - mas também a falta de investimento e de manutenção, de acordo com a EIA. As infraestruturas energéticas da Venezuela estão a deteriorar-se e a sua capacidade de produção de petróleo tem vindo a diminuir consideravelmente ao longo dos anos.

Este é um problema particular, porque o tipo de petróleo que a Venezuela possui - crude pesado e ácido - requer equipamento especial e um elevado nível de competência técnica para ser produzido. As companhias petrolíferas internacionais têm a capacidade de o extrair e refinar, mas têm sido impedidas de fazer negócios no país.

O governo dos EUA impôs sanções à Venezuela desde 2005 e a primeira administração Trump, em 2019, bloqueou efetivamente todas as exportações de crude para os Estados Unidos da empresa petrolífera estatal Petróleos de Venezuela. Em 2022, o então presidente Joe Biden concedeu à Chevron uma licença para operar na Venezuela como parte de um esforço para baixar os preços do gás - uma licença que Trump revogou em março, mas que mais tarde foi reemitida com a condição de que nenhuma receita fosse para o governo de Maduro.

Porque é que os EUA querem o petróleo venezuelano

Os Estados Unidos produzem mais petróleo do que qualquer outro país na história. Mas continuam a precisar de importar petróleo - especialmente do tipo que a Venezuela produz.

Isso porque os Estados Unidos produzem petróleo bruto leve e doce, que é bom para fazer gasolina - mas não muito mais. O crude pesado e ácido, como o petróleo da Venezuela, é crucial para certos produtos fabricados no processo de refinação, incluindo o gasóleo, o asfalto e os combustíveis para fábricas e outros equipamentos pesados. O gasóleo é escasso em todo o mundo - em grande parte devido às sanções impostas ao petróleo venezuelano.

Uma bomba fotografada no campo petrolífero de Midway-Sunset, o maior da Califórnia foto Robyn Beck/AFP/Getty Images

Os Estados Unidos importaram 102.000 barris por dia da Venezuela em setembro, de acordo com a EIA. Isso é bom para a 10.ª fonte de petróleo importado pelos Estados Unidos - mas é insignificante em comparação com os 254.000 barris por dia importados da Arábia Saudita e 4,1 milhões do Canadá.

Durante décadas, a América foi muito mais dependente do petróleo venezuelano do que é atualmente.

A Venezuela fica nas proximidades e o seu petróleo é relativamente barato - resultado da sua textura viscosa e pegajosa que exige uma refinação significativa. A maioria das refinarias dos EUA foi construída para processar o petróleo pesado da Venezuela e é significativamente mais eficiente quando utiliza o petróleo venezuelano do que o americano, de acordo com Phil Flynn, analista de mercado sénior do Price Futures Group.

O que muda com Maduro derrubado

As restrições e a dizimação do setor energético da Venezuela sugerem que este país pode tornar-se um fornecedor de petróleo muito maior. Este facto pode criar oportunidades para as empresas petrolíferas ocidentais e servir como uma nova fonte de produção. Pode também manter os preços mais elevados sob controlo, embora os preços mais baixos possam desincentivar algumas empresas americanas de produzir petróleo.

"Se tivéssemos um governo legítimo na Venezuela para administrar as coisas, isso abriria o mundo para mais oferta, reduzindo o risco de picos de preços e escassez", diz Flynn. "Seria muito importante se pudéssemos revigorar o mercado petrolífero venezuelano."

Mesmo que o acesso internacional fosse totalmente restabelecido amanhã, podiam ser necessários anos e despesas incríveis para que a produção de petróleo venezuelana voltasse a estar totalmente operacional: a PDVSA afirma que os seus oleodutos não são atualizados há 50 anos e que o custo da atualização da infraestrutura para voltar aos níveis máximos de produção custaria 49,97 mil milhões de euros.

Se um governo mais amigo do Ocidente chegasse ao poder na Venezuela, talvez valesse a pena pagar esse enorme custo - não só para os lucros das empresas petrolíferas e das refinarias, mas também para a geopolítica.

Por exemplo, o petróleo russo é semelhante ao venezuelano, razão pela qual a Índia e a China continuam a depender tanto dele, apesar das sanções internacionais destinadas a enfraquecer a capacidade do país para financiar a sua guerra na Ucrânia. O aumento da capacidade de produção venezuelana podia constituir uma alternativa ao petróleo russo, enfraquecendo a economia da Rússia - e a sua capacidade de prosseguir a guerra na Ucrânia.

As sanções também afetaram significativamente a economia venezuelana: a PDVSA representa a maior fonte de receita do governo de Maduro. O restabelecimento da capacidade anterior da empresa podia trazer dividendos significativos para a Venezuela.

"É realmente uma história triste e mostra como um regime como esse pode prejudicar o povo venezuelano", afirma Flynn.

"O petróleo é o cerne da questão", disse recentemente o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, em entrevista exclusiva à CNN sobre as intenções de Trump para com a Venezuela.