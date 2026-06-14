MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Adora a natureza? Tem 24 milhões de euros? Esta ilha privada na lagoa de Veneza está à venda

CNN , Amarachi Orie
Há 35 min
A Isola Santa Cristina ocupa cerca de 29 hectares na lagoa de Veneza. Filippo Molena/Venice Sotheby’s International Realty

ven 3

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Refúgio de luxo da família Swarovski procura novo proprietário. É a única sobrevivente das "ilhas-jardim" de Veneza

Se sonha refugiar-se numa paisagem idílica, rodeada por águas tranquilas e capaz de produzir o seu próprio vinho exclusivo — e tem cerca de 24 milhões de euros disponíveis — poderá encontrar o destino ideal na lagoa de Veneza.

Na extremidade norte deste local classificado como Património Mundial da UNESCO encontra-se uma ilha privada com cerca de 29 hectares, colocada à venda pela primeira vez em mais de quatro décadas, segundo um anúncio da Venice Sotheby’s International Realty.

O refúgio, denominado Isola Santa Cristina, pertenceu anteriormente ao falecido empresário austríaco Gernot Langes-Swarovski, informou a empresa imobiliária num comunicado partilhado com a CNN. Langes-Swarovski era bisneto de Daniel Swarovski, fundador da Swarovski Crystal.

Santa Cristina está à venda por 24 milhões de euros e inclui uma villa principal com nove quartos e nove casas de banho.

A propriedade dispõe ainda de uma piscina aquecida de água salgada, extensos jardins e terraços, uma garagem para barcos, uma casa agrícola independente, uma capela, uma vinha privada, um olival e pomares com damasqueiros e ameixeiras.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Vista de um dos nove quartos da villa principal da ilha. (Filippo Molena/Venice Sotheby’s International Realty)

A cidade de Veneza fica a apenas cerca de 20 minutos de barco (privado, claro) — e a ilha possui cinco embarcações, além de espaço para mais cinco.

Para deslocações mais longas, Santa Cristina conta também com um heliporto, permitindo chegadas e partidas rápidas.

Mas dificilmente haverá necessidade de abandonar aquele que se tornou um verdadeiro santuário autossustentável.

A ilha possui uma nascente própria de água doce que alimenta aquilo que o portal oficial de turismo de Itália descreve como uma espécie de “mini-piscicultura”, com produção biológica de peixe e uma variedade de produtos agrícolas.

Santa Cristina situa-se na zona norte da lagoa de Veneza. (Julian Elliott/Stone RF/Getty Images)

Segundo a Sotheby’s, Langes-Swarovski tinha uma paixão pela agricultura, pelas plantas e pela vida selvagem, além de se sentir particularmente atraído pela cultura piscatória da ilha.

A Isola Santa Cristina produz o seu próprio vinho, Ammiana, que normalmente não é comercializado, sendo reservado para uso privado dos proprietários e para oferta.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Além dos pomares e olivais, Langes-Swarovski impulsionou a criação de uma horta e de colmeias destinadas à produção de mel proveniente das zonas húmidas salobras da lagoa.

Quando foi habitada pela primeira vez, no século V, Santa Cristina fazia parte das chamadas “ilhas-jardim” do arquipélago de Ammiana. Atualmente, é a única sobrevivente desse conjunto insular, uma vez que a subida do nível do mar e a subsidência (afundamento gradual do terreno) levaram ao desaparecimento das restantes ilhas.

Quando Langes-Swarovski a adquiriu, em 1986, Santa Cristina encontrava-se abandonada desde o século XV, segundo a Sotheby’s.

Após a sua morte, em 2021, a propriedade passou para um fundo fiduciário familiar, que continuou a investir na ilha de acordo com os valores defendidos pelo empresário.

“Graças ao seu trabalho e ao da fundação, a ilha continuou a prosperar e a contribuir para um melhor conhecimento e proteção da lagoa, um recurso importante para o bem-estar económico e climático da região”, afirmou Christoph Völk, presidente dos administradores da fundação dos herdeiros Swarovski, SEGNAL Privatstiftung.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Chegou agora o momento de a responsabilidade pela Isola Santa Cristina passar para um novo guardião, alguém que compreenda a singularidade deste local e cuja paixão pela ecologia e pela lagoa garanta o seu futuro”, acrescentou.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Veneza Lagoa de Veneza Ilha privada Swarovski Casas de luxo

Relacionados

Famosa estátua do Leão de São Marcos em Veneza é, na verdade, chinesa

Luxo, polémica, estrelas de Hollywood e muitos milhões: o mundo inteiro a olhar para um casamento em Veneza

Veneza está a afundar-se. Mas há um plano radical para erguer toda a cidade

"Attenzione, pickpocket!": conheça a mulher que se tornou viral a combater o crime e os carteiristas nas ruas de Veneza

Sempre sonhou ter uma ilha privada? Um grupo de ilhas desabitadas na Indonésia está prestes a ser leiloado
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Viagens

Adora a natureza? Tem 24 milhões de euros? Esta ilha privada na lagoa de Veneza está à venda

Há 35 min

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

Ontem às 15:00

Praia da Sardenha proíbe uso de chapéus de sol a banhistas entre os 10 e os 65 anos

11 jun, 10:59

O Dubai parece estar de volta à normalidade. Mas, por baixo da superfície, a história é outra

7 jun, 19:00
Mais Viagens

Na SELFIE

Foi dia de casamento para Jéssica Antunes e Rui Pedro!

Há 3 min

Durante passeio, ex-concorrente do "Big Brother" é atacada!

Há 36 min

Foi dia de casamento para Miguel Vicente!

Há 1h e 1min

Reis da Suécia celebram 50 anos de casamento: veja a foto única!

Há 1h e 25min

Foi dia de casamento para Rui Maria Pêgo!

Há 1h e 39min

Durante evento oficial, príncipe George sofre contratempo... e não se contém!

Ontem às 23:00

Mais Lidas

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

Ontem às 15:00

Alfama é a grande vencedora da edição de 2026 das Marchas Populares de Lisboa

Ontem às 08:10

Depois do calor, chegam as trovoadas: IPMA coloca quatro distritos sob aviso

12 jun, 10:05

Uma misteriosa "mancha fria" no Atlântico tem intrigado cientistas. Novo estudo aponta para um sinal sinistro

12 jun, 15:41

O mundo prepara-se para um "super El Niño" e isto é o que podemos esperar para Portugal

12 jun, 19:50

É oficial: reclusos vão passar a limpar matas para prevenir incêndios

12 jun, 16:01

O avião do Papa foi impedido de descolar. Depois, o Rei de Espanha interveio para ajudar - e a CNN estava lá

Ontem às 12:11

Despiste de carrinha que transportava equipa de futsal faz um morto e seis feridos graves

Ontem às 17:07

Pode pôr o chapéu de sol em frente às concessões, mas não se esqueça destas coimas que podem chegar aos 4.000 euros

12 jun, 14:07

Yoon Suk-yeol, ex-líder sul-coreano, condenado a 30 anos de prisão por envio de drones para Coreia do Norte

12 jun, 07:20

Mundial 2026: o calendário de todos os jogos

Há 1h e 34min

Gasóleo desce, gasolina sobe: o preço dos combustíveis na próxima semana

12 jun, 10:50