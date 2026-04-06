Mercado de veículos elétricos em Portugal cresce 22% com subida dos combustíveis

CNN Portugal , AM
Há 3h e 10min
Uber e Wallbox fazem parceria para incentivar transição elétrica (Foto: Wallbox)

REVISTA DE IMPRENSA | Comparando com março de 2025, o aumento foi de 27,5%

O mercado de veículos elétricos em Portugal registou um crescimento de 22% desde o início da guerra no Médio Oriente, refletindo o impacto da subida dos preços da gasolina e do gasóleo. De acordo com o Jornal de Notícias, em março, matricularam-se 17.903 veículos eletrificados, incluindo elétricos, híbridos plug-in e híbridos convencionais, mais 3.231 do que em fevereiro. Comparando com março de 2025, o aumento foi de 27,5%.

Os ligeiros de passageiros dominam o mercado, representando 98% das vendas com 17.465 unidades, enquanto os veículos 100% elétricos (BEV) registaram 6.063 matrículas, crescendo 22,1% face a fevereiro. Os comerciais ligeiros destacaram-se com uma subida de 45,6%, sugerindo que o aumento dos custos de combustível está a incentivar a procura por alternativas mais económicas.

No plano comercial, a Tesla manteve a liderança em março, apesar de uma ligeira quebra de 1,7%, seguida pela BYD e BMW, com subidas de 21% e 18%. Entre as marcas com maior crescimento destacam-se Mini (+129%), Volvo (+109,6%) e Mercedes-Benz (+73,2%), assim como fabricantes emergentes como a XPeng (+136,9%).

O preço dos combustíveis voltou a subir esta semana, com a gasolina a aumentar quatro cêntimos por litro e o gasóleo nove cêntimos, enquanto o Brent ultrapassou os 140 dólares por barril, pressionando famílias e empresas a procurar soluções mais previsíveis no setor automóvel.

Temas: Veículos elétricos Médio Oriente Gasolina Gasóleo

Economia

Mercado de veículos elétricos em Portugal cresce 22% com subida dos combustíveis

Há 3h e 10min

Inflação vai penalizar ainda mais as famílias, mas as receitas do Estado vão engordar. Pode o Governo dar mais apoios?

Há 3h e 37min

PRR: Estados-membros em pistas diferentes, mas Portugal bem posicionado na corrida

Hoje às 05:59

Semana começa com preços mais altos nos combustíveis e já há portugueses a atestar o depósito nas bombas espanholas

Ontem às 11:16
Mais Economia

Mais Lidas

Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão

Ontem às 15:09

Dar flautas de plástico aos alunos “não vale nada”. “Não temos de formar três mil músicos numa escola, temos é de ensiná-los a ouvir a música”

4 abr, 18:00

A China já era uma superpotência na área da energia eólica. Agora está a testar turbinas gigantes suspensas no ar

Ontem às 22:00

A maior forma de vida em terra tem 400 milhões de anos e os cientistas não a conseguem explicar

Ontem às 19:00

"Esta não é a Lua que estamos habituados a ver": astronautas da missão Artemis II mostram uma parte da Lua nunca antes vista

Ontem às 21:57

Os homens na casa dos 50 anos podem estar a envelhecer mais rapidamente do que as mulheres devido a "substâncias químicas eternas" tóxicas

4 abr, 16:00

Uma das batalhas mais míticas da Europa foi mal contada

Ontem às 12:00

Estas podem ser as primeiras evidências de movimentação da crosta terrestre

Ontem às 11:00

Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e Áustria pedem imposto europeu aos lucros das empresas energéticas

4 abr, 09:37

"Encontrámo-lo!": Trump anuncia que EUA resgataram o piloto que estava desaparecido no Irão

Ontem às 08:11

"Abram o raio do Estreito, seus sacanas malucos": Trump eleva tom das ameaças ao Irão e avisa para se prepararem para "terça-feira às 20:00"

Ontem às 18:04

Exclusivo: avaliação dos serviços de informação dos EUA conclui que o Irão mantém uma capacidade significativa de lançamento de mísseis

3 abr, 14:22