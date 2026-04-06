Mercado de veículos elétricos em Portugal cresce 22% com subida dos combustíveis

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REVISTA DE IMPRENSA | Comparando com março de 2025, o aumento foi de 27,5%

O mercado de veículos elétricos em Portugal registou um crescimento de 22% desde o início da guerra no Médio Oriente, refletindo o impacto da subida dos preços da gasolina e do gasóleo. De acordo com o Jornal de Notícias, em março, matricularam-se 17.903 veículos eletrificados, incluindo elétricos, híbridos plug-in e híbridos convencionais, mais 3.231 do que em fevereiro. Comparando com março de 2025, o aumento foi de 27,5%.

Os ligeiros de passageiros dominam o mercado, representando 98% das vendas com 17.465 unidades, enquanto os veículos 100% elétricos (BEV) registaram 6.063 matrículas, crescendo 22,1% face a fevereiro. Os comerciais ligeiros destacaram-se com uma subida de 45,6%, sugerindo que o aumento dos custos de combustível está a incentivar a procura por alternativas mais económicas.

No plano comercial, a Tesla manteve a liderança em março, apesar de uma ligeira quebra de 1,7%, seguida pela BYD e BMW, com subidas de 21% e 18%. Entre as marcas com maior crescimento destacam-se Mini (+129%), Volvo (+109,6%) e Mercedes-Benz (+73,2%), assim como fabricantes emergentes como a XPeng (+136,9%).

O preço dos combustíveis voltou a subir esta semana, com a gasolina a aumentar quatro cêntimos por litro e o gasóleo nove cêntimos, enquanto o Brent ultrapassou os 140 dólares por barril, pressionando famílias e empresas a procurar soluções mais previsíveis no setor automóvel.