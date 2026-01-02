Alerta spoiler: "Stranger Things" chegou ao fim e isto é o que temos para dizer

2 jan, 10:39

No fim, ainda deu para garantir que toda a gente tinha um final feliz

NOTA DO EDITOR: Este artigo contém spoilers do final da série "Stranger Things"

Com um monstro-aranha gigante e maléfico, uma pasta misteriosa e um monte de personagens chorosos a despedirem-se, “Stranger Things” tornou-se uma coisa do passado.

A série da Netflix que capitalizou as homenagens aos anos 80 e as notas de sintetizador misturadas com êxitos pop terminou a sua quinta e última temporada com um final de mais de duas horas que estreou na véspera de Ano Novo, em que ninguém morreu (a sério), amizades duradouras foram reforçadas no fogo e um grupo de nerds do Dungeons and Dragons acabou finalmente o liceu (apesar de todos eles parecerem ter idade suficiente para já terem a faculdade acabada).

Os dois primeiros episódios da temporada - lançados sem cerimónias no Dia de Ação de Graças e no Natal - prepararam esta última aventura, colocando as peças para um confronto climático num episódio intitulado “The Rightside Up” que convocou essencialmente todos os membros sobreviventes do elenco alargado (até o Sr. Clarke!) para derrotar Vecna, também conhecido como Henry Creel, também conhecido como One.

Num vídeo dos bastidores lançado antes do episódio, o cocriador de “Stranger Things”, Ross Duffer, disse que, uma vez que era o último grito para a série, queriam “torná-la tão grande quanto possível, e acho que não poderíamos colocar outra personagem, acho que a coisa toda iria quebrar”. Isso foi verdade nesta reta final - algumas personagens mal pronunciaram uma palavra de diálogo no último episódio, não por falta de urgência, mas simplesmente porque não havia espaço ou tempo para o fazerem.

Ainda assim, foram apostas arriscadas, já que Eleven (Millie Bobby Brown) lutou com uma escolha fatídica do que fazer no final, até porque mesmo que o Upside Down fosse irrevogavelmente destruído, a sua simples existência poderia deixar uma porta aberta para uma nova versão e uma nova ameaça como Vecna. Ironicamente, o seu dilema não era muito diferente do do "Exterminador Implacável" de Arnold Schwarzenegger no segundo filme da franquia, que contava com a participação de Linda Hamilton. Na quinta temporada de “Stranger Things”, a Dra. Kay de Hamilton passou a representar a organização militar sombria e maléfica que, tal como a Skynet nos filmes “Exterminador Implacável”, não pararia por nada para apanhar a Eleven e usá-la para reproduzir a loucura do Upside Down.

Em última análise, Eleven utiliza uma estratégia que foi vista numa franquia de filmes muito mais recente, nomeadamente “Wicked”, com a rapariga com poderes mágicos a deixar intencionalmente que todos - mesmo aqueles que mais ama - acreditem que está morta, quando na realidade está a descobrir novas e distantes terras.

Quanto à morte final de Vecna, parece que os habitantes do teatro estavam em vantagem para o final, uma vez que as pistas sobre o início de Henry como Vecna que foram apresentadas na produção de West End e Broadway de "Stranger Things: A Primeira Sombra" foram fortemente referenciadas no final.

Para muitos que não viram o espetáculo da Broadway, vencedor de um Tony, este explora as origens de Henry, relacionando-as com as suas memórias de infância reprimidas que foram gradualmente reveladas na 5.ª temporada. Tudo gira em torno de uma pasta que o jovem Henry encontra numa caverna, cujo conteúdo inicia a sua descida ao Upside Down. Contexto útil via Nerdist e Reddit: a pasta contém uma amostra de partículas da Dimensão X, roubadas de um laboratório, que invadem o corpo de Henry e iniciam o processo de ele se tornar Vecna, abrindo a porta para o Upside Down e a criação de Eleven e dos seus “irmãos”. Faz sentido? Não faz mal se a resposta não for um retumbante sim.

Millie Bobby Brown e Jamie Campbell Bower na 5.ª temporada de "Stranger Things" (Cortesia Netflix via CNN Newsource)

Em vez disso, é divertido perdermo-nos no espanto do Mind Flayer, ligado a Vecna, que no episódio final é finalmente mostrado em toda a sua glória como uma aranha do tamanho de um Kaiju. Ela ataca os nossos heróis Hawkins na Dimensão X, mas acaba por morrer quando eles demonstram que o trabalho de equipa faz o sonho funcionar. Os adereços especiais vão para Nancy Wheeler (Natalia Dyer), que está a usar a arma Sigourney-Weaver no filme “Alien”, e para Will Byers (Noah Schnapp), que volta a usar a sua recém-descoberta feitiçaria.

Mas, se carregou no botão de pausa enquanto o confronto final se desenrolava e ficou surpreendido por ver que ainda restavam pelo menos 40 minutos de duração, provavelmente não foi o único. O desfecho deste episódio, do tamanho de um filme, foi um episódio inflacionado, com muito tempo de ecrã dedicado a encerrar várias personagens e as suas histórias, como Hopper (David Harbour) a ter finalmente a sua tão esperada noite de namoro com Joyce (Winona Ryder) e a saltar diretamente para o pedido de casamento, e uma sequência de graduação do liceu que mostrou o brilhantismo rebelde de Dustin (Gaten Matarazzo) a prestar homenagem ao querido Eddie (Joseph Quinn).

Houve também alguns clássicos deliciosos, sendo as mais proeminentes os dois megahits de Prince “When Doves Cry” e “Purple Rain”.

Depois deste ano estranho, garantir que toda a gente tem o seu final feliz em “Stranger Things” foi mais do que bem-vindo.