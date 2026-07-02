Vaticano abre cisma a Sociedade São Pio X e excomunga padres e fiéis ligados ao movimento

Há 44 min

A Santa Sé advertiu ainda os católicos de todo o mundo de que os sacramentos celebrados pela organização são ilícitos

O Vaticano declarou que os padres e leigos católicos que aderirem à Sociedade São Pio X, um grupo católico conservador dissidente, se encontram em situação de cisma e, por isso, excomungados, segundo o Vatican News.

“Apesar das generosas tentativas dos santos Paulo VI e João Paulo II, da decisão de revogar a excomunhão tomada por Bento XVI e das faculdades concedidas por Francisco, com as consagrações ilícitas realizadas contra a vontade do Papa, a Fraternidade volta a separar-se de Roma”, lê-se no site oficial.

No comunicado, a Santa Sé indicou que, apesar das advertências dirigidas ao superior-geral da fraternidade, o bispo Alfonso de Galarreta avançou com a consagração de quatro presbíteros “sem mandato pontifício e contra a vontade do Sumo Pontífice”, tendo assim praticado “um acto de natureza cismática”.

O Vaticano declarou que Alfonso de Galarreta, bem como Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry e Marc Hanappier, incorreram automaticamente em “excomunhão latae sententiae reservada à Sé Apostólica”. A mesma sanção foi aplicada ao bispo Bernard Fellay, que participou na cerimónia como co-consagrante e que, segundo a Santa Sé, aderiu publicamente ao ato cismático.

No mesmo comunicado, o Vaticano deixou ainda um aviso aos membros da Igreja Católica, admoestando “os clérigos e os fiéis leigos a não aderirem ao cisma da Fraternidade Sacerdotal São Pio X”, alertando que quem o fizer “incorreria ipso facto na pena de excomunhão latae sententiae”.

A decisão representa um novo agravamento das relações entre a Santa Sé e a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que passa agora a ser formalmente considerada em situação de cisma pela Igreja Católica.