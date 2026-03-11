Vaticano vai exibir 'O Redentor' de El Greco que foi ‘ofuscado’ por falsificador

Agência Lusa , AM
Há 1h e 23min
Basílica de São Pedro (AP)

Obra estava guardada no apartamento papal do Palácio Apostólico

O Vaticano vai exibir pela primeira vez a pintura 'O Redentor', de El Greco, criada no final do século XVI, depois de ter restaurado a sua aparência original, ocultada por uma cópia feita por um falsificador.

O painel fazia parte da coleção do intelectual e político espanhol José Sánchez de Muniaín, que o doou ao papa Paulo VI em 1967.

A obra estava guardada no apartamento papal do Palácio Apostólico, anunciou na terça-feira a Santa Sé.

Agora, será exibida ao público no sábado numa exposição inaugurada no Palácio Apostólico, na cidade romana de Castel Gandolfo.

Entre os presentes estarão a presidente do Governo do Estado da Cidade do Vaticano, Raffaella Petrini, e a diretora dos Museus Vaticanos, Barbara Jatta.

'O Redentor', uma pequena pintura (45x29 cm), foi criada entre 1590 e 1595 por El Greco e será agora exposta ao lado de um 'São Francisco', uma obra em têmpera da juventude do mestre cretense, presumivelmente pintada durante uma viagem a Roma.

Esta pintura, até então desconhecida, que chegou de Espanha, ficou sem estudos que analisassem a sua imagem incompleta durante muitos anos.

De facto, no final da década de 1960, foi repintada por um falsificador que a 'completou' ocultando o Cristo original de El Greco com as suas pinceladas.

Agora, 'O Redentor' foi alvo de restauro nos Museus Vaticanos, bem como de um estudo científico que revelou "uma verdadeira variedade de camadas sob a sua superfície".

"A limpeza recuperou cuidadosamente as camadas originais, revelando gradualmente até aquelas cuja presença não estava garantida. Todos os dados, comparados com os de outras pinturas do artista, confirmam a autoria integral da obra", frisou o Vaticano.

A exposição, intitulada 'El Greco no Espelho: Duas Pinturas Comparadas', é uma homenagem ao papa Leão XIV no ano do oitavo centenário da morte de São Francisco de Assis.

Temas: Vaticano José Sánchez de Muniaín O Redentor El Greco

Europa

Vaticano vai exibir 'O Redentor' de El Greco que foi ‘ofuscado’ por falsificador

Há 1h e 23min

Ginecologista gerou dezenas de filhos com próprio sémen em tratamentos de fertilidade

Há 1h e 34min
00:41

António Costa avisa que "só há um vencedor" na guerra entre EUA, Israel e Irão - e não é nenhum destes três países

Ontem às 13:45

Polónia está a construir o primeiro escudo antidrone da União Europeia

Ontem às 13:01
Mais Europa

Mais Lidas

Euromilhões: esta é a chave que vale 209 milhões de euros

Ontem às 20:33

Idosa hospitalizada em Macau após incidente com robô humanoide

Ontem às 08:33

"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"

7 mar, 08:00

Portugal não importa petróleo do Médio Oriente mas o preço dos combustíveis aumentou de forma "abrupta". Entenda as razões

9 mar, 14:12

O novo líder supremo do Irão vai fazer "o mundo sentir falta do seu pai"

Ontem às 07:00

Portugal sem sistema de defesa anti-míssil de médio e longo alcance

9 mar, 07:47

Guarda-redes escorrega (1-0), jogador escorrega (2-0), guarda-redes dá fífia (3-0), guarda-redes substituído aos 16 minutos na Champions

Ontem às 20:46

Tribunal dá razão à FlixBus e manda Rede Expressos dar acesso a terminal de Sete Rios

Ontem às 09:56

Navio da frota fantasma da Rússia afunda-se no Mediterrâneo após incêndio

4 mar, 05:59

Eurodreams: conheça a chave desta segunda-feira

9 mar, 20:11

BES/GES. Ex-presidente do Novo Banco diz que "não havia espaço para pensar no passado"

9 mar, 12:55

Vários exemplos de que Trump não sabe o que está a acontecer na guerra com o Irão

Ontem às 21:31