Fogo "bastante ativo" em Valpaços já atingiu casas devolutas e passou para Mirandela

Agência Lusa , AG
Há 40 min
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Chamas chegaram a estar perto de habitações em Fradizela, mas um grupo de sapadores conseguiu evitar o pior

O incêndio que deflagrou na terça-feira em Valpaços e mobiliza mais de 650 operacionais, atingiu esta quarta-feira casas devolutas e uma sucata e chegou ao concelho de Mirandela, no distrito de Bragança, segundo a Proteção Civil.

“O fogo ainda está bastante ativo, já passou para o lado de Bragança. Há muito vento no local e o combate está a ser difícil, portanto, neste momento, ainda está para durar”, adiantou à Lusa o comandante Artur Mota, do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Tâmega e Barroso.

Num ponto de situação às 19:00, o responsável disse ainda que as chamas já consumiram “algumas casas devolutas em Santa Valha”, bem como “uma sucata” em Vilarandelo, no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real.

Segundo fonte do Comando Territorial de Vila Real da GNR, a Estrada Nacional (EN) 213, que liga Valpaços a Chaves, a EN 206, entre Valpaços e Bouça, concelho de Mirandela, e a Estrada Municipal (EM) 544, entre as localidades de Possacos e Fornos do Pinhal, no concelho de Valpaços, mantinham-se cortadas ao trânsito.

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Também a EM544-1 se encontra cortada na zona do incêndio.

Em declarações à Lusa, a presidente da junta de freguesia de Fradizela, Ana Pimpão, adiantou que o fogo atravessou o rio e entrou no concelho de Mirandela pela localidade de Bouças, estando às 19:00 nas aldeias de Fradizela, Vale de Telhas e São Pedro Velho.

A autarca revelou ainda que, em Fradizela, o incêndio esteve “muito próximo das casas, mas o grupo de sapadores conseguiu atuar sempre na linha das casas”.

Ainda assim, foram evacuadas por precaução duas casas, onde moram pessoas idosas, devido ao perigo de inalação de fumos.

Os moradores foram encaminhados para a escola primária da aldeia.

De acordo com o ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 19:35 estavam a combater o incêndio 681 operacionais, 204 viaturas terrestres e 10 meios aéreos. 

O fogo deflagrou na localidade de Ervões, concelho de Valpaços, no distrito de Vila Real, cerca das 15:00 de terça-feira. 

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Temas: Valpaços Mirandela Incêndio Fogo Proteção Civil
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