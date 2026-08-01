Mais de 800 operacionais combatem incêndio em Valpaços. Fogo já está controlado

Agência Lusa
Há 1h e 18min
Incêndio em Valpaços (Pedro Sarmento Costa/Lusa)
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O fogo que deflagrou na terça-feira em Valpaços, no distrito de Vila Real, e atingiu Mirandela, Vinhais e Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, está controlado, mas continuava ao início da noite a ser combatido por 862 operacionais.

O incêndio está “controlado”, mas ainda não está extinto, disse à Lusa fonte do comando de operações no local.

O sítio da Internet da Autoridade Nacional de Emergência a Autoridade Civil indicava pelas 19:45 que as chamas estavam a ser combatidas por 862 operacionais, apoiados por 278 viaturas e 10 meios aéreos.

O incêndio em Valpaços foi dado como dominado às 04:40 da madrugada de hoje.

O fogo que teve início na terça-feira à tarde na zona do Cabelo, Ervões, no concelho de Valpaços, no distrito de Vila Real, estendendo-se aos concelhos de Mirandela, Vinhais e Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança.

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Temas: Valpaços Incêndio
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