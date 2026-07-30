Fogo descontrolou-se. Incêndio em Valpaços obriga a evacuar aldeias

Há 1h e 0min

Chamas já causaram danos em 21 casas e fizeram cinco feridos

As populações das aldeias de São Pedro Velho e da Ervideira, em Mirandela, foram retiradas de casa e confinadas em pontos de encontro, ao início da tarde desta quinta-feira, devido ao incêndio que está a lavrar neste concelho.

O presidente da Câmara de Mirandela, distrito de Bragança, adiantou, à Lusa, que os moradores estão confinados nas associações de cada aldeia, um ponto de encontro definido para salvaguarda em caso de incêndio.

Fonte da GNR revelou ainda à Lusa que a Estrada Municipal 532, com ligação a São Pedro Velho, está fechada ao trânsito.

O incêndio chegou ao concelho de Mirandela, distrito de Bragança, na quarta-feira, proveniente do concelho de Valpaços, distrito de Vila Real.

Chegou a ter 80% do perímetro de incêndio controlado, durante a manhã, mas o fogo descontrolou-se, mobilizando já cerca de 800 operacionais, tendo sido reforçado com meios terrestres após dificuldades na atuação dos meios aéreos, avançou fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Norte.

“Durante a noite tivemos cerca de 70% do perímetro do incêndio em consolidação e 30% a ceder aos meios de combate. Durante a manhã estabelecemos uma estratégia apoiada na utilização de 12 meios aéreos que não foi possível de implementar, que não puderam atuar, por razões de segurança”, adiantou à Lusa o comandante Luís Araújo.

Num ponto de situação às 13:50, o responsável disse que os meios estavam a ser posicionados e reforçados, numa altura em que cinco meios aéreos já se encontravam a combater as chamas.

“Estamos agora a posicionar meios, a reforçar o teatro de operações com meios terrestres e a tentar fazer a implementação de meios aéreos e máquinas de rasto, à procura de uma janela de oportunidade que tarda. Provavelmente, quando aparecer, o efeito que permite que os meios aéreos possam atuar vai-nos criar condições, do ponto de vista da meteorologia, muito complexas, com ventos elevados que nos vão levar o incêndio de volta para onde o conseguimos conter na noite de ontem”, alertou.

Num balanço provisório da área ardida, o segundo comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Norte disse que, à data, estará “acima dos seis mil hectares”.

Segundo fonte do Comando Territorial de Vila Real da GNR, pelas 14:00 não havia estradas interditas ou cortadas ao trânsito na zona do incêndio.

De acordo com a informação disponível no ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 14:00 encontravam-se mobilizados no local do incêndio rural 788 operacionais, 258 viaturas terrestres e oito meios aéreos.

O fogo deflagrou em Ervões, no distrito de Vila Real, cerca das 15:00 de terça-feira, e mais de um dia depois atravessou o rio Rabaçal e chegou ao concelho de Mirandela.

O incêndio já causou danos em pelo menos 21 casas, num armazém agrícola, em duas indústrias e fez cinco feridos.