Morreu o estilista Valentino

Há 33 min

Um percurso passado entre Roma e Paris para levar a moda a todo o lado

Morreu esta segunda-feira o estilista italiano Valentino Garavani, aos 93 anos, confirmou a sua fundação.

"Valentino Garavani morreu hoje na sua residência em Roma, rodeado dos seus entes queridos", pode ler-se no comunicado da sua fundação.

Conhecido apenas como Valentino, Valentino Clemente Ludovico Garavani nasceu em Voghera em 1932, tendo despontado para a ribalta na década de 1960, depois de criar a luxuosa marca que iria perdurar no tempo.

Primeiro abriu uma loja na Via Condotti, mas rapidamente se mudou para o seu icónico atelier da Piazza Mignanelli, de onde se tornou um dos favoritos do jet set internacional.

Intimamente ligado à Cidade Eterna, seria já em Paris, na década seguinte, que acabaria por chegar a todo o mundo.