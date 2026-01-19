Morreu o estilista Valentino

António Guimarães
Há 33 min
Valentino Caravani (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Um percurso passado entre Roma e Paris para levar a moda a todo o lado

Morreu esta segunda-feira o estilista italiano Valentino Garavani, aos 93 anos, confirmou a sua fundação.

"Valentino Garavani morreu hoje na sua residência em Roma, rodeado dos seus entes queridos", pode ler-se no comunicado da sua fundação.

Conhecido apenas como Valentino, Valentino Clemente Ludovico Garavani nasceu em Voghera em 1932, tendo despontado para a ribalta na década de 1960, depois de criar a luxuosa marca que iria perdurar no tempo.

Primeiro abriu uma loja na Via Condotti, mas rapidamente se mudou para o seu icónico atelier da Piazza Mignanelli, de onde se tornou um dos favoritos do jet set internacional.

Intimamente ligado à Cidade Eterna, seria já em Paris, na década seguinte, que acabaria por chegar a todo o mundo.

Temas: Estilista Valentino Garavani

Moda

Morreu o estilista Valentino

Há 33 min

Estes acessórios de moda são feitos de animais exóticos invasores

30 nov 2025, 16:00

Couro de peixe-leão e malas de píton: estes acessórios são feitos de animais exóticos invasores

23 nov 2025, 11:00

Como Maria Antonieta se tornou a rainha mais moderna da história

19 out 2025, 15:00
Mais Moda

Na SELFIE

Lembra-se de Cândido Mota? Após anos afastado, locutor surge em cadeira de rodas

Há 11 min

"A Quem Devia Lealdade? (O Custo Invisível de Estar Calada)", por Vera Xavier

Há 40 min

Família real de luto: rainha Sofía e rainha Letizia unidas na dor

Há 52 min

Em cadeira de rodas, Nuno Markl depara-se com dura realidade e não cala a revolta: "Um inferno"

Há 1h e 27min

Nas Maldivas, Cristina Ferreira conquista elogios: "Só reparo nas pernas"

Há 1h e 41min

De tirar o fôlego! Bruno de Carvalho mostra-se em lugar único e reage: "É magnífico mesmo"

Há 2h e 14min

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

A aversão ao álcool está a levar a cena festiva global numa direção inesperada

Ontem às 18:00

Resultados Legislativas 2025 em tempo real

16 mai 2025, 17:08

Projeção: Seguro ganha, Ventura à frente de Cotrim em empate técnico

Ontem às 20:00

Resultados Autárquicas 2025 em tempo real

12 out 2025, 00:00

A maior vitória da esquerda desde Costa começou renitentemente na pessoa que "lixou a vida ao PS"

Hoje às 02:52

Projeção: abstenção será a mais baixa em 20 anos

Ontem às 18:11

Comparador de eleições, geolocalização, resultados na sua terra: use a app da CNN enquanto vê a nossa emissão para saber tudo primeiro e melhor

Ontem às 17:39

André Ventura canta esta noite vitória onde o Chega nunca ganhou

Ontem às 22:15

Nunca falha, mesmo nunca: Santarém voltou a acertar no resultado das Presidenciais

Ontem às 20:27

Espingarda G3 furtada do Museu dos Combatentes recuperada em casa de militar do Exército

Hoje às 10:33

Resultados Presidenciais 2021

17 jan, 17:01