Incêndio rodeia Vale de Telhas, no concelho de Mirandela, e obriga moradores a sair de casa

Agência Lusa , PF
Há 30 min
Incêndio em Mirandela (Pedro Sarmento Costa/Lusa)
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A aldeia, com 150 moradores, está “rodeada pelo fogo”, disse a tesoureira da autarquia, garantido que a progressão do fogo foi “muito rápida”

Os moradores da localidade de Vale de Telhas, no concelho de Mirandela, foram retirados de casa e estão concentrados na Junta de Freguesia devido ao fogo que está a rodear toda a aldeia, disse a tesoureira da autarquia.

Sónia Mota adiantou à Lusa que todos os habitantes estão a ser confinados na Junta de Freguesia por recomendação das autoridades, embora haja alguns resistentes, que vão ser de ser “obrigados” a deixar as habitações.

A aldeia, com 150 moradores, está “rodeada pelo fogo”, disse a tesoureira, garantido que a progressão do fogo foi “muito rápida”.

Segundo a mesma fonte, uma casa de primeira habitação de uma idosa, de “70 e muitos anos”, ficou parcialmente destruída, sem condições de habitabilidade.

A idosa abandonou a casa apenas com a “roupa do corpo, um caderno e uma caneta”, acrescentou.

“Estava uma pessoa da aldeia com uma cisterna de água [a fazer o combate junto à casa], mas as chamas eram muito altas”, relatou Sónia Mota.

Vale de Telhas é uma das aldeias do concelho de Mirandela, no distrito de Bragança, que está a ser fustigada pelo fogo que deflagrou na terça-feira no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real, e que esta quarta-feira chegou àquele concelho vizinho.

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