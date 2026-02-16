Concurso para a construção de torres de vigilância em Vale de Judeus volta a ficar deserto

Agência Lusa , TFR
Há 21 min
Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus (Lusa)

Além das torres de vigilância, outra das medidas tomadas na sequência da fuga de setembro de 2024 foi a instalação de inibidores de sinal, cujo projeto-piloto terá lugar precisamente na prisão de Vale de Judeus

O concurso para a construção de duas torres de vigilância na cadeia de Vale de Judeus, no valor de 495 mil euros, ficou deserto pela segunda vez, avançou esta segunda-feira a Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais (DGRSP).

Em resposta escrita enviada à Lusa, a DGRSP explicou que, face à falta de candidatos que se verificou em relação ao concurso que terminou no dia 4 de fevereiro, está a trabalhar “no lançamento de novo procedimento concursal”.

O primeiro concurso, lançado em outubro de 2025, não teve candidatos, tendo o diretor-geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais, Orlando Carvalho, admitido em entrevista à Lusa, no início de fevereiro, que o valor de cerca de 418 mil euros era baixo.

“Com o preço base que tinha sido definido, não apareceram interessados em executar a obra” anunciada há cerca de um ano pelo Ministério da Justiça e que faz parte de um conjunto de medidas de reforço de segurança tomadas na sequência da fuga de cinco presos da cadeia de Vale de Judeus, em setembro de 2024.

Além das torres de vigilância, outra das medidas tomadas na sequência da fuga de setembro de 2024 foi a instalação de inibidores de sinal, cujo projeto-piloto terá lugar precisamente na prisão de Vale de Judeus.

A instalação está em curso, tinha sido apontada a sua conclusão para o final de fevereiro, mas o diretor-geral das prisões sublinhou, também em entrevista à Lusa, que “podem sempre acontecer vicissitudes, como aconteceu neste momento em que ainda vivemos, a questão do temporal, que atrasou necessariamente os trabalhos”. “Mas [a instalação] está em execução e penso que a breve trecho estarão em funcionamento”, acrescentou.

Sobre os inibidores, Orlando Carvalho explicou que os telemóveis e os drones deixam de ter sinal, ficando os serviços da prisão com acesso a telefone fixo, ao Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) e ao sistema de rádio.

Além disso, o “sistema [dos inibidores] pode ser ligado ou desligado em caso de necessidade. Portanto, é sempre operado dentro do estabelecimento prisional ou no centro nacional”, acrescentou.

Temas: Vale de Judeus torres de vigilância Construção Concurso Ministério da Justiça

País

03:02

Portugal apoia Espanha em buscas por francês desaparecido

Há 5 min

Concurso para a construção de torres de vigilância em Vale de Judeus volta a ficar deserto

Há 21 min

Climático ou climatérico? Montenegro e Governo usaram uma mas era "preferível" que usassem outra

Há 25 min
02:47

Castelo de Torres Vedras em risco de ruir

Há 1h e 18min
Mais País

Mais Lidas

Pedro e Sofia conheceram-se num check-in nos Açores. Sete anos depois deu-se um "clique" numa viagem de metro no Porto

Ontem às 08:00

Venâncio e Fátima saíram de casa na terça-feira para ir a uma consulta em Coimbra. Desde então, nunca mais foram vistos

Ontem às 14:51

É oficial: pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

13 fev, 14:16

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Se a Somália é perigosa, a que se deve o aumento do turismo no país?

Ontem às 16:00

Estes americanos agarram-se à esperança de obter a cidadania italiana

14 fev, 19:00

O que são as "árvores explosivas"? Este fenómeno de inverno pode não ser o que pensa

Ontem às 12:00

Ursos polares no Ártico norueguês estão mais gordos e saudáveis, apesar do degelo marinho

14 fev, 15:00

Governo paga 20 mil euros para ter Sport TV na residência oficial do primeiro-ministro

Há 3h e 44min

Seguro vence nos três concelhos que adiaram as eleições

Ontem às 20:49

Testes acima dos 150 km/h, soluções "mais caras" e uma borboleta. As seis lições que as tempestades nos deixam

Hoje às 07:00

Aldeia italiana limita acesso a igreja famosa no Instagram para travar turismo de um dia

14 fev, 17:00