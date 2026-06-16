Ministério Público trava PJ em série de detenções por auxílio à fuga de Vale de Judeus

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Fuga foi organizada pelo filho de Fernando Ferreira em cumplicidade com a família de Fábio Loureiro

A Polícia Judiciária levou esta manhã a cabo uma série de buscas a suspeitos de envolvimento e cobertura na fuga de cinco reclusos da prisão de Vale de Judeus, em setembro de 2024, tendo apenas detido um dos alvos - Fernando, filho de um dos foragidos, entretanto recapturados -, porque foi apanhado em flagrante delito na posse de uma arma ilegal de fogo, sabe a CNN Portugal.

Esta operação fica envolta em polémica, tendo em conta uma divergência entre a Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ e o Ministério Público, que, ao contrário do que era sugerido pela investigação da PJ, só requereu ao juiz mandados de busca em vez de emitir também mandados de detenção para os suspeitos .

A CNN sabe que a fuga de Vale de Judeus, que aproveitou a cinco reclusos, entre os quais três estrangeiros, foi organizada pelo filho de Fernando Ferreira, a partir do Algarve, em cumplicidade com a família de Fábio Loureiro - que acabou por ser capturado em Marrocos após a evasão.

Os evadidos contaram com o apoio de outros reclusos dentro da prisão, que deram informações essenciais sobre as fragilidades de segurança da prisão, nomeadamente sobre as trocas de turnos dos guardas e os pontos mortos do sistema de videovigilancia

“A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional Contraterrorismo, procedeu, no dia de hoje, na zona da Grande Lisboa, à detenção de um homem, de nacionalidade portuguesa, com 43 anos, sobre o qual recaem fortes indícios da prática dos crimes de tirada de presos e de detenção de arma proibida”, explicou a PJ, em comunicado.

Durante a operação “Sapatada”, efetuada pela Secção Central de Combate ao Banditismo, foram ainda realizadas sete buscas domiciliárias e constituídos 25 arguidos.