Guardas prisionais avançam com greve na prisão de Vale de Judeus

Agência Lusa , AM
Há 1h e 16min
Concentração de guardas prisionais frente à cadeia de Vale de Judeus (LUSA/ Carlos Barroso)

Entre 10 de março e 30 de abril, os presos da cadeia de Vale de Judeus que não têm atividades - não estudam, nem trabalham - terão o horário de pátio reduzido e vão ficar nas respetivas celas 22 horas por dia.

Os guardas prisionais da cadeia de Vale de Judeus, de onde fugiram cinco reclusos em 2024, vão fazer greve entre 10 de março e 30 de abril, anunciou hoje o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP).

A greve será total e, por isso, funcionarão apenas os serviços mínimos, detalhou à Lusa o presidente do SNCGP, acrescentando que o motivo do protesto é a falta de segurança nesta cadeia.

Segundo Frederico Morais, entre 10 de março e 30 de abril, os presos da cadeia de Vale de Judeus que não têm atividades - não estudam, nem trabalham - terão o horário de pátio reduzido e vão ficar nas respetivas celas 22 horas por dia.

Aliás, a redução dos horários de pátio é uma das reivindicações desta greve, à semelhança daquilo que aconteceu na cadeia do Linhó, onde os reclusos sem atividades viram os seus horários reduzidos.

O número de visitas também será reduzido para todos os presos, que “passam a ter só uma visita por semana”, acrescentou o presidente do sindicato que emitiu o aviso prévio de greve, referindo ainda que a greve terá impacto nas idas a consultas e a tribunal.

O principal motivo desta greve é a segurança, que o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional considera que não foi suficientemente reforçada desde a fuga de cinco presos, em setembro de 2024.

“Continuamos sem redes nos pátios, continuamos com a iluminação que não funciona muitas vezes, o gerador está sempre a ir abaixo, os inibidores [de sinal] ainda não estão a funcionar”, enumerou Frederico Morais para justificar o que levou os guardas prisionais a marcar uma nova greve cujo aviso prévio foi entregue na segunda-feira.

Em relação às atividades dos presos, este sindicato considera que existe um “excesso de atividades desnecessárias” e que incluem, por exemplo, “ioga, desporto sem qualquer controlo, formações profissionais que não têm controlo nenhum”.

Para reforçar a segurança da prisão de Vale de Judeus, o ministério da Justiça anunciou a instalação de inibidores de sinal, que bloqueiam os sinais de telemóveis e de drones, mas o sistema ainda não está em funcionamento.

A construção de duas torres de vigilância foi outro dos reforços, tendo a Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais lançado dois concursos que não atraíram quacandidatos e, segundo as últimas informações prestadas à Lusa, será lançado um terceiro concurso.

Temas: Vale de Judeus Guardas Prisionais Frederico Morais

País

É cada vez mais difícil comprar um "bolo de arroz" em Lisboa. Cidade está a ficar sem cafés de bairro

Há 52 min
02:38

Terceira advogada de Sócrates renuncia e deixa-o novamente com defensor oficioso

Há 52 min
05:50

"Entrámos num ciclo vicioso" que pode levar Sócrates ao Tribunal Europeu

Há 53 min

Guardas prisionais avançam com greve na prisão de Vale de Judeus

Há 1h e 16min
Mais País

Mais Lidas

Plano era "repetir" o Afeganistão na Ucrânia, mas não funcionou. E agora a Rússia já está a pensar "na futura guerra"

Ontem às 15:00

Fartos da IA, cada vez mais jovens estão a optar por um estilo de vida analógico

22 fev, 11:00

"Eu sei que ele está vivo". Trocou Lisboa pelas trincheiras e tornou-se o "avô" que desapareceu numa guerra de drones

Hoje às 07:00

Benfica reage à suspensão da UEFA a Prestianni

Ontem às 14:29

Só o hospital do Algarve tem por cobrar mais de um milhão de euros a utentes estrangeiros

Ontem às 07:00

Glória tinha 51 anos quando desatou a viajar: "Comer, Orar, Amar" – vamos! Como Elizabeth Gilbert e os seus leitores conquistaram o mundo

21 fev, 11:00
opinião
Enrique Pinto-Coelho

Prestianni não é um rapaz “incrível”, e o Benfica não diz a verdade

Ontem às 13:34

Como um antigo comissário de bordo terá enganado companhias aéreas para conseguir voos gratuitos

21 fev, 17:00

Peter Mandelson detido pela polícia britânica

Ontem às 17:15

"Putin já iniciou a Terceira Guerra Mundial"

Ontem às 09:06

Tramado por uma namorada: a operação que terminou na captura do traficante mais procurado do México

Ontem às 17:10

Decisão que é "dano irreparável" para Prestianni foi tomada para a "segurança" do jogador e dos adeptos do Benfica

Ontem às 20:06