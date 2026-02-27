Tiroteio na Moita faz um ferido e provoca danos em viaturas

Há 29 min

Um homem ficou ferido na sequência de disparos de arma de fogo ocorridos na última noite, no Largo dos Cravos, no Vale da Amoreira, concelho da Moita.

O alerta foi dado por volta das 20:45.

À chegada, os agentes encontraram seis invólucros de munições no solo e duas viaturas com danos provocados por disparos de arma de fogo.

Cerca das 22:30, deu entrada no Hospital do Barreiro um indivíduo com ferimentos num braço, alegadamente resultantes dos disparos ocorridos no referido local. O ferido recebeu tratamento hospitalar, desconhecendo-se, para já, a gravidade das lesões.

As circunstâncias em que ocorreram os disparos estão a ser investigadas pelas autoridades.