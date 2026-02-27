Tiroteio na Moita faz um ferido e provoca danos em viaturas

Daniela Rodrigues
Há 29 min
PSP (Foto: Facebook PSP)

Alerta foi dado por volta das 20:45

Um homem ficou ferido na sequência de disparos de arma de fogo ocorridos na última noite, no Largo dos Cravos, no Vale da Amoreira, concelho da Moita.

O alerta foi dado por volta das 20:45.

À chegada, os agentes encontraram seis invólucros de munições no solo e duas viaturas com danos provocados por disparos de arma de fogo.

Cerca das 22:30, deu entrada no Hospital do Barreiro um indivíduo com ferimentos num braço, alegadamente resultantes dos disparos ocorridos no referido local. O ferido recebeu tratamento hospitalar, desconhecendo-se, para já, a gravidade das lesões.

As circunstâncias em que ocorreram os disparos estão a ser investigadas pelas autoridades.

