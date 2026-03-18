Val Kilmer vai regressar aos cinemas mesmo depois de morrer. Tudo por causa da Inteligência Artificial

António Guimarães
Há 21 min
Val Kilmer (AP)

Ator já tinha tido uma colaboração decisiva da tecnologia para aparecer em "Top Gun: Maverick". Agora a contribuição é integral

Val Kilmer morreu há quase um ano, mas isso não impede o ator de voltar aos ecrãs de cinema. E não, não se trata de um filme antigo que vai ser reaproveitado ou sequer de filmagens guardadas que vão ser reveladas.

É antes a Inteligência Artificial em funcionamento, o que vai permitir o ressurgimento do ator norte-americano num filme independente.

O anúncio foi feito esta quarta-feira pela First Line Films, que confirmou a participação, a título póstumo, de Val Kilmer no filme “As Deep as the Grave”.

É que o ator já tinha aceitado participar no filme, mas não conseguiu iniciar as filmagens por razões de saúde que, como se veio a verificar, não foram debeladas.

Agora, a família de Val Kilmer deu autorização para que a participação ocorra por meio de uma replicação digital, sendo que vai receber o devido pagamento por isso. Em comunicado, a filha do ator, Mercedes Kilmer, afirmou que tudo isto faz sentido.

“Ele sempre olhou para as tecnologias emergentes com otimismo e como uma ferramenta para expandir as possibilidades de contar histórias”, referiu, sublinhando que esse mesmo espírito é agora honrado com a participação no filme.

Conhecido pela participação em filmes como “Top Gun” ou “The Doors”, Val Kilmer morreu aos 65 anos com uma pneumonia, uma doença que o afetou de forma particular, já que tinha sido submetido a duas traqueotomias, depois de ter sido diagnosticado com cancro da garganta em 2014.

Também na sequência desse mesmo problema, Val Kilmer acabou por perder a capacidade de falar, pelo que decidiu recriar a voz com ajuda digital. Foi assim que, em 2022, apareceu em “Top Gun: Maverick”.

Agora, a tecnologia e a carreira do ator voltam a dar as mãos.

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