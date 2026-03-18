Val Kilmer vai regressar aos cinemas mesmo depois de morrer. Tudo por causa da Inteligência Artificial

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Ator já tinha tido uma colaboração decisiva da tecnologia para aparecer em "Top Gun: Maverick". Agora a contribuição é integral

Val Kilmer morreu há quase um ano, mas isso não impede o ator de voltar aos ecrãs de cinema. E não, não se trata de um filme antigo que vai ser reaproveitado ou sequer de filmagens guardadas que vão ser reveladas.

É antes a Inteligência Artificial em funcionamento, o que vai permitir o ressurgimento do ator norte-americano num filme independente.

O anúncio foi feito esta quarta-feira pela First Line Films, que confirmou a participação, a título póstumo, de Val Kilmer no filme “As Deep as the Grave”.

É que o ator já tinha aceitado participar no filme, mas não conseguiu iniciar as filmagens por razões de saúde que, como se veio a verificar, não foram debeladas.

Agora, a família de Val Kilmer deu autorização para que a participação ocorra por meio de uma replicação digital, sendo que vai receber o devido pagamento por isso. Em comunicado, a filha do ator, Mercedes Kilmer, afirmou que tudo isto faz sentido.

“Ele sempre olhou para as tecnologias emergentes com otimismo e como uma ferramenta para expandir as possibilidades de contar histórias”, referiu, sublinhando que esse mesmo espírito é agora honrado com a participação no filme.

Conhecido pela participação em filmes como “Top Gun” ou “The Doors”, Val Kilmer morreu aos 65 anos com uma pneumonia, uma doença que o afetou de forma particular, já que tinha sido submetido a duas traqueotomias, depois de ter sido diagnosticado com cancro da garganta em 2014.

Também na sequência desse mesmo problema, Val Kilmer acabou por perder a capacidade de falar, pelo que decidiu recriar a voz com ajuda digital. Foi assim que, em 2022, apareceu em “Top Gun: Maverick”.

Agora, a tecnologia e a carreira do ator voltam a dar as mãos.