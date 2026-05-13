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Governo abre 332 vagas médicas para zonas carenciadas

Agência Lusa , TFR
Há 2h e 8min
Centro de Saúde de Corroios, Almada (Lusa/António Pedro Santos)

Na área da Saúde Pública são 13 os postos de trabalho com direito a incentivos

O Governo abriu 332 vagas médicas em zonas geográficas carenciadas, que recebem mais incentivos, das quais 109 para médicos de família, 210 para especialidades hospitalares e 13 em Saúde Pública.

Segundo o despacho publicado esta quarta-feira em Diário da República, assinado pelos ministros das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e da Saúde, Ana Paula Martins, a Unidade Local de Saúde (ULS) Amadora/Sintra (19 vagas) é a que apresenta o maior numero de vagas para Medicina Geral e Familiar.

Seguem-se a ULS da Região de Leiria (18), a ULS do Arco Ribeirinho (13), a ULS Loures-Odivelas (nove) e a ULS Arrábida (nove).

Nas especialidades hospitalares, a que apresenta maior numero de vagas carenciadas é Anestesiologia (30), seguida de Ginecologia/Obstetrícia (27), Medicina Interna (26), Cirurgia Geral (16), Pediatria (15), Ortopedia (14) e Cardiologia (10).

Na área da Saúde Pública são 13 os postos de trabalho com direito a incentivos.

Em 2025, tinham sido abertas 216 vagas carenciadas para especialidades hospitalares, 97 para Medicina Geral e Familiar e 11 para Saúde Pública.

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No despacho, o Governo diz que, não ultrapassando a quota máxima de 332 postos de trabalho, a ministra da Saúde pode realocar vagas, bem como redefinir especialidades ou estabelecimentos de saúde, caso venha a revelar-se necessário.

Temas: vagas médicas Zonas carenciadas Saúde Médicos Saúde Pública
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