Ela soube em 2020 que tinha cancro no pâncreas: é 2026, está viva, não mostra sinais de cancro. Fizeram-lhe uma vacina personalizada

Há 2h e 15min

Apenas uma em cada quatro pessoas com este tipo de cancro está viva um ano após o diagnóstico. Apenas uma em cada 10 chega aos dois anos. O caso de Vita Sara Blechner é especial - e não é caso único

A vida de Vita Sara Blechner mudou numa tarde de sábado. Esta bibliotecária da escola secundária estava em casa, em Oceanside, Nova Iorque, quando sentiu dores agudas nas costas. Depois de um comprimido para o refluxo gastroesofágico não ter conseguido acalmar a sensação de ardor, o marido sugeriu uma ida às urgências.

Estávamos a 7 de março de 2020, poucos dias antes de a covid-19 transformar os hospitais de Nova Iorque numa zona de guerra. Se os médicos sabiam o que estava para vir, não o disseram. Estavam calmos e tranquilos enquanto submetiam Blechner, então com 67 anos, a uma ecografia e a uma TAC. Mas as fotografias viraram o seu mundo de pernas para o ar.

"Disseram-me que tinha um tumor no pâncreas. E eu disse: 'Não, não pode ser. Isto não pode estar a acontecer comigo. Eu não bebo. Eu não fumo. Estou a levar uma vida saudável."

Após dois dias de ansiedade no hospital, Blechner regressou a casa e ponderou as suas opções. Não eram muitas. O cancro do pâncreas é notoriamente implacável: apenas um em cada quatro doentes está vivo um ano após o diagnóstico. Apenas um em cada 10 chega aos dois anos.

Blechner sentiu os números no fundo do estômago enquanto ela, o marido e os três filhos adultos faziam telefonemas e pesquisavam na Internet para decidir o que fazer. Decidiram seguir um caminho que levaria Blechner a um domínio da investigação sobre o cancro que evolui rapidamente e é muitas vezes mal compreendido.

O ARN mensageiro, ou ARNm, é uma molécula de cadeia simples que transmite a informação genética do ADN para orientar a formação de proteínas. A maioria das pessoas conhece-o das aulas de ciências do liceu ou da sua utilização nas vacinas contra a covid. Mas muito antes de alguém ter ouvido falar da covid, o ARNm já gerava grande entusiasmo na comunidade de investigação do cancro. A BioNTech, a empresa alemã que concebeu a vacina contra a covid para a Pfizer, adaptou essa vacina a partir de uma plataforma que utilizava para desenvolver tratamentos contra o cancro há quase uma década.

As vacinas contra a covid baseadas em ARNm produzidas pela Pfizer e pela Moderna ajudaram a atenuar o impacto da pandemia, mas também provocaram uma reação política que, no ano passado, ameaçou abrandar ou fazer descarrilar dezenas de potenciais tratamentos contra o cancro. Agora, depois de 12 meses tumultuosos, há sinais de que o comboio do ARNm ainda está a caminho.

"É emocionante", diz Elizabeth Jaffee, diretora-adjunta do Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center da Universidade Johns Hopkins. "Tem havido uma série de sucessos em ensaios positivos na fase inicial."

Catherine Wu, professora de medicina no Dana Farber Cancer Institute e na Harvard Medical School, afirma que a recente série de resultados positivos no mundo real ajudou a impulsionar o recente anúncio do National Cancer Institute de que iria ajudar a angariar 170 milhões de euros especificamente para novas vacinas contra o cancro.

"Estamos a receber muito apoio do NCI em termos de desenvolvimento e promoção de vacinas contra o cancro e as vacinas de ARNm são uma parte importante dessa carteira", afirma.

Um inimigo implacável

Para orientar o seu tratamento, Blechner recorreu aos médicos do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, incluindo Vinod Balachandran, diretor do Olayan Center for Cancer Vaccines do MSK.

É mais difícil criar uma vacina contra o cancro do que criar uma vacina contra um vírus ou uma bactéria, diz Balachandran. "Isto porque o sistema imunitário do nosso corpo está programado para reconhecer vírus e agentes patogénicos como estranhos, pelo que uma vacina está a ensinar o nosso corpo a fazer algo que o corpo já quer fazer. Em contrapartida, o cancro somos nós próprios. É derivado dos nossos próprios tecidos."

Grande parte do trabalho de Vinod Balachandran tem-se centrado nos tumores pancreáticos foto Michael Prince/Memorial Sloan

Grande parte do trabalho de Balachandran nas últimas duas décadas centrou-se nos tumores do pâncreas porque a doença é um osso duro de roer. "É um cancro em que nada tinha funcionado realmente", sublinha.

Quando Blechner chegou ao MSK, estava a lançar um ensaio de uma vacina experimental baseada em mRNA contra o cancro do pâncreas, em combinação com a imunoterapia e a quimioterapia habituais. Considera que uma vacina bem-sucedida teria também potencial para uma aplicação mais alargada. "Se conseguíssemos descobrir o mais difícil, podíamos desvendar como combater os outros [tipos de cancro], porque isso forneceria um modelo".

Para desenvolver a vacina, começou por estudar os "super-sobreviventes": os menos de 10% dos doentes com cancro do pâncreas que vivem mais de cinco anos após o diagnóstico. Descobriu que os seus sistemas imunitários eram especialmente bons a reconhecer espontaneamente as células cancerígenas como estranhas. De facto, segundo Balachandran, estes doentes tinham cerca de 12 vezes mais células T - um tipo especializado de célula imunitária - no interior dos seus tumores do que a média dos doentes. As mesmas células T estavam a circular há mais de uma década, nalguns casos.

Balachandran também se apercebeu de que não se tratava de medicamentos genéricos contra o cancro. "Estas células T estavam a reconhecer mutações", diz, "mas o sistema imunitário de cada pessoa estava a reconhecer o seu cancro como estranho de uma forma muito específica". "Para replicar isto, seria necessário ensinar o sistema imunitário de cada pessoa a reconhecer o seu cancro individual. Seria uma vacina individualizada. E achámos que a melhor tecnologia para uma vacinação rápida e personalizada contra o cancro era utilizar o ARN."

Arriscar como voluntário de investigação

Depois de Blechner se ter inscrito no ensaio, o primeiro passo foi a cirurgia. Foi submetida ao chamado procedimento de Whipple para remover o tumor na cabeça do pâncreas. Num laboratório da MSK, o tumor foi preservado e cortado em pedaços finos, cada um mais fino do que um cabelo humano. Em menos de 72 horas, a encomenda estava a caminho da Alemanha, onde os técnicos da BioNTech tomaram medidas para transformar o material num líquido transparente: uma vacina personalizada, feita à medida de Vita Sara Blechner.

Um investigador do laboratório de Elias Sayour expõe uma amostra durante os testes foto Jackie Hart/UF Health

Pouco mais de dois meses após o diagnóstico de Vita Sara Blechner, a mistura de vacinas da Alemanha chegou a Nova Iorque. Nessa altura, foi-lhe administrada uma dose de um inibidor do ponto de controlo imunitário, um medicamento de imunoterapia concebido para tornar as suas células imunitárias mais eficazes no combate ao cancro. Para receber infusões semanais da vacina, o marido, Simon, levava Blechner de Oceanside para o hospital MSK, no East Side de Manhattan. Era o auge da pandemia de covid, por isso, em vez de fazer recados ou visitar amigos depois de a deixar, conduzia por ruas vazias e esperava em casa, em Long Island. Blechner ficava deitada numa cama de hospital durante oito horas enquanto a vacina percorria o seu corpo, até Simon voltar para a ir buscar.

Ao fim de nove semanas, estava pronta para o passo seguinte do seu tratamento: a quimioterapia. Mas a quimioterapia foi um fiasco. Blechner sofreu muito, com efeitos secundários tão graves que os médicos tiveram de suspender o tratamento. "Fiquei muito doente", recorda.

"Só tive três sessões antes de terem de parar - e entrei e saí do hospital três ou quatro vezes. Tinha apenas 41 quilos. Não tinha apetite. Estava constantemente com náuseas e o meu fígado estava danificado", conta. "A minha médica disse-me que nunca pensou voltar a ver-me."

Quando se sentiu suficientemente forte para tentar de novo, os seus médicos consideraram que não seria seguro retomar a atividade. Vita Sara Blechner esperava que parar mais cedo não fizesse diferença. Mas ela teria de esperar para ver.

Vita Sara Blechner conta esta história mais de seis anos depois: Blechner não só sobreviveu mais tempo do que se esperava, como ainda está bem e não mostra sinais de cancro.

E ela não é uma exceção. Dos 16 doentes do ensaio de Balachandran, oito apresentaram uma resposta imunitária dramática à vacina baseada no ARNm. Sete dos oito estão vivos e bem seis anos após o início do ensaio, um resultado que foi apresentado recentemente na reunião da Associação Americana de Investigação do Cancro em San Diego.

"É emocionante", diz Balachandran. "E Isto pode criar uma resposta imunitária muito forte contra os cancros mais difíceis - e que pode durar tanto tempo. Por isso, se o conseguíssemos fazer aqui, podíamos fazê-lo em muitos outros cancros."

Embora um estudo com 16 doentes esteja longe de ser definitivo, está em curso há um ano um ensaio mais alargado em vários locais.

O anúncio vem na sequência de outras notícias encorajadoras para os doentes com cancro do pâncreas. No início deste mês, o New York Times publicou uma entrevista com o antigo Senador dos EUA Ben Sasse, do Nebraska, que tem lutado contra um cancro do pâncreas em estado avançado. Ben Sasse disse ao Times que tem tomado um medicamento experimental que fez com que os seus tumores diminuíssem, embora com alguns efeitos secundários dolorosos. Recentemente, a Revolution Medicines, a empresa de biotecnologia sediada na Califórnia que está a realizar o ensaio de fase 3 de que Sasse faz parte, disse num comunicado de imprensa que, para os doentes cujo cancro se espalhou, o medicamento quase duplicou o tempo de sobrevivência para 13,2 meses, em comparação com 6,7 meses entre os participantes que não receberam o medicamento. A Revolution informou ainda que vai solicitar a aprovação da Food and Drug Administration dos EUA para o medicamento, denominado daraxonrasib.

A vacina da Moderna é uma das duas vacinas contra a covid-19 baseadas em mRNA aprovadas nos EUA foto Carl Court/Getty Images

Uma tecnologia promissora debaixo de fogo

Embora muito mais pequeno do que o estudo Revolution, o ensaio MSK constitui uma prova de conceito da promessa das vacinas baseadas em ARNm. O campo tem sido uma fonte de grande entusiasmo nos últimos anos. Mas também enfrentou reacções adversas na sequência da pandemia e das preocupações do público em relação às vacinas contra a covid, apesar de a maioria dos especialistas afirmar que as principais preocupações de segurança em torno destas últimas são infundadas.

Para os investigadores do cancro, um sinal de alerta precoce surgiu em março de 2025, quando os cientistas informaram que o diretor interino dos Institutos Nacionais de Saúde, Matthew Memoli, tinha enviado uma carta a pedir que todas as bolsas, colaborações ou contratos que envolvessem ARNm fossem assinalados.

Para alguns, o ponto mais baixo ocorreu em maio, quando a Casa Branca propôs um corte sem precedentes de mais de 40% no financiamento do Instituto Nacional do Cancro. Vinte e seis dias depois, numa ação aparentemente não relacionada, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA cancelou um acordo de 500 milhões de euros com a Moderna para desenvolver uma vacina baseada em ARNm contra a gripe pandémica emergente. Em agosto, o HHS anunciou que deixaria de financiar a investigação sobre ARNm através da Autoridade de Investigação e Desenvolvimento Biomédico Avançado. Esta última ação implicou a anulação de 22 contratos distintos.

Mais recentemente, a FDA cancelou a análise da vacina contra a gripe baseada em ARNm da Moderna, criticando a conceção do ensaio clínico da empresa, mas a agência reverteu a sua decisão uma semana mais tarde, após fortes críticas.

O comissário da FDA Marty Makary afirma que a agência não tem qualquer animosidade em relação ao ARNm e que rescindiu os contratos no ano passado apenas para poupar o dinheiro dos contribuintes. "As empresas que fabricaram vacinas de ARNm ganharam mais de 40 mil milhões de dólares. Podem financiar a sua própria investigação", afirmou Makary numa conferência de imprensa em fevereiro.

No entanto, muitos investigadores que outrora viam um futuro brilhante sentiram a sua fé abalada. "As ameaças externas são reais", afirma Wu. "Obrigou-nos a dar um passo atrás e a pensar. Não estaria a ser sincero se dissesse que não estamos todos preocupados."

Ryan Sullivan, diretor do Centro de Melanoma do Mass General Brigham Cancer Institute, afirma que a desconfiança em relação às vacinas de ARNm desde a pandemia tornou por vezes mais difícil recrutar pessoas para os seus ensaios clínicos.

"A maioria das pessoas não tem grandes preocupações, mas algumas estão relutantes", diz Sullivan. "O ceticismo em relação às vacinas em geral é um pouco menor em relação às vacinas contra o cancro, mas não totalmente, e algumas pessoas são resistentes ao conceito, mesmo quando estão a lutar contra o cancro."

Uma tecnologia, muitos caminhos

Sullivan é investigador em vários estudos com vacinas de ARNm, incluindo um ensaio em grande escala realizado pelos fabricantes de medicamentos Moderna e Merck, que testa uma terapia baseada em ARNm em combinação com o Keytruda, um medicamento de imunoterapia, como tratamento para o melanoma. Em janeiro, as empresas anunciaram que a combinação reduziu a taxa de mortalidade dos participantes no seu estudo em 49% ao longo de cinco anos. Está em curso um ensaio maior de fase 3 e as empresas estão também a testar a terapia contra o cancro do pulmão de células não pequenas, o cancro da bexiga e o carcinoma de células renais.

Tal como a vacina que ajudou Blechner, o tratamento do melanoma da Merck e da Moderna é personalizado, o que significa que as células tumorais de cada doente são utilizadas para criar uma resposta imunitária altamente específica. Outra abordagem envolve as chamadas vacinas generalizadas ou prontas a utilizar, que não são adaptadas a cada doente individual. A BioNTech e a colaboração Moderna/Merck estão ambas a trabalhar em abordagens que utilizam o ARNm para codificar e distribuir um conjunto predefinido de antigénios - alvos imunitários - que são normalmente partilhados por doentes com um determinado tipo de tumor, na esperança de estimular o sistema imunitário para uma resposta mais agressiva.

Elias Sayour, a partir da esquerda, Christiano Marconi e Ryan Webster no laboratório da Universidade da Florida foto Jackie Hart/UF Health

Elias Sayour, oncologista pediátrico e investigador da Universidade da Florida, deu um passo em frente na direção do "genérico", testando vacinas de ARNm que não codificam qualquer antigénio específico. Num estudo publicado no ano passado na revista Nature Biomedical Engineering, Sayour tratou ratinhos com uma vacina generalizada, utilizando ARNm para estimular a produção de uma proteína chamada PD-L1, tornando os seus tumores mais suscetíveis à imunoterapia. Resultou.

"Descobrimos que o ARNm não precisa de ser específico para reprogramar a resposta imunitária", diz Sayour.

"Estamos a tentar criar um novo paradigma", acrescenta. "Demora semanas a criar uma vacina personalizada. A ideia da universalização é despertar o sistema imunitário mais rapidamente."

Segundo Sayour, as duas abordagens podiam, em teoria, complementar-se mutuamente: um doente recém-diagnosticado pode receber uma vacina pronta a usar para reforçar o seu sistema imunitário e uma vacina personalizada mais tarde no decurso do tratamento.

Uma ilustração recente da abordagem da "vacina universal" surgiu num estudo liderado por Adam Grippin e Steven Lin, do MD Anderson Cancer Center. Analisaram os registos de mais de mil doentes com cancro tratados com inibidores do ponto de controlo imunitário e descobriram que a administração de uma vacina contra a covid baseada no ARNm estava associada a uma resposta significativamente melhor aos medicamentos contra o cancro.

Os doentes com cancro do pulmão de pequenas células que tomaram uma injeção contra a covid nos 100 dias seguintes ao início do tratamento viveram quase o dobro do tempo dos que não o fizeram. Para os doentes com melanoma, os investigadores não conseguiram calcular a diferença no tempo de sobrevivência porque muitos dos doentes que tinham recebido uma vacina contra a covid ainda estavam vivos.

"A maior parte das pessoas pensa nas vacinas como um míssil guiado por laser", diz Grippin, que antes de ir para o MD Anderson era um estudante licenciado no laboratório de Sayour. "Isso pode ser verdade, mas a nossa investigação sugere que o ARNm também atua como uma sirene para o sistema imunitário em geral."

Grippin está agora a colaborar com Sayour para planear um ensaio em que os doentes recebem intencionalmente uma vacina contra a covid antes de iniciarem o tratamento do cancro.

O dinheiro está a circular, mas a situação ainda está apertada

Robert Vonderheide, diretor do Abramson Cancer Center da Universidade da Pensilvânia e presidente eleito da Associação Americana para a Investigação do Cancro, afirma que o campo foi afetado no ano passado, mas que a pressão pública inverteu a maré. "O país inteiro tem perguntado: 'Qual é o valor da investigação do cancro para a nossa sociedade?' E o que ouvimos do público e dos nossos doentes é que é muito importante."

As subvenções federais à investigação recomeçaram a ser concedidas após grandes interrupções nos últimos meses. Recentemente, o diretor do NCI, Anthony Letai, disse ao podcast Cancer Letter que 22 subvenções competitivas foram atribuídas a 17 de março e outras 167 vão ser atribuídas nas próximas três semanas.

"Os NIH e o NCI estão a concentrar-se em áreas de inovação de grande impacto, incluindo vacinas contra o cancro baseadas em mRNA, a par de uma maior ênfase na prevenção e deteção precoce", afirma Emily Hilliard, porta-voz do HHS, numa mensagem enviada à CNN por correio eletrónico. "Este esforço tem o potencial de acelerar a investigação translacional e de levar mais rapidamente aos doentes imunoterapias promissoras através de um investimento coordenado dos setores federal e privado. Os doentes podem ver aumentadas as oportunidades de participar em ensaios clínicos de vacinas contra o cancro baseadas em células e mRNA."

Ainda assim, há cicatrizes. Uma das propostas de Sayour - testar uma vacina baseada em mRNA contra uma forma rara de tumor cerebral infantil - foi aprovada pelo NCI no ano passado. Mas depois de a agência ter reduzido para quase metade o número total de prémios, diz que o dinheiro nunca chegou.

Sayour diz que espera que as obras acabem por avançar, mas que será preciso tempo para encontrar o financiamento. "Como podem imaginar, mudei a minha abordagem às finanças", diz Sayour. "A realidade é que existe uma grande dependência do governo federal e, se depositarmos toda a nossa fé numa única ação, podemos ir à falência muito rapidamente."

Embora o financiamento federal continue a ser escasso, as vacinas de mRNA contra o cancro mais proeminentes atraíram o apoio da indústria e não dependem de subsídios. A Moderna afirma que espera divulgar os dados do ensaio de fase 3 do melanoma este ano. A Genentech e a BioNTech estão a patrocinar o teste global em vários locais da vacina que Blechner recebeu, com Balachandran a liderar os esforços na MSK.

"É necessária uma plataforma que seja rápida e potente, flexível e escalável", afirma Balachandran. "Existem outras formas de gerar respostas imunitárias, mas a plataforma de ARN parece ser superior neste momento."

Embora nenhuma das plataformas de vacinas contra o cancro tenha suscitado grandes preocupações em termos de segurança, Jaffee observa que, graças à experiência com a covid, as vacinas de ARNm têm um historial particularmente extenso. "Assistimos a mais de dois mil milhões de injeções e não há dados que demonstrem que as vacinas de ARNm causem problemas graves", afirma.

Vita Sara Blechner deixou de estar à espera do pior. "Acho que quando cheguei ao meu quinto ano [sem cancro], percebi que estava a ir bem. Eu disse: 'Venci as probabilidades'. Agora estou grata todos os dias", diz. "Estou muito ansiosa pelo casamento dos meus filhos. Estou ansiosa pelas férias, pois tenho forças para isso e receber toda a gente. Tivemos um evento familiar há uma semana e dançámos, comemos, divertimo-nos imenso. Todos os dias são maravilhosos."