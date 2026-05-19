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Sofia Duque
Médica internista com competência em Geriatria

Vacinação ao longo da vida: dos 0 aos 100, rumo a uma vida mais longa e saudável

Há 1h e 17min
Nuvaxovid, vacina da Novavax

A celebração da Semana Europeia da Imunização, sob o lema poderoso “Para cada geração, as vacinas funcionam”, é o momento ideal para Portugal refletir sobre a sua situação atual nesta área da prevenção. Estamos, de facto, a cumprir esta promessa para todas as gerações, em particular para as mais vulneráveis?

 Como médica geriatra, vejo diariamente o culminar de múltiplas falhas e oportunidades perdidas ao longo de décadas. A ausência de estilos de vida saudáveis, incluindo alimentação inadequada, sedentarismo, tabagismo e consumo de álcool, a par da falha no rastreio e tratamento atempado de doenças, contribui para gerações mais velhas mais vulneráveis e frágeis. Esta vulnerabilidade traduz-se num risco acrescido de doenças infeciosas, incluindo nas suas formas mais graves, com impacto significativo na capacidade física e cognitiva, na autonomia e na qualidade de vida. Muitas destas situações levam à dependência funcional, à hospitalização, à institucionalização e, em alguns casos, à morte precoce — isto após uma vida inteira de contributos para a sociedade.

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Perante esta realidade, precisamos de um compromisso reforçado com a prevenção, nomeadamente através da vacinação sistemática da população adulta, em particular dos mais velhos, garantindo cobertura alargada e acesso às vacinas mais eficazes.

O exemplo da gripe é paradigmático: todos os anos, está associada a um aumento significativo da carga assistencial nos hospitais. Pode evoluir para complicações graves, como pneumonia, frequentemente com necessidade de oxigenoterapia ou até ventilação mecânica, contribuindo para o aumento da mortalidade durante os meses de inverno. Pode mesmo levar à incapacidade de responder aos restantes doentes com outras patologias.

Portugal orgulha-se, e com razão, do seu Programa Nacional de Vacinação, cuja robustez na população infantil contribuiu decisivamente para a redução da mortalidade infantil ao longo das últimas décadas. No entanto, é imperativo que esta mesma ambição se estenda à idade adulta, sobretudo à população mais velha.

Mas o verdadeiro desafio está na continuidade da proteção ao longo do ciclo de vida. O calendário vacinal, tão estruturado na infância, dilui-se na idade adulta, criando um vazio de acompanhamento durante décadas, precisamente numa fase em que se acumulam fatores de risco com impacto em idades mais avançadas.

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Numa altura em que tanto se fala de longevidade e em como dar vida aos anos conquistados, importa estabelecer medidas que minimizem a diminuição das reservas fisiológicas, garantindo a manutenção da saúde. Vacinar ao longo da vida contribui para o “treino” do sistema imunitário, permitindo uma resposta mais eficaz quando ocorre contacto com agentes infeciosos, evitando a infeção ou reduzindo a sua gravidade.

Um dos mecanismos reconhecidos na génese do envelhecimento dos vários órgãos e sistemas é a inflamação. Prevenir essa inflamação, incluindo a associada a infeções aparentemente banais ao longo da vida, poderá ser uma estratégia relevante para alcançar idades mais avançadas com menos défices, melhor função orgânica e maior capacidade de resposta aos desafios do envelhecimento biológico. Por exemplo, existe evidência de que a exposição a diferentes vírus ao longo da vida, incluindo o vírus da gripe, está associada ao aumento do risco de doenças neurodegenerativas, nomeadamente demência. Paralelamente, alguns estudos sugerem que a vacinação contra a gripe, a difteria, o tétano e a poliomielite poderá estar associada a uma redução do risco de doença de Alzheimer.

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O mesmo mecanismo inflamatório poderá também explicar a associação entre a gripe e o aumento do risco de acidente vascular cerebral e enfarte agudo do miocárdio. Isto ajuda a compreender por que motivo a vacinação contra a gripe com vacinas de dose elevada em indivíduos mais velhos, se associa a menor taxa de hospitalização por gripe e pneumonia, mas também por eventos cardiovasculares.

Se o envelhecimento está associado ao aumento global da inflamação, por outro lado verifica-se uma diminuição da proteção conferida pelo sistema imunitário — fenómeno designado por imunossenescência. É, por isso, um facto estabelecido que as pessoas mais velhas têm menor capacidade de resposta à infeção, com maior risco de ocorrência e gravidade.

Neste contexto, adaptar e reforçar as estratégias de vacinação na população mais velha é uma prioridade. Trata-se não apenas de um investimento individual, mas também de um investimento coletivo, uma verdadeira estratégia de saúde pública que importa consolidar para garantir a sustentabilidade e eficiência de um sistema de saúde cada vez mais fragilizado, face ao envelhecimento da população e limitação de recursos. A prevenção de internamentos, complicações e perda funcional traduz-se em ganhos claros em saúde, mas também em eficiência do sistema.

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O lema da Semana Europeia da Imunização, ao afirmar que “as vacinas funcionam para cada geração”, aponta para uma estratégia clara: a vacinação ao longo da vida. Esta deve abranger dos 0 aos 100 anos, todas as fases da vida, e ser adaptada à idade, ao risco e à evidência científica. Os seus objetivos incluem proteger os mais jovens (com sistema imunitário em desenvolvimento), evitar a acumulação de défices imunitários e inflamação, prevenir doenças incapacitantes na velhice e formas graves de infeções nos idosos.

Proteger o adulto é proteger o idoso de amanhã. E proteger os mais velhos é garantir um envelhecimento mais saudável, mais autónomo, com qualidade de vida e dignidade e, simultaneamente, um sistema de saúde mais resiliente para todos.

Temas: Vacinação Programa Nacional de Vacinação Longevidade Envelhecimento
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