Três mulheres encontradas mortas em zona rural dos EUA: caça ao homem leva ao fecho de escolas e empresas

Há 36 min

As autoridades classificam o caso como “uma investigação de homicídio”. No entanto, ainda não explicaram de que forma as três mulheres morreram nem se existe alguma ligação entre os dois corpos encontrados no trilho e o corpo descoberto numa casa

Três mulheres foram encontradas mortas numa zona rural do Estado norte-americano do Utah, numa descoberta macabra que desencadeou uma caça ao homem em vários condados e levou ao encerramento de escolas e empresas.

As autoridades receberam um alerta na tarde de quarta-feira sobre “duas mulheres mortas num trilho de caminhada” no condado de Wayne, informou o Departamento de Segurança Pública do Utah.

“Durante o decorrer da investigação, foi localizada uma terceira vítima, também sem vida, numa residência no condado de Wayne”, acrescenta a mesma entidade.

As três mulheres tinham cerca de 30, 60 e 80 anos. Os nomes ainda não foram divulgados publicamente enquanto as autoridades tentam notificar os familiares, explicou o Departamento de Segurança Pública.

O condado de Wayne é uma zona pouco povoada, com cerca de 2.500 habitantes, segundo os censos dos Estados Unidos. Ainda assim, a região é popular entre caminhantes e amantes de atividades ao ar livre devido à proximidade de vários parques naturais, incluindo o Parque Nacional Capitol Reef, o Parque Nacional Canyonlands e a Floresta Nacional Fishlake.

As autoridades classificam o caso como “uma investigação de homicídio”. No entanto, ainda não explicaram de que forma as três mulheres morreram nem se existe alguma ligação entre os dois corpos encontrados no trilho e o corpo descoberto numa casa.

“Vários locais estão a ser investigados e analisados em Torrey e nas áreas circundantes”, refere o Departamento de Segurança Pública do Utah.

Os investigadores pedem ajuda ao público para localizar um Subaru Outback branco de 2022, com matrícula U560YF. Quem vir o veículo não deve aproximar-se e deve contactar imediatamente o 911, o número de emergência nos Estados Unidos.

As autoridades pediram também aos residentes para se manterem atentos e “tomarem precauções adicionais, como trancar as portas e permanecer em casa ou acompanhados por outras pessoas”, acrescenta o departamento.

“Por favor, comuniquem qualquer atividade suspeita através do 911.”

O Distrito Escolar do Condado de Wayne anunciou que as escolas permanecerão encerradas durante o resto da semana enquanto as autoridades procuram um suspeito.

“Devido aos acontecimentos em desenvolvimento no condado e por uma questão de prudência e preocupação com a segurança dos estudantes e da comunidade, as escolas estarão fechadas” na quinta-feira e sexta-feira, refere o distrito escolar em comunicado.

“Teremos também conselheiros disponíveis para apoiar os alunos quando regressarmos às aulas na próxima semana. Iremos comunicar atualizações à medida que surgirem novidades.”

O Wayne Community Health Center, a Kazan Memorial Clinic e o Tribunal do Condado de Wayne, em Loa, também encerraram esta quinta-feira devido à caça ao homem, segundo a estação KSL, afiliada da CNN.

Vários gabinetes de xerife no sul, centro e leste do Utah pediram igualmente aos residentes que mantenham as portas trancadas e permaneçam vigilantes enquanto a investigação prossegue, acrescenta a KSL.