Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM
Famalicão
46'
0 - 2
Benfica

Navio de guerra dos EUA fica "indefeso, cego e imóvel" durante várias horas no Indo-Pacífico

CNN , Brad Lendon
Há 25 min
Fuzileiros navais dos EUA e contratantes, destacados para o Special Missions Branch, III Expeditionary Operations Training Group, preparam-se para embarcar no contratorpedeiro de mísseis guiados da classe Arleigh Burke USS Higgins (DDG 76), durante um exercício de visita, abordagem, busca e apreensão no Mar das Filipinas, Okinawa, Japão, a 24 de abril de 2025. Cpl. Kira Ducato/US Marine Corps/Arquivo

Contratorpedeiro USS Higgins sofreu uma perda de energia em todo o navio devido, ao que tudo indica, a uma falha elétrica

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos perdeu energia e propulsão durante várias horas no Indo-Pacífico na terça-feira, disse um responsável da Defesa norte-americana, após sofrer o que um comunicado da Marinha descreve como uma “avaria técnica” no sistema elétrico.

Uma situação deste tipo deixaria o navio — o contratorpedeiro de mísseis guiados USS Higgins — e a sua tripulação de cerca de 300 pessoas “indefesos” no mar, disse um analista naval à CNN. Não houve feridos entre os que estavam a bordo, acrescenta a Marinha.

O USS Higgins “sofreu uma perda de energia em todo o navio”, indica o comandante Matthew Comer, porta-voz da 7.ª Esquadra dos EUA, num comunicado divulgado na sexta-feira.

“Os relatórios iniciais indicam uma falha elétrica, que pode ter provocado faíscas ou fumo, que cessaram quando a energia foi desligada”, explica Comer.

A energia e a propulsão já foram restabelecidas a bordo do navio da classe Arleigh Burke, acrescenta.

Ainda assim, um responsável da Defesa disse à CNN que a falha durou “várias horas”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Trata-se de um período significativo em que o navio perdeu a capacidade de controlar os seus movimentos no mar, ficando com radares e sistemas de defesa — operados eletricamente — inoperacionais, referem especialistas à CNN.

“O navio fica indefeso, eletronicamente cego e imóvel”, afirma Carl Schuster, antigo capitão da Marinha dos EUA.

Segundo o próprio, os geradores a diesel de emergência apenas garantiriam energia para comunicações e ar condicionado.

O comunicado da Marinha não especifica onde, dentro da área de responsabilidade do Comando Indo-Pacífico — que se estende desde as águas ao largo da costa oeste dos EUA até à fronteira ocidental da Índia, e do Polo Norte à Antártida —, ocorreu o incidente.

A causa do problema está a ser investigada, indica a Marinha.

Os contratorpedeiros da classe Arleigh Burke, como o Higgins, são considerados a espinha dorsal da frota de superfície da Marinha dos EUA, com mais de 70 navios em serviço.

O Higgins, comissionado em 1999, tem uma tripulação de cerca de 300 pessoas e está baseado em Yokosuka, no Japão.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Com cerca de 154 metros de comprimento e um deslocamento superior a 8.200 toneladas, está equipado com o sistema de combate Aegis e possui lançadores verticais capazes de disparar vários tipos de mísseis, incluindo mísseis de ataque terrestre Tomahawk.

No mês passado, deflagrou um incêndio noutro navio da Marinha dos EUA, o porta-aviões USS Gerald R. Ford, na área da lavandaria, noticiou anteriormente a CNN.

O incêndio, ocorrido a 12 de março, não esteve relacionado com combate, indicaram na altura os militares norte-americanos. Dois marinheiros receberam tratamento médico por ferimentos ligeiros e encontravam-se em condição estável.

Temas: USS Higgins Navio de guerra EUA Marinha dos Estados Unidos Contratorpedeiro Indo-Pacífico
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

Navio de guerra dos EUA fica "indefeso, cego e imóvel" durante várias horas no Indo-Pacífico

Há 25 min

Identificado corpo da jovem da Universidade da Florida que estava desaparecida. "Pura maldade", diz xerife

Há 1h e 26min
02:07

"Donald Trump evidencia mais uma vez que vai definindo, momento a monento, a sua posição. Não há uma estratégia de fundo"

Há 3h e 26min
03:16

"Trump está a querer arrasar com todas as alianças, mesmo com a mais antiga de todas, a que tem com o Reino Unido"

Há 3h e 27min
Mais E.U.A.

Mais Lidas

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 21:12

Insuflável voa dois metros após passagem de avião e fere duas crianças em Loures

Ontem às 17:30

Um sistema vital de correntes do Oceano Atlântico está mais próximo do colapso do que se pensava

Ontem às 09:00

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

26 abr, 17:00

Este passageiro já voou 521 vezes em classe executiva. E tem umas coisas a dizer sobre o assunto

Hoje às 11:00

"Carniceiro de Bucha" escapa a atentado. Bomba foi colocada numa caixa de correio com uma câmara de vigilância

30 abr, 19:48

Jovem de 16 anos baleado na Moita. PJ no local

Hoje às 11:35

Operação Influencer: impressões digitais junto aos 75 mil euros de Vitor Escária são de quatro agentes da PSP sem luvas

28 abr, 20:20

EUA vão retirar 5.000 soldados da Alemanha ao longo do próximo ano. "Nós, europeus, devemos assumir uma maior responsabilidade pela nossa segurança", responde Pistorius

Hoje às 08:46

Morreu Alex Zanardi

Hoje às 10:09

A mãe deles morreu aos 52 anos. Agora, os dois irmãos estão a correr 32 maratonas para chamar a atenção para a doença que também os vai afetar

Ontem às 15:20