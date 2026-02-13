Maior porta-aviões dos EUA recebeu ordens para navegar para o Médio Oriente

Agência Lusa , AM
Há 2h e 13min
O porta-aviões dos Estados Unidos USS Gerald R. Ford no Estreito de Gibraltar a 1 de outubro de 2025. Alyssa Joy/US Navy/Getty Images

O porta-aviões USS Abraham Lincoln e três contratorpedeiros lançadores de mísseis chegaram ao Médio Oriente há mais de duas semanas

O maior porta-aviões do mundo recebeu ordens para navegar do Mar das Caraíbas para o Médio Oriente, segundo fonte não identificada à AP, concretizando a informação de que a Casa Branca considera uma ação militar contra o Irão.

A ação do USS Gerald R. Ford, noticiada pela primeira vez pelo The New York Times, colocará dois porta-aviões e os navios de guerra que os acompanham na região, à medida que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumenta a pressão sobre o Irão para chegar a um acordo sobre o programa nuclear iraniano.

A fonte contactada pela Associated Press falou destas movimentações militares sob condição de anonimato.

O porta-aviões USS Abraham Lincoln e três contratorpedeiros lançadores de mísseis chegaram ao Médio Oriente há mais de duas semanas.

Esta manobra marca uma reviravolta súbita das operações do USS Ford, que Trump tinha enviado do Mar Mediterrâneo para as Caraíbas em outubro passado, numa altura em que as forças norte-americanas aumentavam a presença militar na região antes da operação de surpresa do mês passado, que resultou na extração do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de Caracas para Nova Iorque.

A AP sublinha que esta concentração de meios militares no Médio Oriente também parece estar em desacordo com a estratégia de segurança nacional de Trump, que dá ênfase ao hemisfério ocidental em detrimento de outras partes do mundo.

Trump disse ao site noticioso norte-americano Axios no início da semana que estava a considerar enviar para o Médio Oriente uma segunda frota de ataque chefiada por um porta-aviões.

O USS Ford partiu em missão no final de junho de 2025, o que significa que a tripulação estará em missão há oito meses dentro de duas semanas. Embora não esteja claro por quanto tempo o navio permanecerá no Médio Oriente, a mudança prepara a tripulação para uma missão excecionalmente longa.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Associated Press.

Temas: USS Gerald R. Ford Eua Médio Oriente

E.U.A.

Dois mortos na sequência de disparos em universidade da Carolina do Sul

Há 43 min

Maior porta-aviões dos EUA recebeu ordens para navegar para o Médio Oriente

Há 2h e 13min

Drones de cartel mexicano entraram nos EUA e ameaçaram operação de um aeroporto internacional

11 fev, 15:52

Nancy Guthrie tem 84 anos e desapareceu de casa há dez dias. Tudo parece indicar que foi raptada

11 fev, 09:29
Mais E.U.A.

Mais Lidas

"Fechem torneiras do gás, desliguem a eletricidade", "preparem bens essenciais e medicamentos", "no limite preparem-se para serem deslocados": Proteção Civil emite recomendações para algumas zonas

Ontem às 13:44

Investigação Sol: há suspeitas de que Santos Silva e a família Pinto de Sousa continuem a ser testas de ferro de Sócrates

Ontem às 20:03
opinião
Rui Santos

A Mensagem de Rui Santos para a "Dona Vergonha", com "cc" para AVB: "Não tens nenhuma noção do que é competir limpo, pois não?"

11 fev, 11:56

Proteção Civil faz aviso para depois das 18:00 na Grande Lisboa, península de Setúbal e zona Oeste

Ontem às 13:24

"O apoio de uma ponte nunca devia ser feito na zona do dique", "esquecemo-nos de implementar" medidas: por que motivo a A1 ruiu

Ontem às 16:41

Novo "sistema frontal" coloca Portugal sob aviso amarelo devido a chuva forte e ventos até 80 km/h

11 fev, 23:29

Portugal prepara-se para proibir acesso livre dos menores às redes sociais. Coimas podem chegar aos dois milhões de euros

Ontem às 07:00

Novo deslizamento de terra corta acesso da Ponte 25 de Abril para a A5 no sentido Lisboa-Cascais

Ontem às 17:19

Maioria dos "novos professores" que o ministério diz que se vincularam já estavam, afinal, no sistema e a média de idades ultrapassa 41 anos

10 fev, 17:00

Dono atirou cão para barragem da Guarda e foi condenado por abandono

10 fev, 13:05

Coimbra prepara-se para "cheia centenária" e para retirar 9.000 pessoas das zonas urbanas

Ontem às 21:52
opinião
Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura a propósito da destruição do país

Ontem às 22:55