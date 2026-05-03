Como uma mãe reduziu o uso de ecrãs em casa — e diz que a família nunca mais quer voltar atrás

Há 2h e 7min

Menos ecrãs, mais bem-estar e uma vida que "mudou completamente"

NOTA DO EDITOR | Kara Alaimo é professora de comunicação na Fairleigh Dickinson University e aconselha pais, alunos e professores sobre como gerir o tempo de ecrã. O seu livro “Over the Influence: Why Social Media Is Toxic for Women and Girls — And How We Can Take It Back” foi publicado em 2024

Já alguma vez se perguntou porque é que o seu filho reage de forma explosiva quando tenta tirar-lhe o ecrã? Na maioria dos casos, não é culpa dele.

Essa reação desproporcionada acontece porque os dispositivos são concebidos para nos fazer desejá-los tanto que não conseguimos desligar, escreve Michaeleen Doucleff no seu novo livro, “Dopamine Kids: A Science-Based Plan to Rewire Your Child’s Brain and Take Back Your Family in the Age of Screens and Ultraprocessed Foods” .

Muitos pais dizem-me que é impossível limitar de forma significativa o uso da tecnologia pelos filhos. Mas, apesar das qualidades viciantes da tecnologia, isso não é verdade.

Doucleff, jornalista de ciência baseada em Alpine, no Texas, Estados Unidos, decidiu eliminar grande parte da tecnologia da vida familiar. E diz que também pode ajudar outros pais a fazê-lo — com benefícios claros para toda a família.

Esta conversa foi ligeiramente editada e condensada para maior clareza.

CNN: Muitas pessoas pensam que usar redes sociais liberta dopamina, o que nos dá prazer. Diz que isso não é verdade e que nos faz sentir mal. Porquê?

Michaeleen Doucleff: Essa ideia baseia-se na ciência da década de 1950 que, nos últimos 30 anos, foi completamente ultrapassada. A dopamina não é a molécula do prazer. Não nos dá a sensação de felicidade. A neurociência mostra que, na verdade, dá-nos a sensação de querer, de desejo. O sistema de dopamina existe para nos levar a procurar aquilo de que precisamos para sobreviver, e não apenas uma vez, mas repetidamente. É como a necessidade de água num dia muito quente depois de correr durante 45 minutos. Valorizamos muito tudo o que ativa este sistema de motivação e queremos repeti-lo.

A dopamina, substância produzida pelo cérebro, está associada à motivação e ao desejo, explica Michaeleen Doucleff no livro "Dopamine Kids". (Simon & Schuster)

Normalmente, à medida que evoluímos enquanto espécie, procurávamos repetir o que nos dava prazer. Mas no mundo moderno existem atividades que nos atraem e nos fazem desejar coisas que, com o tempo, podem fazer-nos sentir mal e até magoar. Os dados mostram claramente que isso acontece com alguns alimentos ultraprocessados, videojogos e redes sociais.

Sinto-me atraído pelas redes sociais, mesmo sabendo que cinco minutos depois me vão fazer sentir mal — mas continuo a querer usá-las. Os adolescentes também dizem isto aos investigadores: querem sair, bloqueiam contas, apagam aplicações, mas não conseguem parar. São sinais de querer algo que já não nos faz sentir bem.

Porque é que o corpo reage assim às redes sociais?

O “truque” é que as redes sociais fazem os jovens acreditar que estão a satisfazer a necessidade de ligação social e pertença — uma necessidade básica do ser humano, sem ela não sobrevivemos. As redes sociais prometem essa ligação mas sem a cumprir. Os dados mostram que, a longo prazo, podem deixar os jovens mais solitários. Ou seja, retiram precisamente aquilo que procuram.

Defende que devemos afastar os filhos das redes sociais. Como fazê-lo sem conflitos?

Muito do aconselhamento parental está desatualizado — baseia-se em psicologia de há 20, 30 ou 40 anos.

Uma das formas em que estão desatualizados é no modo como se estabelecem limites. Diz-se aos pais para retirarem os dispositivos. Isso não resulta. A criança fica zangada, há discussão, aumenta o desejo pelos ecrãs e, mais tarde, os pais acabam por ceder.

A psicologia comportamental mais recente, dos últimos 20 anos, mostra que o que funciona é substituir, não apenas retirar. Substituir por algo que seja igualmente divertido e interessante.

Por exemplo, decidimos eliminar Netflix e YouTube depois do jantar. E em vez de dizer “não há mais Netflix”, disse à minha filha: “Vou ensinar-te algo que queres muito — andar de bicicleta sozinha até à loja.”

Michaeleen Doucleff criou diferentes espaços em casa para ajudar a filha, Rosy, a desenvolver bons hábitos. (Simone Anne)

Não estou a dizer-lhe para ir para o quarto e ficar aborrecida. Estou a ajudá-la a descobrir algo melhor na sua vida e a satisfazer, de facto, a sua necessidade de aventura e exploração, que ela procura através do YouTube. Estou a dar-lhe uma competência que a faz sentir-se bem, que a realiza e lhe dá alegria. Em vez de ficar sentada a ver outras crianças a viverem aventuras, ela é que vai viver aventuras.

Criou diferentes espaços em sua casa para a sua filha fazer trabalhos artísticos, trabalhos de casa e utilizar a tecnologia. Porquê?

O que os psicólogos comportamentais e os neurocientistas aprenderam nos últimos 20 anos é que os hábitos funcionam em contexto. Como pais, precisamos de fazer com que as crianças procurem e desejem naturalmente as coisas que as fazem sentir-se bem. Para isso, temos de criar momentos e ambientes nas suas vidas em que a opção saudável seja a única escolha.

Se criarmos contextos em que as opções sejam ler, desenhar, fazer arte, andar de bicicleta ou estar com amigos, então, muito rapidamente, o cérebro delas criará estímulos que ativam a dopamina e o desejo por essas atividades.

Eu crio esses espaços na minha casa e nas nossas vidas onde o cérebro da minha filha sabe exatamente quais são as opções, e na maioria das vezes um dispositivo não é uma delas. Estou a usar a dopamina a meu favor, não contra mim.

E quando são precisos ecrãs para estudar?

Eu uso bloqueadores de sites quando escrevo, e ele bloqueia todos os sites que me distraem. Tenho 50 anos, um doutoramento, e tenho de usar um bloqueador. Não há hipótese de um miúdo de 15 anos conseguir fazer os trabalhos de casa sem um bloqueador. Acho que é nosso dever, como pais, dizer: “Estas coisas foram concebidas de propósito para te afastar dos trabalhos de casa. Vamos criar um ambiente que te permita concentrar-te enquanto trabalhas.”

Diz para não fazer demasiadas mudanças de uma vez. Porquê?

Comece por não permitir ecrãs depois do jantar na sexta-feira. Pode transformar isso numa noite de jogos, se isso for emocionante para os seus filhos. O seu filho vai aprender e deixar de pedir para usar o ecrã na sexta-feira. Depois, pode expandir isso gradualmente. A seguir, pode ser sexta-feira e sábado.

Defende também que os pais têm muita influência sobre o que os filhos fazem e como pensam. Qual é a melhor maneira de moldar as suas visões sobre coisas como as redes sociais?

Acho que um dos maiores erros que cometemos é a forma como falamos sobre isso. A nossa linguagem é realmente poderosa para as crianças. Tratamos as redes sociais, o tempo de ecrã, os videojogos, os doces e as batatas fritas como recompensas na vida, coisas pelas quais se trabalha arduamente. E tudo o que estamos a fazer é aumentar a motivação das crianças para as coisas que estamos a tentar limitar.

Acho que devemos inverter a situação. Se celebrarmos e valorizarmos as coisas que queremos que os nossos filhos valorizem, como estar com os amigos, então eles vão querer fazê-las mais. Isso diz-lhes: “Os meus pais valorizam isto, mas, além disso, isto é divertido!”

Reduziu bastante o seu próprio uso de tecnologia. Como é que a sua vida mudou?

Não consigo explicar o quanto é bom. Reduzir o tempo de ecrã transformou a nossa vida em casa de uma forma poderosa. As noites tornaram-se muito mais calmas e tranquilas e, surpreendentemente, muito mais alegres. Já não discutíamos sobre o tempo de ecrã todas as noites, mas a minha filha, Rosy, também se dedicava a atividades — cozinhar, costurar e fazer croché, ouvir audiolivros e andar de bicicleta pela vizinhança com os amigos — que a deixavam a sentir-se melhor depois, em vez de pior.

Ensinar uma criança a andar de bicicleta aumenta a autonomia e o sentido de realização. (AleksandarNakic/E+/Getty Images)

Além disso, a hora de dormir tornou-se muito mais fácil. Ela ia para a cama mais facilmente. Todos começámos a dormir melhor e por mais tempo, e esta mudança melhorou significativamente o nosso humor e a nossa capacidade de lidar com o stress da vida.

Depois de reduzirmos o tempo passado em frente aos ecrãs, todos começámos a rir cada vez mais — às refeições, à noite e no carro. Havia simplesmente mais diversão nas nossas vidas. Por exemplo, numa viagem de carro no verão passado, o meu marido e eu estávamos a cantar “Livin’ on a Prayer”, dos Bon Jovi, quando ele começou a entoar a letra mais ridícula e completamente errada. Achei tão engraçado que me ri tanto que chorei. Não fazia isso há pelo menos uma década. Sei que isso não teria acontecido se estivéssemos todos a olhar para os ecrãs.

Simplesmente não podemos voltar atrás. Acho que todos os que experimentarem isto vão sentir o mesmo.