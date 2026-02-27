Ursula von der Leyen agradece a Marcelo liderança em dez anos conturbados

Agência Lusa , AM
Há 1h e 12min
Ursula von der Leyen e Marcelo Rebelo de Sousa (EPA)

Antes de se encontrar com Von der Leyen, Marcelo foi recebido pela presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, agradeceu ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a liderança do país “ao longo destes dez anos turbulentos”, num encontro em Bruxelas.

“Gostaria de lhe agradecer por ter liderado Portugal ao longo destes dez anos turbulentos”, escreveu a líder do executivo comunitário numa mensagem divulgada nas redes sociais, após ter recebido o chefe de Estado português, no final do seu mandato, em Bruxelas.

A líder do executivo comunitário salientou ainda que o Presidente da República português “representa o espírito democrático de Portugal. Em momentos de serenidade, foi uma presença agregadora. Em tempos de crise, uma mão firme. Da pandemia à tragédia dos incêndios florestais, esteve junto do seu povo, com proximidade e humanidade, ouvindo, confortando e tranquilizando. A Europa beneficiou da sua sabedoria, da sua convicção e da sua humanidade”.

Antes de se encontrar com Von der Leyen, Marcelo foi recebido pela presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.

Também através das redes sociais, Metsola agradeceu "tudo o que fez por Portugal e pelo seu empenho na Europa, pela sua liderança e amizade, e pelo seu apoio constante aos valores consagrados pelo Parlamento Europeu".

Costa diz que sempre soube que era feliz com Marcelo apesar de “algum pessimismo menos produtivo”

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, disse que sempre soube que a sua coabitação com Marcelo Rebelo de Sousa era “muito feliz”, apesar de haver quem cultivasse, “por vezes, algum pessimismo menos produtivo”.

“Eu nunca tive dúvidas de que éramos muito felizes. A dúvida era mais de quem, contrariando o otimismo saudável, cultivava, por vezes, algum pessimismo menos produtivo”, afirmou António Costa, numa alusão a Marcelo Rebelo de Sousa, conhecido por ter qualificado o anterior primeiro-ministro português como um “otimista irritante”.

O presidente do Conselho Europeu falava aos jornalistas durante um encontro com o Presidente da República, em Bruxelas, no âmbito de uma visita de despedida às instituições europeias, e fazia um balanço dos oito anos de coabitação política com Marcelo Rebelo de Sousa, entre 2016 e 2024.

“Acho que ficamos bem em todos concordamos que fomos felizes, mesmo aqueles que não sabíamos que éramos, e que somos felizes”, disse, entre risos, antes de desejar as “maiores felicidades” a Marcelo.

Marcelo Rebelo de Sousa está hoje em Bruxelas, a convite do Presidente do Conselho Europeu, António Costa, com quem almoça.

Eleito para a Presidência da República em 2016 e tendo cumprido dois mandatos, Marcelo vai cessar funções em 09 de março, data em que o novo Presidente da República, António José Seguro, tomará posse perante a Assembleia da República.

