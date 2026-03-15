FC Porto
20:30
0 - 0
Moreirense

Face à guerra no Irão, Von der Leyen pede uso de "todos os instrumentos de diplomacia migratória" e reforço das fronteiras europeias

Agência Lusa , MJC
Há 2h e 25min
Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, intervém no Parlamento Europeu (EPA)

Presidente da Comissão Europeia alerta que a atual situação geopolítica "acarreta um risco crescente de um conflito prolongado com repercussões diretas e indiretas para a União"

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, apelou este domingo aos líderes dos Estados-membros para que utilizem "todos os instrumentos de diplomacia migratória disponíveis" face à incerteza trazida pelo novo conflito no Médio Oriente.

"Embora, por agora, o conflito não se tenha traduzido em fluxos migratórios imediatos em direção à UE [União Europeia], o futuro permanece incerto e exige a mobilização plena de todos os instrumentos de diplomacia migratória ao nosso dispor", afirmou a líder do executivo comunitário, numa carta dirigida aos líderes dos 27 Estados-membros, que se reúnem na quinta-feira em Bruxelas.

Von der Leyen salientou que “é imperativo" colaborar com os países da região, como a Turquia – para a qual a UE já desembolsou mais de 1,1 mil milhões de euros desde 2021 para reforçar as suas fronteiras –, o Líbano e o Paquistão.

Na carta de seis páginas, a política alemã alertou que a atual situação geopolítica "acarreta um risco crescente de um conflito prolongado com repercussões diretas e indiretas para a União", quando passam 16 dias desde a ofensiva aérea desencadeada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão e que se alastrou a vários países do Médio Oriente.

A presidente da Comissão Europeia detalhou as medidas de apoio que a UE está a tomar ou deveria tomar para os países vizinhos ou afetados pelo conflito, com o objetivo de mitigar os fluxos migratórios.

Nesse sentido, salientou os quatro milhões de afegãos no Irão "em situação precária e vulneráveis ​​a novas deslocações" e reiterou que o apoio humanitário europeu aos cidadãos e comunidades afegãs no Irão está em curso.

A dirigente europeia alertou que a tensão militar entre o Afeganistão e o Paquistão "corre o risco de agravar uma situação já de si frágil" e indicou que a UE deve cooperar com o Iraque, o Paquistão, a Arménia e o Azerbaijão "para combater o tráfico de migrantes".

Em relação ao Líbano, destacou "as graves consequências que a operação militar de Israel está a ter na população civil, provocando deslocações em grande escala", referindo-se aos bombardeamentos israelitas e incursões terrestres contra o grupo xiita Hezbollah, aliado de Teerão, que já deslocaram mais de 800 mil pessoas.

Ursula Von der Leyen destacou um acordo de financiamento da UE com Beirute, alcançado em dezembro passado, que inclui 25 milhões de euros de ajuda para a segurança das fronteiras terrestres e marítimas.

A presidente da Comissão referiu-se igualmente à Síria, afirmando que "é importante que a UE trabalhe construtivamente com as autoridades sírias na estabilização, recuperação e reconstrução do país", bem como no apoio à gestão dos "processos de regresso" dos refugiados.

Disse ainda que a UE está a "monitorizar de perto quaisquer potenciais repercussões" nos Balcãs Ocidentais, mencionando oo Pacto para o Mediterrâneo, que a Comissão Europeia apresentará em abril.

Este instrumento incluirá medidas de gestão da migração com os parceiros europeus no sul do Mediterrâneo, bem como a implementação do Pacto Europeu para a Migração e o Asilo, que entrará em vigor no próximo mês de junho.

Temas: Ursula von der Leyen Comissao Europeia Imigrantes Guerra Irão

Relacionados

Duas semanas de guerra: por dentro da arriscada decisão de Trump de atacar o Irão - e a corrida para conter as consequências

Portugal continua a receber crude como se não houvesse guerra no Irão. Mas nem por isso escapa ao aumento dos combustíveis

Europa

Face à guerra no Irão, Von der Leyen pede uso de "todos os instrumentos de diplomacia migratória" e reforço das fronteiras europeias

Há 2h e 25min

UCRÂNIA AO MINUTO | Drones ucranianos voltam a atacar uma das maiores refinarias da Rússia

Hoje às 07:54
15:38

"Há um claudicar de Von der Leyen em relação à defesa intransigente da ordem internacional": a entrevista a Marta Temido na íntegra

Ontem às 23:11

Morreu o filósofo alemão Jürgen Habermas

Ontem às 15:29
Mais Europa

Mais Lidas

Portugal continua a receber crude como se não houvesse guerra no Irão. Mas nem por isso escapa ao aumento dos combustíveis

13 mar, 12:45

Um email, uma falsa acusação, uma mulher que não existe e uma vida destruída: a luta de um realizador português para provar a sua inocência

Hoje às 08:00

A interferência nos sinais GPS está a tornar-se uma arma de guerra cada vez mais comum — e preocupante

Ontem às 17:00

Morreram todos os militares que seguiam a bordo do avião dos EUA que se despenhou no Iraque

13 mar, 14:35

Ryanair fica com avião penhorado depois de recusar pagar 890 euros de indemnização a passageira

13 mar, 12:18

Pentágono destaca unidade de resposta rápida dos Fuzileiros para o Médio Oriente

13 mar, 22:53

Três amigos entraram num bar. E assim nasceram três histórias de amor

Ontem às 09:00

Regulador alerta: pais e avós não devem fazer seguros automóvel em nome de filhos ou netos

13 mar, 12:57

Porque é que os houthis, aliados do Irão, não entraram na guerra?

13 mar, 13:07

Duas cidades portuguesas entre as 50 melhores do mundo em 2026, segundo a Time Out

Hoje às 10:44

"Ela não é mulher, ela é trans": Declarações transfóbicas contra deputada leva Ministério Público do Brasil a pedir a condenação do apresentador Ratinho

Ontem às 09:04

Juntar mel ao chá quente dá cabo dos efeitos terapêuticos? Engula uma colher de certezas

Hoje às 12:00