Austrália e União Europeia assinam acordo de comércio livre

Agência Lusa , AM
Há 19 min
Ursula von der Leyen e Anthony Albanese (EPA)   

Acordo foi assinado numa cerimónia na capital australiana

A Austrália e a União Europeia assinaram esta terça-feira um vasto acordo de comércio livre, culminando anos de negociações. 

O acordo foi assinado numa cerimónia na capital australiana, Camberra, pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pelo primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese.   

A viagem de Ursula von der Leyen à Austrália realiza-se numa altura em que a UE está a tentar diversificar as suas relações comerciais e de Defesa a nível mundial, com o intuito de reduzir dependências e afirmar-se como um ator geopolítico mais autónomo.

Perante crescentes tensões com a administração norte-americana de Donald Trump, a UE já assinou, só este ano, dois novos acordos comerciais: com o Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) e com a Índia, a que se soma agora o terceiro com a Austrália.

Austrália e União Europeia assinam acordo de comércio livre

Há 19 min

