"Dá vontade de chorar": fotógrafo consegue raro acesso aos fantasmagóricos ursos-espírito do Canadá

Há 2h e 15min

São solitários, majestosos, conspícuos

Ao longo da costa castigada pela chuva da Columbia Britânica vagueiam os ursos-espírito.

Estima-se que não existam mais de 100 destes animais majestosos, também conhecidos como ursos Kermode, uma subespécie de ursos-negros com pelagem branca fantasmagórica. Eles vagueiam pela Floresta Tropical do Grande Urso, uma extensão de 400 quilómetros no oeste do Canadá, maior do que o Sri Lanka, alimentando-se de salmão do frio Pacífico Norte e vivendo longe dos olhares do público.

O urso-espírito e os seus vizinhos, um conjunto de comunidades das Primeiras Nações que inclui os Kitasoo Xai’xais, Gitga’at, Heiltsuk, Metlakatla, Nuxalk e Wuikinuxv, estão cultural e praticamente interligados. Existem evidências de habitação humana na Floresta Tropical do Grande Urso que remontam há 11 mil anos. O urso branco aparece nos totens, contos orais e danças das Primeiras Nações. Eles dependem da mesma terra e das mesmas fontes de alimento para sobreviver.

“É este ser misterioso que vive entre eles”, diz o fotógrafo Jack Plant, e, no entanto, “a maioria [dos Kitasoo Xai’xais] nunca viu um”.

Plant passou a última década a viver, da primavera ao outono, com os Kitasoo Xai’xais em Klemtu, uma pequena comunidade na Ilha Swindle, uma das dezenas de ilhas ao longo dos fiordes costeiros. Ao contrário de muitos dos Kitasoo Xai’xais, este britânico já viu mais do que a sua quota-parte de ursos-espírito, tendo-se aventurado nas profundezas da floresta tropical temperada como guia e fotógrafo. As imagens das suas aventuras foram compiladas no novo livro «Spirit of the Great Bear», que contém 90 fotografias da floresta.

Um urso-espírito caça salmão na margem de um rio. foto Jack Plant/Figure 1 Publishing

O portefólio mostra ursos-espírito a espreitar da floresta verdejante, encharcados nos rios e a banquetear-se de salmão, com as mandíbulas avermelhadas pelo sangue. Parecem solitários, majestosos, conspícuos — mas em casa. Também na floresta encontram-se ursos-pardos e lobos, e no oceano, orcas e baleias-jubarte. Criar um livro “nunca foi o objetivo”, admite Plant, que diz ter selecionado entre cinco a dez fotos de cada ano que passou na floresta. “Muitos fotógrafos têm aquela viagem única na vida… Eu tive o luxo de a experimentar”, diz. “Portanto, não havia realmente pressão de ninguém além de mim mesmo.”

Plant visitou pela primeira vez a Floresta Tropical do Grande Urso em 2014, quando tinha pouco mais de 20 anos, inspirado por uma capa da National Geographic que apresentava um urso-espírito. “Fiquei obcecado, durante anos só conseguia falar disso”, conta. A imagem de 2010 foi tirada pelo lendário fotógrafo canadiano Paul Nicklen, que mais tarde se tornaria o mentor de Plant e que, num momento de ciclo completo, escreveu o prefácio do seu novo livro.

Naquela viagem inicial, Plant avistou o seu primeiro urso-espírito no dia do seu aniversário, “um momento incrível”, mas essa não foi a única lição que retirou. “Não me tinha apercebido de que me iria relacionar tanto com as pessoas de lá. Tudo encaixou na perfeição. Pensei: ‘Tenho de arranjar uma forma de passar muito tempo aqui’.”

Assim, dedicou-se à atividade de guia e ficou sob a tutela de Douglas Neasloss, o atual diretor de gestão da Nação Kitasoo Xai’xais, e do falecido chefe hereditário Haay-maas Ernest V. (Charlie) Mason. Plant diz que Mason “tinha de usar óculos com lentes de 2,5 cm de espessura, mas conseguia avistar um urso-espírito antes de qualquer outra pessoa”.

“Estas pessoas são diferentes. O seu conhecimento não se baseia na ciência e na investigação, mas sim no conhecimento e na sabedoria transmitidos de geração em geração”, adianta. “Acho que isso é algo que não se consegue superar.”

Durante as suas estadas, Plant testemunhou uma notável série de vitórias na área da conservação, impulsionadas pelos Kitasoo Xai’xais. “Para uma comunidade tão pequena, têm um impacto enorme”, afirma.

Em 2000, os Kitasoo Xai’xais delinearam um plano de gestão para proteger os recursos naturais e, em 2012, fizeram parte de um grupo de Primeiras Nações que implementou uma proibição da caça desportiva de ursos na floresta tropical. O sucesso foi tal que convenceram o governo da Colúmbia Britânica a introduzir em toda a província uma proibição da caça aos ursos pardos em 2017, e o governo reforçou essa medida proibindo a caça aos ursos negros em algumas áreas da floresta tropical em 2022. Nesse mesmo ano, os Kitasoo Xai’xais criaram também uma área marinha protegida na Baía de Kitasoo para preservar as populações de arenque.

Plant descreve a proibição da caça como uma “vitória para quem defendia que os ursos valem mais vivos do que mortos – o turismo é uma indústria maior do que a caça, por isso vamos mantê-los vivos”.

A Floresta Tropical do Grande Urso é a maior floresta tropical temperada costeira intacta do mundo. foto Jack Plant/Figure 1 Publishing

Os ursos-espírito são o resultado de um gene recessivo herdado de ambos os pais ursos-negros e, apesar do equívoco comum, não são albinos.

“É um animal muito difícil de estudar”, admite Plant, devido à sua escassez e à vasta área que ocupa. Há uma falta de dados fiáveis que confirmem quantos ursos-espírito existem, com estimativas que variam entre 100 e 500. A Spirit Bear Research Foundation calcula que não vivam mais de 100 na Floresta Tropical do Grande Urso, embora Plant acredite que sejam “muito menos”, talvez uns 50 no máximo.

Apesar das melhorias na sua proteção, o fotógrafo diz que os ursos-espírito estão a tornar-se mais difíceis de avistar. “É muito difícil dizer se estão a mudar-se para áreas de mais difícil acesso para nós, ou se a sua população está a diminuir”, explica.

Se um urso-pardo se instala numa área, os ursos-negros costumam mudar-se para outro local, sugere o fotógrafo como uma possibilidade. Mas se a população de ursos-espírito está a diminuir — como Plant acredita que está —, pode haver várias razões.

De todos os desafios que os ursos-espírito enfrentam, a alimentação é o maior. “Há rios onde em tempos vi abundância de salmão e que hoje quase não têm nenhum.”

Numa das fotografias mais impressionantes do seu livro, um urso-espírito e um urso-negro disputam um salmão morto durante uma seca de 2018 que impediu os peixes de migrarem rio acima — um acontecimento raro nesta região do mundo, normalmente banhada pela chuva.

Um urso negro e um urso-espírito lutam por salmão. Plant fotografou esta cena após uma rara seca em 2018 ter impedido os peixes migratórios de migrarem rio acima. foto Jack Plant/Figure 1 Publishing

As alterações climáticas, juntamente com a sobrepesca, colocaram o bioma em risco. Apesar de todas as batalhas que as Primeiras Nações da floresta tropical venceram, “continuamos a perder a guerra da conservação”, afirma Plant.

Em agosto deste ano, Douglass Neasloss vai receber um nome de chefe hereditário num potlatch — uma cerimónia de troca de presentes — em homenagem ao falecido chefe hereditário Kitasoo Xai’Xais Mason, que morreu no ano passado.

Neasloss, antigo conselheiro-chefe da Nação, discorda da perceção de que o número de ursos-espírito está a diminuir, afirmando que “a população sempre foi bastante baixa”.

Ele também faz parte dos “Coastal Guardian Watchmen”, um grupo composto por membros de sete Primeiras Nações que patrulham as águas costeiras em torno dos fiordes. Eles impedem a pesca ilegal e a caça furtiva, mas também fazem levantamentos da vida selvagem, monitorizam as pescarias, prestam apoio à investigação científica e atuam como mecanismo de resposta a emergências ambientais. O grupo foi criado em 2005 e, atualmente, os guardas florestais têm autoridade dos Parques da Columbia Britânica, embora não sejam funcionários da entidade.

“Nos anos 90, antes do Watchmen, tínhamos muitas atividades ilegais”, diz Neasloss. “Hoje não temos nenhuma.”

O falecido chefe hereditário Kitasoo Xai'xais, Haay-maas Ernest V. (“Charlie”) Mason, uma figura influente na vida do fotógrafo Jack Plant. foto Jack Plant/Figure 1 Publishing

Proteger a costa, a floresta e os seus ursos-espírito é também proteger o futuro dos Kitasoo Xai’Xais. A Nação investiu fortemente em infraestruturas de ecoturismo, incluindo a formação de guias e o Spirit Bear Lodge, onde ficam hospedados os visitantes.

Plant não vê o livro como o fim de um capítulo da sua vida. Este verão planeia regressar a Klemtu para o potlatch de Mason e, embora já não faça muitas visitas guiadas, voltará à natureza em busca de ursos-espírito e, com sorte, de alguns rostos conhecidos.

“Há um urso-espírito em particular que vi crescer, desde que era um filhote de oito meses até se tornar um macho dominante de oito anos”, partilha.

“Voltas à floresta e ficas à espera que aquele urso apareça. Ficas a cruzar os dedos para que ele esteja bem e tenha sobrevivido ao inverno. Depois, ele aparece e é quase como se te desse vontade de chorar… está um pouco maior, parece saudável e olha-te nos olhos… é difícil não acreditar que existe algum tipo de ligação.”