Urgência de Obstetrícia de Castelo Branco encerrada durante 24 horas

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Serviço está encerrado devido a uma "situação pontual na escala", informou a ULS

O serviço de urgência de Obstetrícia e Ginecologia da Unidade Local de Saúde (ULS) de Castelo Branco está encerrado até às 08:00 de quinta-feira, anunciou a instituição.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Conselho de Administração da ULS de Castelo Branco, Rui Amaro Alves, explicou que esta situação foi provocada por uma “situação pontual na escala”.

“Os médicos também são humanos e infelizmente estas situações acontecem”, vincou.

A ULS de Castelo Branco anunciou o encerramento do serviço de urgência de Obstetrícia e Ginecologia nas suas redes sociais pelo período de 24 horas.

Alertou ainda os utentes para que, em caso de necessidade, até às 08:00 de quinta-feira, contactem a linha SNS Grávida (808 24 24 24) para garantir a resposta adequada à situação de saúde.