Cinco urgências de Ginecologia e Obstetrícia fechadas na véspera e no dia de Ano Novo

Agência Lusa , MJC
30 dez 2025, 16:57
Urgência

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas

Cinco urgências de Ginecologia e Obstetrícia vão estar fechadas na véspera e no dia de Ano Novo e uma de Pediatria na quarta-feira, segundo dados do Portal do SNS.

De acordo com as Escalas de Urgências, consultadas pela Lusa às 15:30 desta terça-feira, está previsto o encerramento nos dois dias dos serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia dos hospitais São Bernardo, em Setúbal, Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, de Portimão e Vila Franca de Xira.

Na quarta-feira, vão estar encerradas as urgências destas especialidades no Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e no dia de Ano Nova as do Hospital Doutor Manoel Constâncio, em Abrantes.

Na véspera de Ano Novo, estará também encerrada a urgência de Pediatria do Hospital Distrital de Torres Vedras.

Segundo os dados, nove urgências vão estar referenciadas na quarta-feira e outras dez na quinta-feira, recebendo apenas urgências internas e os casos encaminhado pelo INEM em determinados períodos de cada dia.

Estão nesta situação as urgência de Ginecologia e Obstetrícia dos hospitais de Leiria, de Aveiro, de Abrantes, São Francisco Xavier, em Lisboa, Amadora-Sintra (quinta-feira), de Santarém, Santa Maria da Feira, de Portalegre (Obstetrícia).

As urgências pediátricas do Hospital Santa Maria Maior e do Hospital Vila Franca de Xira também vão estar com constrangimentos nos dois dias e a do Hospital Distrital de Torres Vedras no dia de Ano Novo.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos como o Natal, final de ano, e fins de semana prolongados.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactem a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.

