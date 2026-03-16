Primeira urgência regional abre hoje no Hospital de Loures

Agência Lusa , WL
Há 46 min
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Estará em funcionamento 24 horas por dia, sete dias por semana, no Hospital Beatriz Ângelo

A urgência regional de ginecologia e obstetrícia que vai funcionar no Hospital de Loures, abre hoje às 09:00, sendo a primeira criada no âmbito do novo modelo para responder à falta de profissionais de saúde.

Esta foi uma das formas encontradas pelo Ministério da Saúde para minimizar os constrangimentos dos serviços de urgência desta especialidade, devido à carência de médicos suficientes para preencher as escalas, e que têm sido mais evidente na Península de Setúbal, para onde está também prevista uma urgência regional de obstetrícia.

Segundo a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), a urgência de ginecologia e obstetrícia de Loures-Odivelas/Estuário do Tejo, que terá apoio perinatal diferenciado, estará em funcionamento a partir de hoje, 24 horas por dia, sete dias por semana, no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

A concentração de serviços levanta reservas aos sindicatos, que alegam que a medida foi tomada sem ter existido um reforço da contratação de profissionais de saúde e que, no caso dos médicos, não podem ser obrigados a deslocarem-se do seu local de trabalho para outro hospital para assegurarem as urgências.

A DE-SNS adiantou que a elaboração e gestão das escalas de urgência das urgências regionais serão articuladas entre os diretores de serviço das respetivas unidades locais de saúde (ULS), sob a sua coordenação.

As equipas da ULS Loures/Odivelas vão assegurar 80% da prestação contínua dos cuidados de urgência e as da ULS Estuário do Tejo os outros restantes 20%, mas o Sindicato dos Médicos da Zona Sul já alertou que, apesar de o Hospital de Loures passar a ter um acréscimo de serviço, a equipa “só terá o reforço de um enfermeiro que irá de Vila Franca de Xira”.

Apesar de estar previsto o encerramento da urgência de obstetrícia em Vila Franca de Xira, que serve também os municípios de Azambuja, Arruda dos Vinhos, Alenquer e Benavente, a direção executiva esclareceu que a maternidade desse hospital vai continuar a funcionar.

Toda a restante atividade mantém-se a funcionar no Hospital de Vila Franca de Xira, incluindo partos programados e consultas abertas de ginecologia e obstetrícia para doença aguda não urgente, adiantou a DE-SNS.

A entidade liderada por Álvaro Almeida justificou a criação das urgências regionais com a falta de profissionais especializados em algumas zonas do país, o que faz com que não seja possível assegurar equipas completas em determinados serviços em alguns períodos.

O Governo previa que a urgência regional da Península de Setúbal, que ficará no Hospital de Almada e que levará ao encerramento da urgência do Barreiro, fosse a primeira do país a entrar em funcionamento, chegando a adiantar que seria no início deste ano, mas, esta semana, a ministra Ana Paula Martins referiu que isso só vai acontecer quando estiverem concluídas as escalas conjuntas.

Uma urgência regional assenta num modelo excecional em que duas ou mais ULS próximas concentram o atendimento de urgência num único hospital, quando não é possível manter urgências a funcionar em todas ao mesmo tempo.

Este novo modelo prevê avaliações semestrais ao funcionamento das urgências centralizadas de âmbito regional.

Temas: Urgências Ginecologia Obstetrícia Loures

Saúde

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