Portimão, Barreiro e Abrantes com urgências fechadas em ginecologia e obstetrícia

Agência Lusa , BCE
27 dez 2025, 09:21
INEM

Há também condicionamentos no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, na urgência de pediatria e estarão igualmente condicionadas as urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Aveiro e do Hospital de Santo André, em Leiria

Os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia encontram-se encerrados este sábado nos hospitais de Portimão, do Barreiro e de Abrantes, de acordo com a informação divulgada no portal do Serviço Nacional de Saúde às 08:30.

Segundo o Portal do SNS, há seis urgências referenciadas, recebendo apenas urgências internas e os casos referenciados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Encontram-se nesta situação a urgência de pediatria do Hospital de Santa Maria Maior (Barcelos e Esposende), entre as 22:00 e as 24:00, o Hospital de Vila Franca de Xira (pediatria e obstetrícia), das 00:00 às 09:00 e das 21:00 às 24:00 e o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa (ginecologia-obstetrícia), com indicação das 00:00 às 08:00, mas ainda sem nova informação.

Há também condicionamentos no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, entre as 21:00 e as 24:00, na urgência de pediatria.

Estarão igualmente condicionadas as urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Aveiro entre as 00:00 e as 08:30 e do Hospital de Santo André, em Leiria, até à meia-noite.

No total, estão abertas 111 urgências e 27 estão a funcionar com um novo modelo de um projeto-piloto.

Temas: Urgências Ginecologia e obstetrícia SNS INEM Hospital de Portimão

Saúde

03:21

"O SNS está a falhar à população há décadas. Temos cinco milhões de pessoas a pagar para ir ao privado"

Ontem às 21:08
05:25

Criador do sistema de triagem do INEM diz que associar um "caso pontual" à introdução do novo programa "é prematuro"

Ontem às 21:00
02:04

Mecanismos de triagem e seleção de doentes falharam? "É uma discussão muito precoce"

Ontem às 20:59

Sindicato do INEM lamenta falha na resposta após morte de utente no Seixal

Ontem às 19:45
Mais Saúde

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41