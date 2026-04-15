Hospitais impedem acompanhantes nas urgências apesar da lei e 2026 já conta com 185 queixas

CNN Portugal , AM
Há 1h e 38min
Hospital Santa Maria (Lusa/Tiago Petinga)

REVISTA DE IMPRENSA | Algumas unidades referem que as limitações são temporárias e aplicadas apenas quando necessário para assegurar a prestação de cuidados

Há hospitais públicos a limitar o direito de acompanhamento nas urgências, apesar de a lei garantir a presença de um acompanhante durante a permanência do doente, salvo exceções clínicas devidamente justificadas, noticia o Jornal de Notícias. Desde o início do ano, já deram entrada 185 queixas na Entidade Reguladora da Saúde (ERS), sendo que em 2025 foram 879.

Segundo o jornal, a legislação estabelece que todos os utentes do SNS têm direito a indicar uma pessoa para os acompanhar, devendo essa informação ser prestada no momento da admissão. Ainda assim, há unidades onde familiares são impedidos de entrar ou têm acesso muito limitado, com visitas reduzidas a poucos minutos.

Os hospitais garantem cumprir a lei, mas admitem restrições pontuais, justificadas por pressão assistencial, controlo de infeções ou proteção da privacidade. Algumas unidades referem que as limitações são temporárias e aplicadas apenas quando necessário para assegurar a prestação de cuidados.

 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Urgências Doentes Acompanhantes Hospitais
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Saúde

Medicamentos para esclerose múltipla e hiperatividade entre os proibidos de exportar

Há 5 min

Gastos em horas extras e tarefeiros somam 745 milhões de euros só num ano

Há 49 min

Hospitais impedem acompanhantes nas urgências apesar da lei e 2026 já conta com 185 queixas

Há 1h e 38min

Urgência regional da Península de Setúbal entra em funcionamento esta quarta-feira

Há 2h e 11min
Mais Saúde

Mais Lidas

Usa chave do carro para perfurar pescoço de polícia durante operação STOP em Lisboa

Ontem às 06:30

Isalina, a última transumante: no princípio do mundo, a mudança sobe devagar

Ontem às 07:00

Governo vai reativar Brigada de Trânsito da GNR, extinta em 2009

Ontem às 23:57

Universidades russas "estão a fazer de tudo" para enviar estudantes para a guerra na Ucrânia. Entre as promessas, só a do dinheiro é que "provavelmente se concretizará"

Ontem às 12:19

Euromilhões: esta é a chave que vale 115 milhões

Ontem às 20:26

Há um novo parque de estacionamento em Lisboa com quase 400 lugares - e é gratuito, mas só para alguns

Ontem às 13:30

PODCAST | Fúria Épica

Há 2h e 49min

"É uma facada nas costas": jovem ucraniano recrutado pela Rússia para atacar o próprio país em troca de mil euros

12 abr, 11:32

Como a Marinha dos EUA poderá bloquear os portos do Irão e remover minas do Estreito de Ormuz

13 abr, 18:17

Assalto armado a agência bancária de Vila Nova de Gaia. Há dois feridos

Ontem às 12:19

Novas experiências mostram que o núcleo da Terra pode guardar vastos "oceanos" de um elemento essencial para a vida

12 abr, 12:00

Pacheco Pereira vs. André Ventura: os principais momentos de um debate histórico

Ontem às 00:32