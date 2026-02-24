"Foi um ato de desespero". Trio confessa prática de roubos a estudantes universitários em Aveiro

Há 2h e 3min

Os três arguidos manifestaram intenção de trabalhar para poderem indemnizar as vítimas

Dois jovens de 17 anos e um homem de 24 anos confessaram a prática de vários roubos a estudantes universitários em Aveiro no início do julgamento no tribunal local.

“Foi um ato de desespero, sem pensar nas consequências”, disse o arguido mais velho, justificando a sua conduta com dificuldades financeiras e o facto de não encontrar trabalho.

Na altura da prática dos factos, este arguido, que se encontra atualmente em prisão preventiva, estava a beneficiar de uma pena suspensa.

Os arguidos mais novos também confessaram os factos, negando apenas o uso de facas na prática dos roubos.

“É verdade e quero pedir desculpa às vítimas”, disseram ambos, quando confrontados com cada uma das situações em que estiveram envolvidos.

Um deles justificou a sua atuação alegando que terá sido influenciado pelas pessoas com quem estava acompanhado.

“As companhias não eram as melhores. Acho que me deixei levar”, disse, enquanto o cúmplice assumiu que andava revoltado, devido a problemas familiares e à morte de um amigo.

Os três arguidos manifestaram intenção de trabalhar para poderem indemnizar as vítimas.

Os arguidos estão acusados da prática de dezenas de crimes de roubo na forma consumada e na forma tentada, coação na forma tentada, abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento, acesso ilegítimo e falsidade informática.

Os factos dizem respeito a assaltos ocorridos entre fevereiro e maio de 2025, nas imediações da Universidade de Aveiro.

Para praticarem os assaltos, os arguidos abordavam as vítimas, em regra estudantes universitários, e tiravam-lhes quantias em dinheiro, telemóveis, vestuário, mochilas, e outros objetos facilmente transacionáveis, fazendo-se valer da superioridade numérica, da intimidação e da violência física.