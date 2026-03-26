Validados 118 novos planetas fora do sistema solar com inteligência artificial

Agência Lusa , AM
Há 30 min
Planetas

Entre os corpos recentemente validados, estão planetas de período ultracurto, ou seja, que orbitam as suas estrelas em menos de 24 horas

Uma nova ferramenta de inteligência artificial ajudou uma equipa de astrónomos a validar 118 novos exoplanetas (planetas fora do sistema solar), noticiou na quarta-feira a agência de notícias espanhola EFE.

"Conseguimos validar 118 novos planetas e mais de 2.000 candidatos a planetas de alta qualidade, quase 1.000 deles totalmente novos", disse a líder da pesquisa, Marina Lafarga Magro, investigadora na Universidade de Warwick, no Reino Unido, citada na notícia da EFE.

A nova ferramenta de inteligência artificial "Raven" analisa os dados do Satélite de Rastreio de Exoplanetas em Trânsito (sigla em inglês, TESS) da agência espacial norte-americana NASA.

De seguida, o sistema Raven determina se as variações na luz das estrelas (sinais) são causadas por planetas ou por outros fenómenos.

Segundo a pesquisa, dos 118 planetas validados, 31 foram detetados recentemente, sendo que o sistema Raven consegue gerir todo o processo de deteção, ao contrário das ferramentas atuais, que se concentram apenas em partes específicas.

"Isto representa uma das amostras mais bem caracterizadas de planetas próximos e vai ajudar-nos a identificar os sistemas mais promissores para estudos futuros", disse Marina Lafarga Magro.

Na pesquisa liderada por investigadores da Universidade de Warwick, o foco foi encontrar planetas que orbitam perto das suas estrelas, completando uma órbita em menos de 16 dias.

Entre os corpos recentemente validados, estão planetas de período ultracurto, ou seja, que orbitam as suas estrelas em menos de 24 horas.

As populações de planetas do "deserto de Neptuno", uma região onde é raro encontrar planetas fora do sistema solar com o tamanho de Neptuno, também fazem parte da lista de validações com o sistema Raven, segundo os dados da pesquisa publicada na revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Nas validações com a ferramenta de inteligência artificial, estão ainda os sistemas multiplanetários (semelhantes ao Sistema Solar), até então desconhecidos, segundo a pesquisa.

De acordo com um comunicado de imprensa da Universidade de Warwick, nas missões para identificar planetas fora do sistema solar encontram-se milhares de candidatos, mas confirmar quais os sinais que são reais continua a ser um "grande desafio" com os métodos atuais.

O sistema Raven foi usado na observação de mais 2,2 milhões de estrelas recolhidas durante os primeiros quatro anos de funcionamento do TESS, que foi lançado para espaço em 2018.

Temas: Universidade de Warwick Investigação Planeta Inteligência Artificial Sistema Solar

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