Cientistas observam pela primeira vez interações de neutrinos solares com núcleos atómicos

Agência Lusa , AM
Há 1h e 47min
Universidade de Coimbra (Peter Charlesworth/LightRocket via Getty Images)

LZ é a primeira experiência a observar este processo em neutrinos solares com uma significância de 4,5 sigma, acima do limite de 3 sigma tradicionalmente usado para considerar uma observação como “evidência”

A Universidade de Coimbra revelou que a colaboração LUX-ZEPLIN (LZ), que integra, observou pela primeira vez interações de neutrinos solares com núcleos atómicos e atingiu os melhores limites na procura direta por matéria escura de baixa massa.

O Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas (LIP) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) é membro fundador da colaboração internacional LZ.

“A existência e a natureza da matéria escura são questões fundamentais para a compreensão do Universo. Ainda não a conseguimos observar diretamente, mas estes resultados permitem-nos compreender melhor como poderá interagir com a matéria normal” afirmou Isabel Lopes, professora da FCTUC e investigadora do LIP, que lidera o grupo português na colaboração internacional.

Segundo a UC, os resultados representam um marco na física de partículas e abrem uma nova janela para o estudo do interior do Sol.

A experiência LZ estabeleceu os limites mais restritivos conhecidos para partículas de matéria escura do tipo WIMPs (weakly interacting massive particles), em particular para massas inferiores a 9 GeV/c², após a análise do maior conjunto de dados obtidos por um detetor de matéria escura, durante 417 dias de operação, entre março de 2023 e abril de 2025.

A sensibilidade do detetor permitiu também observar, pela primeira vez, interações de neutrinos solares com núcleos atómicos, através do processo conhecido como espalhamento coerente elástico de neutrinos com o núcleo (CEvNS).

LZ é a primeira experiência a observar este processo em neutrinos solares com uma significância de 4,5 sigma, acima do limite de 3 sigma tradicionalmente usado para considerar uma observação como “evidência”.

O novo resultado é a primeira “evidência” de um sinal de CEvNS de neutrinos extraterrestres.

De acordo com o investigador do LIP e vice-coordenador de física da colaboração LZ, Paulo Brás, a novidade não é apenas a deteção de neutrinos solares, mas o mecanismo extremamente subtil pelo qual foram observados.

“Estamos a falar de apenas alguns fotões e eletrões por interação, o que demonstra a extraordinária sensibilidade do detetor LZ”, sublinhou.

A colaboração LZ é composta por cerca de 250 cientistas e engenheiros de 37 instituições dos Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Suíça, Austrália e Coreia do Sul.

A LZ irá continuar a recolher dados até 2028, tendo como objetivo atingir 1.000 dias de aquisição, aprofundando a exploração de massas de WIMPs ainda mais baixas.

Temas: Universidade de Coimbra Faculdade de Ciências e Tecnologia Núcleos atómicos

Ciência

Cientistas observam pela primeira vez interações de neutrinos solares com núcleos atómicos

Há 1h e 47min

Restam menos de dez exemplares deste marsuíno. Será possível salvar a espécie?

17 jan, 15:00

Dois terços das pessoas com cancro já não morrem da doença

12 jan, 07:07

Temperaturas oceânicas atingiram mais um máximo histórico em 2025

9 jan, 08:17
Mais Ciência

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Resultados Legislativas 2025 em tempo real

16 mai 2025, 17:08

A aversão ao álcool está a levar a cena festiva global numa direção inesperada

Ontem às 18:00

Projeção: Seguro ganha, Ventura à frente de Cotrim em empate técnico

Ontem às 20:00

Resultados Autárquicas 2025 em tempo real

12 out 2025, 00:00

Projeção: abstenção será a mais baixa em 20 anos

Ontem às 18:11

A maior vitória da esquerda desde Costa começou renitentemente na pessoa que "lixou a vida ao PS"

Hoje às 02:52

A pessoa que mais irrita Trump não está no Irão, na Venezuela, na Gronelândia, na NATO, na Europa, na China, na Colômbia ou no México. Está nos EUA e chamam-lhe Jay

Ontem às 08:00

Comparador de eleições, geolocalização, resultados na sua terra: use a app da CNN enquanto vê a nossa emissão para saber tudo primeiro e melhor

Ontem às 17:39

Tracking poll, 11.º e ÚLTIMO DIA: Seguro, Ventura e Cotrim fecham campanha (ainda mais) na frente

16 jan, 20:16

André Ventura canta esta noite vitória onde o Chega nunca ganhou

Ontem às 22:15

Nunca falha, mesmo nunca: Santarém voltou a acertar no resultado das Presidenciais

Ontem às 20:27